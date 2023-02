Auftakt im Ski-Kreiscup: Zwei Schüler sorgen für die Tagesbestzeiten

Von: Paul Hopp

262 Ski-Rennläufer gingen beim Kreiscup-Auftakt in Ehrwald auf die Piste. Für die Topzeiten an diesem Tag sorgten ein Athlet und eine Athletin aus der Schülerklasse.

Ehrwald – Der Skiclub Murnau hatte sich wahrlich ins Zeug gelegt, damit die jungen Skirennläufer diesen Kreiscup-Auftakt in besonderer Erinnerung behalten. Der Verein, der für die Austragung des Riesenslaloms verantwortlich zeichnete, hatte für die Top-Platzierten eigens designte und handgemachte Holztrophäen angeschafft, die in Neonfarben glänzten.

Mit vielen ehrenamtlichen Helfern sorgte das Murnauer Team dafür, dass die Veranstaltung im Skigebiet „Ehrwalder Alm“ gut über die Bühne ging. Das Teilnehmerfeld war stattlich: 262 Kinder und Jugendliche aus 20 Vereinen gingen an den Start. Seit einigen Jahren nehmen am Kreiscup auch Vereine und Abteilungen aus dem nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen teil. Die jüngsten Teilnehmer zählten gerade mal vier Jahre.

Für die Tagesbestzeiten auf dem Kurs sorgten zwei Athleten, die noch der Schülerklasse angehören: Marlene Strittmatter (Jg. 2007) vom SC Murnau kam als schnellste Frau nach 37,46 Sekunden ins Ziel. Bei den Burschen glänzte David Stowasser (Jg. 2008) vom DAV Peißenberg mit der Topzeit von 36,85 Sekunden. Beide ließen auch die älteren Fahrer aus den Jugendklassen hinter sich.

Die Vereinswertung beim ersten Rennen der Saison gewann der TSV Weilheim mit 503 Punkten vor dem SC Murnau (468) und dem TSV Bernbeuren (430). Bei dieser Rangliste spielen nicht nur die Top-Plätze, sondern auch die Anzahl der Rennläufer eine Rolle. Immerhin dient der Kreiscup ja der Nachwuchsförderung. Diverse erfolgreiche Skisportler sammelten in der Rennserie dereinst ihre ersten Meriten: Dazu gehören Fritz Dopfer, 2015 Vizeweltmeister im Slalom, und Andrea Filser, die aktuell im Weltcup fährt und bei der WM 2021 in Cortina Bronze im Team-Wettbewerb gewann.

Was die reinen Podestplatzierungen anbelangt, so lagen der TSV Bernbeuren und der TSV Oberammergau mit je acht Fahrern unter den besten drei gleichauf. Dahinter rangierten der TSV Weilheim und der SC Lauterbach (beide 7) sowie der DAV Peißenberg und der SC Hohenfurch (6). Insgesamt 17 Vereine durften sich über zumindest einen Stockerlplatz freuen.

In den Kinderklassen verbuchte die Skiabteilung des BSC Oberhausen die meisten Tagessiege, nämlich drei. Vitus Kindermann (Jg. 2016), Simon Ramsayer (Jg. 2013) und Felix Ramsayer (Jg. 2011) landeten in ihren Klassen jeweils ganz vorn. Eng ging es im Jahrgang 2014 (Kinder II) zu: Dort trennten Siegerin Sophia Heger (DAV Peißenberg) und die Zweite, Marlies Vogt (TSV Oberammergau), nur 15 Hundertstelsekunden.

Bei den Jüngsten lagen an der Spitze Anna Bierling (SC Penzberg) und Verena Jocher (SC Schongau) 39 Hundertstel auseinander. Gar nur 0,01 Sekunden entschieden bei den Burschen des Jahrgangs 2012 (Kinder IV) über Silber und Bronze: Jakob Vogt (TSV Oberammergau) hatte letztlich knapp die Nase gegenüber Simon Zech (SV Eberfing) vorn. Der Sieger, Benedikt Knoll (SC Murnau), war dagegen weit voraus – satte 3,30 Sekunden betrug sein Vorsprung.

Der Kreiscup

Der Kreiscup ist eine Ski-alpin-Rennserie für Vereine und Sparten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau sowie aus dem nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Weitere Termine: 11. Februar: Riesenslalom in Seefeld/ Tirol (Ausrichter: SC Penzberg); 24. Februar: Nachtslalom Schüler/Jugend in Unterammergau (SC Hohenfurch); 25. Februar: Slalom Kinder in Unterammergau (SC Hohenfurch); 12. März: Riesenslalom in Garmisch (TSV Weilheim).