Anspruchsvolle Piste im Finale: TSV Weilheim gelingt der Hattrick im Kreiscup

Zum Saisonabschluss gab es nochmals viele Top-Platzierungen: Die Fahrerinnen und Fahrer sowie die Betreuer des TSV Weilheim freuten sich über ein gelungenes Kreiscup-Rennen am Hausberg in Garmisch-Partenkirchen.

Ski alpin: Kreiscup

Rund 230 Teilnehmer gingen beim Saisonfinale im Kreiscup an den Start. Der Ausrichter TSV Weilheim freute sich über ein gelungenes Rennen und einen besonderen Preis.

Landkreis – Klar schauen bei einem Skirennen die meisten ausschließlich auf Zeiten und Platzierungen – noch dazu, wenn es sich, wie beim Kreiscup-Riesenslalom des TSV Weilheim, um das Saisonfinale handelt.

Doch Eckart Walchshöfer, Chef der TSV-Skiabteilung, zeigte sich nach der letzten Zieldurchfahrt vor allem darüber erleichtert, „wenn ein solches Rennen ohne Verletzungen über die Bühne geht“. Einfach war die Sache für den Ausrichter und die Athleten nicht.

Saisonfinale im Kreiscup am Hausberg

Die Pistenverhältnisse am Kreuzwanklhang in Garmisch-Partenkirchen wurden zum Schluss „immer herausfordernder“, heißt es in einer TSV-Mitteilung. Der Kurs wurde ja auch ordentlich frequentiert. 231 Frauen und Männer der Jahrgänge 2017 bis 2002 nahmen teil. Damit auch alles klappte, waren 30 Helfer des TSV Weilheim im Einsatz.

Die Vereinswertung gewann beim Saisonfinale der TSV Bernbeuren (492 Punkte), der mit 25 Rennläufern angetreten war und über alle Altersklassen gesehen die stolze Zahl von 13 Podestplätzen sammelte. Auch was die Zahl an Klassensiegen betrifft, so lag am Ende der TSV Bernbeuren mit vier ersten Plätzen ganz vorn. Für die TSV-Abteilung waren Simon Geisenhof (Kinder II), Lukas Gröger (Schüler IV), Sina Eckert (Jugend I) und Alicia Eckert (Jugend II) erfolgreich.

Rund 230 Teilnehmer beim vierten Kreiscup-Rennen

Den zweiten Platz in der Vereinswertung holte sich beim Saisonfinale der SC Lauterbach mit 456 Punkten. Das Skiteam aus dem Steingadener Ortsteil, mit 28 Mädchen und Buben am Start, freute sich über acht Podestplätze. Ganz oben auf dem Stockerl stand ein Fahrer – und das war Tobias Schuster (Schüler I), der Vincent Rambach (SC Peiting) um 34 Hundertstelsekunden distanzierte.

Ähnlich knapp waren die Abstände zwischen Platz eins und zwei noch bei Hannes Bierling (SC Penzberg) und Benjamin Klein (DAV Peißenberg) im Rennen der „Schüler III“ (Jg. 2008) sowie zwischen Felix Ramsayer (BSC Oberhausen) und Jakob Geisenhof (TSV Bernbeuren) bei den „Kindern V“ (Jg. 2011).

TSV Bernbeuren holt vier Klassensiege

Mit der größten Mannschaft waren die Weilheimer vor Ort. Die 29 Fahrer holten insgesamt sieben Podestplätze. Das und weitere gute Platzierungen bescherten dem Team den dritten Rang in der Klubwertung (443 Punkte). Für die Klassensiege sorgten Leo Fischer (Kinder I), Inke Folkerts (Kinder V) und Vinzent Fischer (Schüler II).

Auf den zweiten Rang fuhren Maris Becht (Kinder III) und Robin Pixner (Schüler II). Den Bronzerang erreichten Emil Liebmann (Kinder III) und Andreas Weiß (Jugend II). Gut in Szene setzte sich auch der SC Hohenfurch, dessen Mädchen und Buben sechsmal unter den besten drei landeten. Seppi Hollerbach (Jugend I) – er legte mit 40,96 Sekunden die Tagesbestzeit vor – und Alisa Pönitz (Schüler IV) nahmen jeweils einen Siegespokal in Empfang.

