Seshaupter Segel-Nachwuchs gelingt starker Start in die Saison der Opti-ILCA-Liga

Von: Paul Hopp

Teilen

Die besten drei in der ILCA-Klasse: Anna Arendts (Mi.) vom Yachtclub Seeshaupt gewann vor Moritz Weinel (l./Ammerlander Segel-Club) und Vereinskollege Valentin Sainer. © privat

Zum Start der Opti- und ILCA-Liga gab es für den Yachtclub Seeshaupt zwei Podestplätze. Am Sonntag, 2. Juli, gastiert die Serie beim YCSS in der Seeshaupter Bucht.

Seeshaupt - Das ging ja gut los für den Yachtclub Seeshaupt: Zum Start der Opti- und ILCA-Liga am Starnberger See gab es für den YCSS gleich zwei Spitzenplätze.

In der Regatta der ILCA-Boote (auch Laser genannt) holte sich Anna Arendts mit 2,0 Punkten den Tagessieg. Beide Wettfahrten beendete die Seglerin auf dem ersten Platz. Vereinskollege Valentin Sainer kam auf 7,0 Punkte (4/3) und belegte damit den dritten Platz. Bestplatzierter aus der Segelabteilung des FC Seeshaupt (FCSS) war bei den ILCA-Booten Thomas Schlebach auf Rang fünf.

Zwei Podestplätze für den Yachtclub Seeshaupt

Bei den Opti-Booten mischte zum Auftakt ein Youngster vom Segelverein Oberland Seeshaupt (SVOS) ganz vorn mit. Leopold Schmidtke belegte mit 5,0 Punkten (3/2) den zweiten Platz unter 54 Teilnehmern. Tagessiegerin wurde Carlotta Erne (2,0) vom Münchner Yacht-Club. Das beste Resultat für den YCSS fuhr Sophia Kim als Elfte (24,0) ein. Vom FCSS landeten Raphael und Jakob Nguyen-Duong auf den Plätzen 32 und 33.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)



Die erste Regatta der Opti- und ILCA-Liga fand beim Deutschen Touring Yacht-Club (DTYC) in Tutzing statt. Die Serie mit Ein-Tages-Wettbewerben ist „hauptsächlich für Einsteiger in die jeweiligen Bootsklassen Opti und ILCA konzipiert“, heißt es in der Ausschreibung. Der Nachwuchs soll so an den Regattasport herangeführt werden.

Auch das ist interessant: Trailläufer Florian Probst machte auf Ultrastrecken eine ganz spezielle Erfahrungstour. Maria Legelli sorgte beim Lauf um den Grüntensee für einen Streckenrekord.

Insgesamt stehen am Starnberger See heuer vier Termine auf dem Programm. Die nächste Regatta richtet der Yachtclub Seeshaupt am Sonntag, 2. Juli, aus. Gesegelt wird ab circa 10.30 Uhr. Erwartet werden rund 65 Opti-Boote und zehn ILCA-Boote. Zwei Wettfahrten sind vorgesehen. Die weiteren Termine der Liga sind am 23. Juli (beim Münchner Yacht-Club) und am 17. September (beim Ammerlander Segelclub).