„Das tollste Boot der Welt“: Eine Habacherin und ihre besondere Liebe für die „VX One“

Von: Paul Hopp

Die „VX One“ auf dem Wasser: Das Foto zeigt das Boot von Iris Kamml und Helge Koch bei der Walchensee-Regatta. © Privat

Iris Kamml liebt das sportliche Segeln. Die Habacherin hat nun ein Boot entdeckt, dass dafür passt, aber in Deutschland noch nicht verbreitet ist. Das möchte sie ändern.

Habach – Geht’s um ihre große Leidenschaft, dann sind es die – nach antiker Lesart – beiden Elemente „Wasser“ und „Luft“, mit denen Iris Kamml zu tun hat. Die Habacherin ist begeisterte Seglerin und bevorzugt dabei die sportliche Variante. Im Falle ihres Bootes, einer „VX One“, kommt auch noch das Element „Feuer“ hinzu.

Iris Kamml liebt in ihrer Freizeit das sportliche Segeln

Kamml brennt regelrecht dafür, das noch relativ neue Kiel-Skiff zu größerer Bekanntheit zu verhelfen. Mit ihm „ist für mich ein Meilenstein gesetzt worden“. Die Begeisterung der 45-Jährigen ging so weit, dass sie die „VX One Klassenvereinigung Deutschland“ ins Leben gerufen hat. Heißt also: In Habach befindet sich nunmehr das Zentrum einer Bootsklasse. Kürzlich fand sogar die erste große Regatta hierzulande statt – auf dem Walchensee.

Klassenvereinigung „VX One Deutschland“ hat Sitz in Habach

Beim dortigen Segelclub Walchensee (SCLW) sind Kamml und ihr Lebensgefährte, Helge Koch, Mitglieder. Auf dem Gewässer begann vor rund acht Jahre die Segellaufbahn der Habacherin – das Paar war damals auf der Suche nach einem gemeinsamen Hobby. Koch, zu Jugendzeiten oft auf dem Wasser, fragte beim SCLW an, der Verein stellte sogleich ein Boot zur Verfügung.

Am Segeln fand Kamml schnell Gefallen. Obendrein taugt ihr die Atmosphäre im Club, dem der Iffeldorfer Thorsten Koch vorsteht. Dem Verein hafte nichts Elitäres an, als Mitglied (der Jahresbeitrag für einen Erwachsenen beträgt 60 Euro) können vereinseigene Boote genutzt werden. „Segeln ist ein Breitensport“, betont Kamml.

Kampf um den Regattasieg: Benedikt Koll und seine Crew (im Boot rechts) setzten sich am Walchensee in einem spannenden Finish mit einem geschickten Überholmanöver gegenüber dem Team von Jörg Fleischer durch. © Privat

Erste Segel-Schritte beim Segelclub Walchsensee

Für einige Jahre segelten sie und Koch auf einer „Dyas“. „Ein super Schulschiff. Auf ihm habe ich schnell Vertrauen gefasst“, berichtet die gebürtige Münchnerin, die seit ihrer Kindheit in Habach lebt. Eines Tages stieß Koch im Internet auf ein Video, das eine „VX One“ in Aktion zeigte. Nach einigem Hin und Her entschied sich das Paar, eine gebrauchte „VX One“ eines Hamburgers zu erwerben – „ohne sie vorher gesehen zu haben“, wie Kamml betont. Das war 2020. Seitdem „hat sich viel verändert“, wie die Habacherin mit einem Lächeln sagt.

Anfangs war es etwas schwierig, sich mit dem Schiff vertraut zu machen. Allein schon der Aufbau des Bootes stellte eine Herausforderung dar. Es gab nur englischsprachige Foren; ein Australier half schließlich. Die „VX One“ war 2011 vom Neuseeländer Brian Bennett entworfen worden; 2014 kam sie auf den Markt. „Down-Under“, also in Neuseeland und Australien, sowie in den USA ist das Kiel-Skiff schon weit verbreitet, „eine der erfolgreichsten Newcomer-Klassen“, so Kamml.

Iris Kamml aus Habach ist Vorsitzende der „VX One Klassenvereinigung“. © Paul Hopp

In Europa ist Großbritannien ein Stützpunkt; die Werft „Ovinton Boats“ im nordenglischen Newcastle hat die Lizenz zum Bau. Auf dem europäischen Festland gibt es derzeit nur 22 Boote, von 14 hat Kamml die Besitzer ausfindig gemacht. Die Verkaufszahlen in Deutschland waren bislang eher gering, was auch daran lag, dass der bis dato einzig lizenzierte Händler eher zurückhaltend agierte. Für Kamml, von Beruf selbstständige technische Zeichnerin, war das schwer begreifbar: „Da gibt es das tollste Boot der Welt und du kannst es nicht kaufen.“

In Deutschland ist die „VX One“ noch sehr selten

Bedingt durch die geringen Zahlen gibt es auch bis dato so gut wie keine gebrauchten „VX One“ zu erwerben. Sie hat es nun geschafft, einen zweiten Händler zu installieren: Der Tegernseer Rafael Berleb hat nun die „VX One“ im Angebot. Er war selbst auch bei der Wettfahrt-Premiere am Walchensee am Start.

