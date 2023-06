„Schon eine Herausforderung“: Beim Opti-Preis müssen Segel-Youngster auf zack sein

Von: Paul Hopp

Und ab aufs Wasser: Beim Auslaufen zu den Wettfahrten beim „Opti-Preis“ herrscht im Hafen des Yachtclubs Seeshaupt immer ordentlich Betrieb. Heuer waren bei der zweitägigen Regatta 85 der kleinen Einmann-Boote am Start. © Paul Hopp

Guter Wind und 85 Boote: Der „Seeshaupter Opti-Preis“ des YCSS ist erfolgreich verlaufen. Um vorn dabei zu sein, müssen die Youngster aber ganz schön auf zack sein.

Seeshaupt – Walter von Schorlemer macht’s kurz und bündig: „Ihr könnt loslegen“, ruft der Jugendleiter des Yachtclubs Seeshaupt (YCSS) einmal in Richtung der schräg ins Wasser führenden Betonrampe. Sogleich kommt Bewegung in die Armada an kleinen Plastikbooten, die da, auf Slipwagen fixiert, aufgereiht steht.

Gute Windbedingungen beim Opti-Preis 2023

Kinder und helfende Erwachsene greifen hier hin und da hin, ziehen und schieben, bringen Ruder und Schwerter in die richtige Position. Die Segel geben ein charakteristisches Rascheln von sich, manchmal gibt’s auch einen dumpfen Laut, wenn ein Boot aus Versehen ans andere stößt. Am Ufer stehen Eltern und Geschwister und beobachten das Treiben. Manch einer der jungen Segler bekommt noch eine Aufmunterung zugerufen.

Sticht das Teilnehmerfeld beim „Seeshaupter Opti-Preis“ in See, ist das immer eine Massenszene – und ein beeindruckendes Bild. Nicht anders war’s am vergangenen Sonntag, als 85 Optimisten-Boote (rund ein Dutzend mehr als 2022) zu den noch ausstehenden zwei Wettfahrten aufbrachen.

85 Boote beim Opti-Preis 2023 in Seeshaupt am Start

Der gute Wind zwischen zwei und vier Beaufort sorgte dafür, dass es gleich am Vormittag losgehen konnte und nicht, wie 2022, lange gewartet werden musste. Am ersten Tag konnten schon drei Wettfahrten abgehalten werden; eine vierte wurde, weil der Wind zu stark drehte, abgebrochen.

Die Wettfahrten beim Seeshaupter Opti-Preis 2023 konnten bei guten Windbedingungen durchgezogen werden. © Ulrich Heucken

Mehrere Stunden auf dem Wasser zu sein und dabei mehrere Rennen zu absolvieren, „ist schon eine Herausforderung“, sagt Felix Tanzer. „Konzentration und Selbstdisziplin sind mit die größten Aspekte dabei.“ Tanzer ist einer der Trainer beim YCSS. Beim jüngsten Opti-Preis übernahm er die Betreuung einiger Mädchen vom Yachtclub, die in der Opti-B-Klasse antraten. Zum Trainerteam dort gehörten auch Laila Möbius und Lasse Kenter. Mit seinen Schützlingen, die zum Teil ihre erste echte Regatta absolvierten, war Tanzer zufrieden: „Alle haben voll durchgezogen und sind schön gesegelt.“

Mehrere Wettfahrten am Stück „muss man sich schon anstrengend vorstellen“, sagt der Coach. Für die Novizen im Alter zwischen acht und 14 Jahren ist es gar nicht so leicht, im großen Pulk am Start den Überblick zu bewahren, das eigene Schiff zu lenken, die Flaggensignale der Wettfahrtleitung (beim Opti-Preis war ein bewährtes Team um Norbert Blankenhagen im Einsatz) zu beachten und dann auch noch die Vorgaben der Trainer umzusetzen.

Regatta ist für Körper und Geist eine Herausforderung

Läuft eine Wettfahrt, dann dürfen die Coaches keine Tipps geben, erst in der Pause zwischen den einzelnen Rennen, die bis zu einer Stunde dauern können, sind Anweisungen erlaubt. Hinzu kommt ein gerüttelt Maß an Regelkunde: Flaggen und ihre Bedeutungen müssen ebenso gelernt werden wie diverse Kursarten. Für den Opti-Preis waren drei Möglichkeiten vorgesehen (Up and Down, Innerloop, Outerloop). Die Bahnschemata paukte Tanzer vorab mit seinen Schützlingen fleißig, letztlich wurde lediglich auf einem Up-and-Down-Kurs mit vier Tonnen gesegelt.

