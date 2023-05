Yachtclub Seeshaupt : Guter Saisoneinstand für den Nachwuchs — Highlight in den Pfingstferien

Von: Paul Hopp

Bild vom Seeshaupter Opti-Preis 2022 beim YCSS; das Foto zeigt eine Szene aus einer Wettfahrt der Opti-A-Klasse. © Paul Hopp

Der Nachwuchs des Yachtclub Seeshaupt ist erfolgreich in die Saison gestartet. Demnächst ist im Klub ein besonderes Event geboten: die „Pfingstjugendwoche“.

Seeshaupt – Der Segel-Nachwuchs im Yachtclub Seeshaupt (YCSS) ist schon fleißig auf dem Wasser in Aktion – sowohl was das Training als auch was Wettkämpfe betrifft. Erste Erfolge sind bereits eingefahren.

So gewann Greta Müller (Jg. 2009) die Gesamtwertung bei der „Ostereierregatta“ in Magdeburg in der Opti-A-Klasse. Mit sieben Punkten nach fünf Wettfahrten auf dem Salbker See führte sie mit klarem Vorsprung das Tableau an. Vereinskollege Finn Frenzel (Jg. 2009) schaffte als Vierter (18 Punkte) unter 21 Startern ebenfalls ein beachtliches Resultat.

Yachtclub Seeshaupt bietet „Pfingstjugendwoche“ an

Die beiden Yachtclub-Youngster waren danach auch noch bei der „Manfred Wasmund Opti Regatta“ am Bodensee am Start – und erneut erfolgreich. Frenzl hatte nach vier Wettfahrten mit 5,0 Punkten das beste Resultat aller 29 Teilnehmer zu Buche stehen. Müller (9,0) belegte den beachtlichen dritten Rang. Der dritte YCSS-Segler, Camill von Manstein, nahm die 21. Position ein.

Um Kinder und Jugendliche fürs Segeln zu begeistern, tut der Seeshaupter Klub um Jugendleiter Walter von Schorlemer auch einiges. Fester Bestandteil im Jahreskalender ist ein Trainingslager am Gardasee in den Osterferien. Heuer unternahm der Yachtclub mit 46 Teilnehmern die Fahrt nach Italien. 16 Opti-Segler der Trainingsgruppe waren danach beim „Gardasee Meeting“ in Riva mit mehr als 1000 Teilnehmern am Start und traten gegen Jugendliche aus Schweden, den USA, Italien, Polen und Norwegen an. „Wir hatten neun Tage mit Sonne und reichlich Wind. Es war sehr herausfordernd für die Kids“, berichtete von Schorlemer.

Erste Segel-Erfahrungen können Kinder und Jugendliche bei der „Pfingstjugendwoche“ des YCSS machen. Zugleich gibt es Trainingsgruppen für Fortgeschrittene. Das Foto (mit Trainer Hans Schröcker) entstand im vorigen Jahr. © Paul Hopp

Der nächste Höhepunkt im Programm für den Nachwuchs wird die 31. Auflage der „Pfingstjugendwoche“ sein. Sie findet in der Zeit von Sonntag, 4. Juni, bis einschließlich Donnerstag, 8. Juni, statt. Gedacht ist sie für „Segeleinsteiger und Anfänger, die erste Erfahrungen im Segeln machen möchten, und für Fortgeschrittene, die sich verbessern möchten“, wie es in der Ausschreibung heißt.

Das Training findet in Kleingruppen statt, und zwar in den Bootsklassen Optimist, ILCA (landläufig Laser genannt) und 29er. Es gibt jeweils Gruppen für Anfänger, Teilnehmer an der Liga und Fortgeschrittene. Jeden Tag ist von 10 bis 17 Uhr Training; das Mittagessen ist im Preis enthalten. „Es wird natürlich so viel gesegelt wie nur möglich“.

Anmeldungen nimmt der Yachtclub bis 19. Mai unter der Adresse www.manage2sail.com/e/Pfingstjugendwoche2023 entgegen. Weitere Infos gibt es unter ycss.de. Als reine Ferienfreizeit „eignet sich das Training nicht“, betont von Schorlemer. Im vergangenen Jahr nahmen knapp 50 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren teil.