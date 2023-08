Die „Jugendwoche“: ein Renner zu Ferienbeginn, ein „Zuckerl“ und noch viel mehr

Von: Paul Hopp

Gruppenfoto an Land: die Teilnehmer an der „Jugendwoche“ des FC Seeshaupt samt Trainer und Jugendwart Thomas Peter (hi.,2.v.l.), allesamt ausgestattet mit den extra angeschafften T-Shirts zur Veranstaltung. © Claudia Schlebach/FCSS

Zu Ferienbeginn steigt bei der Segelabteilung des FC Seeshaupt traditionell die „Jugendwoche“. Das Angebot kommt an und hat für den kleinen Club eine wichtige Funktion.

Seeshaupt – Sicherheit geht beim Segeln vor, aber irgendwann ist es auch genug. „Eure Schwimmwesten könnt ihr jetzt schon ausziehen“, sagt ein Erwachsener aus der Helfer-Riege mit mildem Lächeln. An den Tischen auf der Terrasse des Vereinsheims besteht ja nun wahrlich keine Gefahr, unter Wasser zu geraten.

Aber einige Mädchen und Buben sitzen dennoch in voller Montur auf den Klappstühlen. Mag sein, dass ihnen das Equipment schon zur Gewohnheit geworden ist. Mag aber auch sein, dass das Buffet mit Obst und Kuchen eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausgeübt hat, die sie alles vergessen ließ.

„Jugendwoche“ beim FC Seeshaupt immer zu Ferienbeginn

Die finale Stärkung am Ende eines jeden Trainingstags gehört bei der „Jugendwoche“ einfach dazu. Da gibt es bei der Segelabteilung des FC Seeshaupt (FCSS) kein Vertun. Und der Verein, respektive Jugendwart Thomas Peter als Organisator, ist mit vollem Einsatz bei der Sache, damit die vier Tage – traditionell zu Beginn der Sommerferien – für die Kids ein Erlebnis werden.

Mit das Schwierigste, erklärt Peter, ist es mittlerweile, die nötigen Trainer zu finden. Schon ab März ist Peter dabei, Leute zu rekrutieren. Auch wenn das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten hoch ist, so ist es nur mehr die Ausnahme, dass jemand volle vier Tage zur Verfügung steht.

„Jugendwoche“: Trainersuche als große Herausforderung

Da heißt es „stückeln“, wie Peter es formuliert, der oder die eine kann von Montag bis Mittwoch, der/die andere von Dienstag bis Donnerstag. Für heuer hat es der Jugendwart geschafft – sechs Coaches im Alter zwischen 18 und 45 Jahren kümmerten sich um die Kids. Einige nahmen sich extra frei, um mit dem Nachwuchs in der Bucht vor Seeshaupt zu segeln. An Land kümmern sich Eltern der Teilnehmer, in Schichten eingeteilt, um die Verpflegung. Das Mittagessen liefert der „Albrechthof“.

Bei der „Jugendwoche“ des FC Seeshaupt (hier ein Bild von einer Veranstaltung in den vergangenen Jahren) lernen Neulinge die grundlegenden Manöver. © Paul Hopp

27 Mädchen und Buben, darunter zehn Segel-Neulinge, waren in diesem Jahr dabei. Die Nachfrage ist groß – mancher der diesjährigen Teilnehmer stand davor erst mal auf der Warteliste. Die „Jugendwoche“ hat laut Peter zwei Komponenten: Zum einen ist sie für diejenigen jungen Clubmitglieder, die fleißig an den Trainingseinheiten während der Saison teilnahmen, „ein Zuckerl“. Zum anderen können Interessierte, so mal in den Sport reinschnuppern. Ziel ist, Jugendliche für den Club zu gewinnen.

Für die Neulinge gibt’s ein spezielles System: Die Aufnahme etwaiger Kinder, die sich tatsächlich fürs Segeln entscheiden, erfolgt erst im Frühjahr darauf. Der Grund: Direkt nach der „Jugendwoche“, so Peter, „will natürlich jeder segeln“. Durch die Bedenkzeit sei aber eher sichergestellt, dass die Kids, die sich dann noch beim Club anmelden, auch tatsächlich dabei bleiben. Mit einer verlässlichen Zahl an Jugendlichen kann der Jugendwart den Trainingsplan für die Saison passend erstellen. Von neun „Schnupperern“ aus dem Vorjahr haben sich im Frühjahr 2023 acht entschieden, regelmäßig zu trainieren. Unter den Einsteigern „hat sich auch ein Sozialgefüge gebildet“, erklärt Peter.

Regatta um den Hubertus-Cup Wenige Tage vor der „Jugendwoche“ richtete der FCSS zum zweiten Mal den Hubertus-Cup aus – eine clubinterne Regatta für den Nachwuchs. Diesmal waren ausschließlich Opti-Boote am Start, mit der Resonanz (15 Teilnehmer) waren die Organisatoren zufrieden. In der Bucht wurden eigens Bojen gesetzt, der Kurs war zweimal zu durchfahren. Der Wind „war an der Grenze, es war fast zu wenig“, berichtet Jugendwart Thomas Peter. Dennoch hatten alle ihren Spaß, wieder an Land gab es Burger und für jeden einen Preis und eine Urkunde. Den Sieg holte Johannes Reininger vor Moritz Reininger und Elia Stein. Platz vier sicherte sich Leo Studnik, der zu denen gehört, die heuer erst mit dem regelmäßigen Training angefangen haben.

Die Gemeinschaft und das Clubgeschehen „stehen im Vordergrund“, betont das Vorstandsmitglied. Daher nehmen an der „Jugendwoche“ nur Clubmitglieder und solche, die es werden könnten, teil. „Wir sind keine Segelschule“, stellt Peter klar.

„Jugendwoche“: Gute Zusammenarbeit mit anderen Klubs

In diesem Jahr gab es vier Trainingsgruppen: im „Opti“ die absoluten Anfänger, die Einsteiger und die Fortgeschrittenen und zusätzlich Jugendliche, die mit dem „Laser“ (ILCA) segelten. Wie üblich, helfen sich die Seeshaupter Clubs – neben dem FC gibt es den YCSS und den SVOS – bei derlei Aktionen aus. Heuer konnte der FC fünf Opti-Boote des Yachtclubs nutzen, zusätzlich wurden zwei Motorboote geliehen. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen verlaufen „unproblematisch“, lobt Peter.

Den Neulingen werden während der „Jugendwoche“ die wichtigsten Manöver wie Wende, Halse und das Anlegen sowie das Segeln „am Wind“, „halber Wind“ und „vor dem Wind“ vermittelt. Auf dem Programm steht auch Theorie (Knoten, Flaggen, Vorfahrtsregeln). Am Ende gibt es die Möglichkeit, die Prüfung zum Jugendsegelschein abzulegen. Das Dokument berechtigt unter anderem ein junges Clubmitglied, sich – unter Anleitung – einen Opti auszuleihen.

Die „Jugendwoche“ gibt es schon lange, ein Bonmot hat Peter eingeführt: den „Dickschiff-Nachmittag“. Da dürfen die Kinder und Jugendlichen auf großen, von erwachsenen Mitgliedern zur Verfügung gestellten Kiel-Booten mitfahren und auch mal selbst Hand anlegen. Obligatorisch freilich ist das „Jugendwoche“-T-Shirt. Um dieses anzuprobieren, werden auch die Schwimmwesten schnell abgelegt.