Siegerehrung: Die Top-Drei im Opti-A, (v.l.) Nicolas Troeger (3.), Finn Frenzel (1.) und Greta Müller (2.). Hinten YCSS-Jugendleiter Walter von Schorlemer. © Ulrich Heucken

Um ein Opti-Boot zu steuern, ist auch ein gewisser körperlicher Einsatz nötig. Der Segel-Sport bietet also „eine gesunde Mischung“, sagt Tanzer. „Die Kinder wachsen in verschiedenen Bereichen.“ Wichtig ist auch, Enttäuschungen schnell abzuhaken. Misslingt einmal eine Wettfahrt, „gibt es gleich danach eine neue Chance“, sagt YCSS-Sportwartin Melanie Straub. „Es macht also Sinn, sich immer neu zu motivieren.“ Straub gehört zu denjenigen, die einst selbst beim Opti-Preis, ihn gibt es seit 2004, eine Trophäe gewonnen hat, wie sie sagt. Für die Teilnehmer gibt’s da eine Besonderheit: ein Buddelschiff – je nach Platzierung in unterschiedlicher Größe.

YCSS belegt bei Opti-Preis Podestplätze

Beim jüngsten Opti-Preis waren 19 Mädchen und Buben vom YCSS dabei. In der Opti-A-Regatta landeten sogar zwei Einheimische ganz vorn. Finn Frenzel gewann mit 6,0 Punkten (1/1/3/1). Aus fünf Wettfahrten wurde das schlechteste Ergebnis gestrichen. Bei Frenzel diente ein 13. Platz, in der dritten Wettfahrt, als „Streicher“. Greta Müller belegte mit 14,0 Punkten (2/6/2/4) den zweiten Platz.

Das Podest komplettierte Nicolas Troeger (Bodensee-Yachtclub Überlingen) als Dritter. Er kam, wie Müller, auf 14,0 Punkte. In der oberen Hälfte der Ergebnisliste landeten vom YCSS noch Benedikt Geigel (44,0/12. Platz) und Ferdinand Aigner (57,0/14. Platz). In der „Team-Wertung“ (da zählen die drei besten Platzierungen eines Klubs) gewann der YCSS vor dem Bayerischen Yachtclub (Starnberg) und dem Chiemsee-Yacht-Club.

Anlaufpunkt: Ums Schiff der Wettfahrtleitung gruppieren sich die Teilnehmer vor dem Start. Die Flaggen am Mast zeigen unter anderem an, dass ein Up-and-Down-Kurs gesegelt wird und dass „persönliche Auftriebsmittel“ zu tragen sind. © Paul Hopp

Yachtclub landet auch in Teamwertung ganz vorn

In der Opti-B-Regatta gewann Nicola Heldweil (Münchner Ruder- und Segelverein) mit 6,0 Punkten (1/3/1/1). Bestplatzierter des gastgebenden Yachtclubs war Adrian Wyrwoll (31,099) als Achter. Er machte mit zwei Top-Ergebnissen am zweiten Tag (1/3) noch einen Satz nach vorn. Philippa Storck (60,0/15. Platz) und Jeremia Nirschl (81,0/21. Platz) landeten ebenfalls im Vorderfeld.

Bevor es losgehen kann, müssen die Schiffe und die Segel startklar gemacht werden. Das Foto zeigt eine entsprechende Szene auf dem YCSS-Gelände. © Paul Hopp

In den Tagen vor dem Opti-Preis fand, das ist Tradition, die „Pfingstjugendwoche“ im Yachtclub Seeshaupt statt. Guter Wind erlaubte es, dass alle Teilnehmer in Opti und Laser entsprechend zum Segeln kamen. 42 Kindern waren da, darunter 21 Einsteiger im Opti und vier Einsteiger im Laser. Am Ende der Woche konnten die Einsteiger schon allein ein Boot segeln. „Das war sehr gut“, lobte Coach Tanzer.

Acht Trainer in acht Booten kümmerten sich um die Kids. Wie bei derlei Aktionen üblich, halfen sich die Nachbarklubs (neben dem YCSS noch der Segelverein Oberland und FC Seeshaupt) mit Trainern und Booten aus. Parallel übten während der „Pfingstjugendwoche“ 13 Opti-Regatta-Segler am Achensee für die nächsten Wettkämpfe.

