Junge Segler im Grenzbereich: Opti-Laser-Liga bei viel Wind und starken Böen

Von: Paul Hopp

Startschuss für die Optis zur ersten Wettfahrt: Nach dem Signal von der Wettfahrtleitung (vo.) begannen die Youngster sogleich mit den Positionskämpfen. © Paul Hopp

Der Yachtclub Seeshaupt richtete den zweiten Lauf zur Opti-Laser-Liga aus. Die Bedingungen hatten es in sich. Mehrmals landeten Teilnehmer im Wasser.

Seeshaupt – Zum ersten Mal an diesem Vormittag lugt die Sonne hinter den Wolken hervor. Die kleinen Schaumkronen der Wellen geraten ins Leuchten. Anna Arendts sitzt souverän in ihrem Laser-Boot, das übers dunkelgrüne Wasser gleitet. Die Pinne und das Segel – alles hat die junge Seglerin vom Yachtclub Seeshaupt (YCSS) im Griff.

Warten auf den Start der zweiten Wettfahrt ist angesagt. Aber völlig entspannt wirkt Arendts nicht, auch wenn sie kurz zuvor souverän das erste Rennen gewonnen hat. „Es ist ganz schön viel Wind“, ruft sie zum Begleitboot herüber.

Opti-Laser-Liga beim Yachtclub Seeshaupt

Um die 15 Knoten schnell, das sind rund 28 km/h, waren die Böen, die beim zweiten Rennwochenende der Opti-Laser-Liga über den Starnberger See wehten. Vier Beaufort – ist schon ganz schön ordentlich für Kinder und Jugendliche, die ins Regatta-Segeln einsteigen. Genau dafür ist die Opti-Laser-Liga auf dem Starnberger See gedacht.

Optis und Laser-Boote nebeneinander: Vor Seeshaupt waren jüngst beide Bootsklassen in Aktion. © Paul Hopp

An vier Terminen im Sommer stehen Eintages-Regatten mit zwei Wettfahrten auf dem Programm. Der Aufwand zum Regattabesuch „muss für Kinder, Eltern und Betreuer gering sein“, heißt es in der Ausschreibung. Zum Zug kommen sollen hauptsächlich Einsteiger in den Bootsklassen „Optimist“ und „ILCA“ (bekannt als Laser). Was die Südbucht betrifft, so wechseln sich alljährlich die drei Seeshaupter Klubs mit der Austragung ab. Heuer war der YCSS an der Reihe, als zweiter Termin im Jahreskalender. Es folgen noch der Münchner Yacht-Club in Starnberg (23. Juli) und der Ammerlander Segelclub am Ostufer (17. September).

Viel Wind bei der Opti-Laser-Liga

Die Bedingungen vor Seeshaupt waren angesichts des Winds und der doch heftigen Böen „extrem“, wie YCSS-Jugendleiter Walter von Schorlemer sagte. „Es war an der Grenze, aber nicht gefährlich.“ Ansonsten hätte die Wettfahrtleitung um Volker Ring ohnehin abgebrochen.

Die neun Laser- und knapp 60 Opti-Boote wurden von zwölf Motorbooten begleitet, in denen Trainer und Betreuer mit Argusaugen übers Geschehen auf dem Wasser wachten. Auch der YCSS-Jugendleiter war mit einem Schlauchboot draußen. Wer von den Kids nicht mehr wollte oder konnte, wurde in den Hafen gezogen.

Kraftakt im Wasser: Nach einer Kenterung gilt es, das Boot selbst wieder aufzurichten. Kippte ein Segler um, waren sofort Begleitboote zur Stelle. © Hopp

Die Kids waren mit Eifer bei der Sache. „Die wollen alle segeln“, stellte Felix Tanzer zufrieden fest, als er von seinem Motorboot aus übers Wasser blickte. Der Coach vom Yachtclub Seeshaupt betreute an diesem Tag die Laser-Segler. Um die Opti-Kids aus dem Süden kümmerten sich drei Trainerinnen: Viktoria Jesse und Malena Schuster (beide vom Segelverein Oberland/SVOS) und Zofia Stolzenberg (FC Seeshaupt/FCSS). Die Klubs aus der Seeshaupter Bucht bilden oft Trainings- und Betreuungsgemeinschaften, erklärt Sportwartin Melanie Straub.

