Kanada war für Maximilian Schwarz eine Reise wert

Teilen

Gut gelauntes Trio: Die DSV-Läufer (von links) Marinus Sennhofer (Platz 20), Linus Witte (Platz 3) und Maximilian Schwarz (Rang 13) nach dem WM-Slalom in Panorama. © Instagram Schwarz

Skirennläufer Maximilian Schwarz hat bei der Junioren-WM in Kanada überzeugende Ergebnisse abgeliefert. Und er sammelte wichtige Erfahrungen - auch in Sachen „Schnee“.

Hohenpeißenberg – Die Junioren-Weltmeisterschaften in Panorama (Kanada) waren für Maximilian Schwarz ein großes Abenteuer und in sportlicher Hinsicht recht erfolgreich. Rang 13 und Rang 16 in den technischen Disziplinen können sich durchaus sehen lassen. Lediglich im Super-G – in diesem Wettbewerb landete er am Ende auf Rang 25 – hatte er sich definitiv mehr erhofft.

Schon das Foto auf seinem Instagram-Account verriet, dass im Super-G irgendetwas nicht geklappt hatte: Dort war zu sehen, wie der Rennläufer des DAV Peißenberg im Ziel mit der Hand gegen seinen Helm schlug. Einen groben Schnitzer hatte er sich allerdings nicht geleistet: „Nein, ich bin einfach viel zu viel Weg gefahren in einem eigentlich gerade gesetzten Lauf“, berichtete Schwarz, der sich über seine Fehleinschätzung nach der Besichtigung des Hangs tierisch ärgerte. „Eine Sekunde schneller wäre es sicher gegangen.“ Damit hätte er sich vom Ergebnis her im Klassement da einreihen können, wie es auch in Riesenslalom und im Slalom der Fall war. „Aber gut, das muss man halt unter Erfahrung verbuchen.“

Ärger nach dem Auftritt im Super-G

Erfahrungen hat der 19-Jährige in Kanada viele gemacht. Angefangen vom neunstündigen Flug, „der mit Film schauen und pennen aber schnell rumgegangen ist“, über das „krasse Panorama“ am Start bis hin zum komplett andersartigen Schnee. „Das war echt eine Umstellung, wir haben auch viel an Setup und Schuhen verändert, um mit den aggressiven Bedingungen klar zu kommen.“ Einzig im Slalom sei es eisig genug gewesen, um mit der europäischen Einstellung zu fahren.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Im Slalom funktionierte dann alles auch recht gut. Nach dem ersten Durchgang noch 18., verbesserte er sich durch einen beherzten zweiten Lauf noch auf Rang 13. „Bloß der Erste war etwas zu weit weg von uns allen“, sagte Maximilian Schwarz über den Wettbewerb. Den Sieg holte sich der Norweger Alexander Steen Olsen mit einem Vorsprung von einer Sekunde auf Fabian Ax Swartz (Schweden), Schwarz’ deutscher Teamkamerad Linus Witte gewann die Bronzemedaille. Maximilian Schwarz hatte 2,99 Sekunden Rückstand auf Sieger Steen Olsen, für einen Top-Ten-Platz war der Hohenpeißenberger um 0,57 Sekunden zu langsam. Alles in allem war Schwarz mit seinem Ergebnis aber zufrieden.

Wobei ihn der 16. Platz im Riesentorlauf, den ebenfalls der Norweger Steen Olsen gewann, fast noch ein bisschen mehr freut. „Da war nur einer aus meinem Jahrgang vor mir, das war echt gut.“ Und auch der Rückstand von nur 2,30 Sekunden auf den Sieger und die damit erlangten FIS-Punkte können sich sehen lassen. 33.03 Punkte sind sein bisher bestes Riesenslalom-Ergebnis auf internationaler Ebene und bringen ihn bei künftigen Rennen in der Startreihenfolge nach vorn.

Schwierige Bedingungen in der Abfahrt

Denn einige Nummern weiter vorn hätten Schwarz in Kanada wohl auch das Leben in seiner ersten Saison-Abfahrt mutmaßlich erleichtert. So war hinten vom Licht und den Schlägen her nichts mehr drin. Am Ende musste er sich mit Rang 23 begnügen, der Rückstand auf Sieger Giovanni Franzoni (Italien) betrug 3,08 Sekunden. Darum möchte er die nächste Chance, sein Punktkonto im Speedbereich zu verbessern, unbedingt nutzen.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Diese wartet schon auf Schwarz’ Lieblingsstrecke, der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen, eine Pause gibt’s für ihn nicht. In diesen Tagen stehen dort die Deutschen Meisterschaften in Abfahrt und Super-G an, am Wochenende in Seefeld (Tirol) werden die Sieger im Slalom und Riesenslalom ermittelt. Kommende Woche geht’s dann wieder auf der Kandahar, wo die alpine Kombination ausgetragen wird. „Ja, es geht seit unserer Heimkehr Schlag auf Schlag“, so Schwarz. So ganz nebenbei hat sich der Hohenpeißenberger in Slowenien einen Slalomsieg geholt, gefühlt noch während des Auspackens. Die Zeit, alle Eindrücke von den WM-Rennen in Übersee zu verarbeiten, muss er sich wohl nach der Saison nehmen. Text: Kathrin Ebenhoch