Sie ging im Rahmen der „Sommer-Regatta Nummer zwei“ beim SCLW über die Bühne. Neben der „VX One“ – mit immerhin sechs Booten – gingen auch die Klassen „29er“ (15 Schiffe) und 505er“ (13) ins Rennen. Einige der „VX One“-Crews nahmen weite Anreisen in Kauf. So auch die späteren Sieger mit Steuermann Benedikt Koll und seiner Crew, bestehend aus Stefan Mikosch und Claudia Bock: Das Trio segelt für den in Sachsen-Anhalt beheimateten Arendseer Regattaverein.

Fahrt auf hellblauem Wasser: Die „VX One“-Regatta am Walchensee fand bei guten Verhältnissen statt. © Privat

Erste „VX One“-Regatta am Walchensee mit sechs Booten

Die Mannschaft setzte sich nach fünf Wettfahrten (ein Streichergebnis) mit 6,0 Punkten knapp gegenüber Jörg Fleischer (7,0) vom Segelclub Rheingau und Anna Seidl (9,0) vom Hamburger „Club der Kreuzer Abteilung“ durch. Der entscheidende Schritt zum Sieg gelang Koll in der letzten Wettfahrt, als er auf Downwind-Kurs kurz vor der Ziellinie noch seinen größten Konkurrenten mit einem geschickten Manöver überholte. Kamml und Koch nahmen mit 22,0 Punkten (5/6/5/6) den sechsten Rang ein. Regattasegeln ist eben eine Wissenschaft für sich – und Spaß machte es allemal.

Kamml will ja auch vornehmlich „versuchen, das Boot hierzulande bekannt zu machen“. Teilnehmer aus den anderen Bootsklassen und Eltern der 29er-Jugendlichen hätten während der beiden Regatta-Tage schon ausführlich Informationen über die „VX One“ eingeholt. Das große Ziel ist, eine international anerkannte Klasse zu werden. Im kommenden Jahr ist eine EM geplant. Jetzt gilt es, „die Engländer zu überzeugen, dass der Walchensee eine Reise wert ist“.

Informationen zur „VX One“

Das Boot: Die VX One wurde 2011 vom Neuseeländer Brian Bennett entworfen und ist seit 2014 auf dem Markt. Es handelt sich um eine One-Design-Klasse; das heißt, alle Schiffe und die dazugehörigen Teile sind baugleich. „Es gibt also keine Material- und Geldschlacht“, sagt Iris Kamml, die Vorsitzende der deutschen VX-One-Klassenvereinigung. Der Wettkampf soll zwischen den Teams und nicht zwischen der Ausrüstung stattfinden.

Blick in den Innenraum der „VX One“. Das Foto entstand bei der Regatta 2023 am Walchensee. © Privat

Das Schiff „ist ein Team-Boot“, betont die Habacherin. Steuermann und Vorschoter haben, bedingt durch das Handling, beim Segeln jeweils die gleiche Verantwortung. Das Boot ist ihr zufolge „so gut wie kentersicher“ und besticht durch einen freien Innenraum, in dem nicht irgendwelche Seile die Bewegung erschweren. „Man hat die Quälerei ausgemerzt und den Spaß gelassen“, beschreibt Kamml das Boot.

Die VX One ist für Segler, die es sportlich mögen. „Wer Action liebt“, so heißt es auf der Seite der Klassenvereinigung, „wird glücklich werden bei Bootsgeschwindigkeiten von über 10 Knoten am Wind und 25 Knoten unter Gennacker.“ Verbreitet ist das Boot bislang vor allem in Nordamerika sowie Australien und Neuseeland.



Die technischen Daten: Länge: 5,79 Meter; Breite: 2,19 Meter; Fläche Groß- und Fock-Segel: 19,97 m²; Fläche Gennacker: 26 m²; Tiefgang Kielschwert: 1,32 Meter; Gewicht: rund 230 Kilo; Crew: zwei bis drei Personen; Geschwindigkeit: bis ca. 24 Knoten (entspricht 44 km/h); Yardstick: ca. 94; Werften: Ovington (Europa), Mackay (Neuseeland). Material: Epoxy/Carbon-Rumpf, Carbon-Rigg. Preis (neu): rund 40 000 Euro.

Informationen: Weitere Infos zur „VX One“ gibt es online bei der Klassenvereinigung unter www.vxone.de. Dort gibt es auch Kontakte in Sachen „Probesegeln“.