Seeshaupter Vereine bilden oft Betreuungsgemeinschaften

Obendrein hilft man sich bei Regatten mit Booten aus. Unmittelbar bevor es losging, bekamen die Kids von den Trainerinnen noch Tipps und Hinweise. Und auch die Frage „Wart ihr vorher noch auf dem Klo?“ fehlte nicht. In der Aufregung vor so einer Regatta können schon mal die wichtigen Dinge des Lebens vergessen werden. Den letzten Blick aufs Material gab’s inklusive. „Schaut mal eure Sprite an“, sagte Stolzenberg und kontrollierte die Segel ihrer Schützlinge.

Bei einer Kenterung sind die Begleitboote schnell zur Stelle

Auf dem Wasser wurde die Takelage dann ordentlich beansprucht, der Wind rauschte ziemlich kräftig hinein. Die Boote bekamen ganz schön Fahrt drauf, die Segler mussten im Boot ziemlich arbeiten. Speziell im Laser mussten sich die Mädchen und Buben oft mit vollem Einsatz dagegenstemmen, um ihr Schiff aufrecht zu halten. Aufgrund der Bedingungen kam es zu diversen Kenterungen, doch sowohl die Laser- als auch die Opti-Segler hatten ihre Schiffe zumeist schnell wieder aufgerichtet. Und wo einer im Wasser lag, war ein Begleitboot schnell zur Stelle.

Bei den Lasern lag diesmal in der Tageswertung Moritz Weinel (Ammerlander Segel-Club/AMSC) mit 4,0 Punkten (3/1) vorn. YCSS-Seglerin Arendts, Siegerin des Saisonauftakts, kam beim Heimrennen auf 5,0 Punkte (1/4). In der Gesamtwertung liegt sie mit 7,0 Zählern weiter auf Rang eins vor Weinel (11,0). Anna Schlechbach vom FCSS belegte in der Tageswertung mit 6,0 Punkten (4/2) den dritten Rang.

Alle nochmals herhören: Die Trainerinnen (v.l.) Viktoria Jesse, Malena Schuster und Zofia Stolzenberg geben den Opti-Kids letzte Tipps für die Regatta. © Paul Hopp

Bei den Optis erzielte vor Seeshaupt Carlotta Erne vom Münchner Yacht-Club (MYC) mit 3,0 Punkten (2/1) das beste Resultat. Sie führt auch klar die Gesamtwertung (5,0) an, in der 79 Boote aufgelistet sind. Die weiteren Podestplätze in der Tageswertung belegten Vincent Fleury (5,0/AMSC) und Paul Grosser (8,0/ MYC). Leopold Schmidtke (SVOS) landete mit 16,0 Punkten (11/5) auf dem siebten Platz. In die Top-15 schafften es von den Südvereinen noch Nino Hermann (SVOS/11. Platz) sowie Konstantin Demirsoy (YCSS/13.) und Jakob Nguyen-Duong (FCSS/15.).

