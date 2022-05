„Pfingstjugendwoche“: Yachtclub Seeshaupt hat den Nachwuchs im Blick

Von: Paul Hopp

Bild von der Pfingstjugendwoche des Yachtclubs Seeshaupt. © YCSS

Die Pfingstferien nahen - und der Yachtclub Seeshaupt hat in dieser Zeit ein spezielles Angebot für Jugendliche. Einsteiger und Fortgeschrittene sind willkommen.

In der zweiten Woche der Pfingstferien – von Sonntag, 12. Juni, bis Donnerstag, 16. Juni – veranstaltet der Yachtclub Seeshaupt (YCSS) zum 20. Mal seine „Pfingstjugendwoche“. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben bis 18 Jahren, die Interesse am Segeln haben.

Jugendwoche: Training in verschiedenen Leistungsklassen

Eingeladen sind sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene. Der Yachtclub möchte mit der Jugendwoche, so heißt es in einer Mitteilung, „Kindern, die noch nicht gesegelt sind und kein Mitglied in einem Segelklub sind, die Möglichkeit bieten, erste Erfahrungen zu machen, oder ihr bereits in einem Segelkurs erworbenes Wissen und Können zu vertiefen“. Als reine Ferienfreizeit, stellt der YCSS klar, eignet sich das Training nicht.

Angeboten werden verschiedene Leistungsgruppen für die Bootsklassen Opti (Einsteiger, Liga, Regatta) und Laser (Einsteiger, Fortgeschrittene) sowie für den 29er. Theorie und vor allem Praxis stehen auf dem Programm. Training ist an den Jugendwoche-Tagen jeweils von 10 bis 10 Uhr. Weitere Informationen und Details zur Anmeldung (bis 31. Mai) gibt es unter www.ycss.de oder bei Jugendwart Walter von Schorlemer (Telefon 08856/937 820 und 0171/2713 211; E-Mail: jugendleiter@ycss.de).