Ergebnisse der Opti-Laser-Liga

Optimist: Tageswertung: 1. Carlotta Erne (Münchner Yacht-Club/MYC) 3.0, 2. Vincent Fleury (Ammerlander Segel-Club/AMSC) 5.0, 3. Paul Grosser (MYC) 8.0, 4. Paul Kendziur (Bayerischer Yacht-Club/BYC) 8.0, 5. Theresa Sedlmeier (MYC) 9.0, 6. Theresa Gründobler (Deutscher Touring Yacht-Club/DTYC) 13.0, 7. Leopold Schmidtke (Segelverein Oberland Seeshaupt/SVOS) 16.0, 8. Moritz Döhla (AMSC) 20.0, 9. Malte Feister (BYC) 22.0, 10. Jakob Döhla (AMSC) 26.0, 11. Nino Herrmann (SVOS) 27.0, ... 13. Konstantin Demirsoy (YCSS) 29.0, 15. Jakob Nguyen-Duong (FCSS) 30.0, 16. Leopold Storck (YCSS) 31.0, 18. Raphael Nguen-Duong (FCSS) 32.0, 20. Sophia Kim (YCSS) 36.0, 23. Arthur Frauenknecht (AMSC) 40.0, 31. Theodor Demirsoy (YCSS) 49.0, 33. Leni Henkel (YCSS) 52.0, 33. Annabel Wendel (SVOS) 52.0, 33. Leni Döhla (AMSC) 52.0, 33. Felicitas Wendel (SVOS) 52.0, 33. Finn Henkel (YCSS) 52.0, 33. Emilia Höfner (YCSS) 52.0, 33. Zacharias Neuerburg (YCSS) 52.0.

Gesamtwertung: 1. Carlotta Erne (MYC) 5.0, 2. Paul Grosser (MYC) 14.0, 3. Paul Kendziur (BYC) 18.0, 4. Leopold Schmidtke (SVOS) 25.0, ... 6. Vincent Fleury (AMSC) 44.0, 11. Moritz Döhla (AMSC) 64.0, 12. Arthur Frauenknecht (AMSC) 69.0, 13. Sophia Kim (YCSS) 69.0, 14. Leopold Storck (YCSS) 79.0, 15. Jakob Döhla (AMSC) 80.0, 17. Konstantin Demirsoy (YCSS) 85.0, 20. Nino Herrmann (SVOS) 95.0, 22. Jakob Nguyen-Duong (FCSS) 100.0, 23. Raphael Nguyen-Duong (FCSS) 101.0, 29. Leni Henkel (YCSS) 111.0, 32. Annabel Wendel (SVOS) 115.0, 38. Moritz Reininger (FCSS) 126.0, 39. Felicitas Wendel (SVOS) 129.0, 42. Manuel Reininger (FCSS) 132.0, 44. Laura Baur (AMSC) 136.0, 46. Emilia Höfner (YCSS) 137.0, 48. Finn Henkel (YCSS) 141.0, 53. Leni Döhla (AMSC) 146.0, 57. Theodor Demirsoy (YCSS) 155.0, 60. Zacharias Neuerburg (YCSS) 159.0, 62. Greta Kolbinger (AMSC) 162.0, 62. Xaver Kern (SVOS) 162.0, 62. Korbinian Jörges (AMSC) 162.0, 62. Ludwig Faßnacht (AMSC) 162.0, 62. Julian Aalburg (AMSC) 162.0.

Gewünschte Schräglage: Um den Kurs zu halten, mussten die Segler auch Körpereinsatz bringen. Das Foto zeigt Laser-Seglerin Anna Arendts vom YCSS. © Paul Hopp

ILCA/Laser: Tageswertung: 1. Moritz Weinel (Ammerlander Segel-Club/AMSC) 4.0, 2. Anna Aendts (Yachtclub Seeshaupt/YCSS) 5.0, 3. Anna Schlebach (FC Seeshaupt/FCSS) 6.0, 4. Lucas Schott (AMSC) 7.0, 5. Valentin Sainer (YCSS) 9.0, 6. Timo Ludwig (YCSS) 10.0, 7. Luis Rosa (SVOS) 12.0, 8. Luca Rosa (SVOS) 13.0, 9. Dominik von Ehrenstein (YCSS) 14.0.

Gesamtwertung: 1. Anna Arendts (YCSS) 7.0, 2. Moritz Weinel (AMSC) 11.0, 3. Valentin Sainer (YCSS) 16.0, 4. Anna Schlebach (FCSS) 19.0, 5. Lucas Schott (AMSC) 20.0, 6. Kilian Hohenstein (AMSC) 21.0, 7. Thomas Schlebach (FCSS) 22.0, 8. Timo Ludig (YCSS) 23.0, 9. Dominik von Ehrenstein (YCSS) 25.0, 10. Luis Rosa (SVOS) 25.0, 11. Luca Rosa (SVOS) 26.0.