TSV Weilheim gewinnt zum dritten Mal Vereinswertung

In der Gesamtwertung des Kreiscups hatte in der prestigeträchtigen Vereinswertung einmal mehr der TSV Weilheim die Nase vorn. Mit 1844 Punkten landete das Team souverän auf dem ersten Platz – zum dritten Mal in Folge bereits. Die weiteren Ränge nahmen der SC Lauterbach (1794), der TSV Bernbeuren (1719), der SC Murnau (1149) und der SC Hohenfurch (1117) ein.

20 Klubs und Vereinssparten kamen in die Wertung. Seit einigen Jahren sind beim Kreiscup auch Vereine aus dem nördlichen Teil des Landkreises Garmisch-Partenkirchen startberechtigt. Eine Besonderheit bildet der SV Eberfing, denn dort besteht das Team aus einem Fahrer. Simon Zech (Jg 2012) holte in der Klasse „Kinder IV“ drei Tagessiege und einen dritten Platz. Der SVE landete damit in der Teamwertung immerhin auf dem 18. Rang.

In der Einzelwertung im Kreiscup erhält der Sieger eines Rennens 30 Punkte. Wer alle vier Saisoneinsätze bestreitet, hat die Möglichkeit eines Streichresultats. Das Optimum (für die Gesamtwertung) sind also 90 Punkte. Genau diese Zahl erreichte Zech und holte sich damit souverän den Sieg in seinem Jahrgang.

Mehrere Mädchen und Buben holen das Optimum von 90 Zählern

Ebenfalls auf 90 Zähler kamen noch acht weitere Fahrer: Anna Bierling (SC Penzberg/Kinder I), Sophia Heger (DAV Peißenberg/Kinder II), Felix Ramsayer (BSC Oberhausen/Kinder V), Veronika Schwägerl (SC Böbing/Schüler II), Sarah Veit (SC Böbing/Schüler III), Sina Eckert (TSV Bernbeuren/Jugend I), Alicia Eckert (TSV Bernbeuren/Jugend II) und Christoph Schratt (SC Hohenfurch/Jugend II). Schwägerl sowie die beiden Eckerts schafften obendrein das Kunststück, alle vier Saisonrennen zu gewinnen.

Die meisten Klassensiege in der Gesamtwertung, nämlich fünf Stück, holte der TSV Weilheim. Erla Folkerts (Kinder III), Inke Folkerts (Kinder V), Emilia Schelle (Schüler I), Jonas Krug (Schüler IV) und Paul Irrek (Schüler I) standen in ihren Klassen ganz oben. Für Erla Folkerts, Krug und Irrek war es der zweite Gesamtsieg in Folge – sie hatten schon im vergangenen Winter triumphiert.

Siegerehrung: Die Gesamtsiegerehrung im Kreiscup richtet erneut die Skiabteilung im TSV Weilheim aus. Sie findet am Sonntag, 7. Mai statt.

Die Ergebnisse im Überblick

Das 4. Rennen; Riesenslalom am Hausberg: Kinder I: weiblich: 1. Anna Bierling (SC Penzberg) 53,41 Sekunden, 2. Mathilda Rohrmoser (SC Peiting) +2,20, 3. Vroni Brugger (TSV Bernbeuren) +2,80, 3. Jule Fischer (DAV Peißenberg) +2,80m 5. Isabelle Bartl (SC Huglfing) +3,93, 6. Verena Jocher (SC Schongau) +4,07, 7. Katharina Schütz (SC Lauterbach) +5,22, 8. Viola Schelle (TSV Weilheim) +6,44, 9. Anna Ramsayer (BSC Oberhausen) +7,04, 10. Regina Weingand (TSV Rottenbuch) +8,98, ... 12. Sophia Jörg (TSV Rottenbuch) +10,26, 14. Magdalena Fischer (WSV Peiting-Ramsau) +23,06. männlich: 1. Leo Fischer (TSV Weilheim) 52,95, 2. Lorenz Dimroth (SC Huglfing) 1,30, 3. Johannes Hartmann (BSC Oberhausen) +1,54, 4. Vitus Kindermann (BSC Oberhausen) +1,96, 5. Lorenz Spirkl (DAV Peißenberg) +3,15, 6. Rochus Dreher (TSV Bernbeuren) +3,19, 7. Eliah Lerchenmüller (TSV Bernbeuren) +3,54, 8. Pius Salzmann (SC Peiting) +3,81, 9. Anton Marx (SC Peiting) +5,22, 10. Ben Brugger (TSV Bernbeuren) +10,36, 11. Korbinian Fischer (TSV Weilheim) +11,24, 12. Kilian Martin (SC Lauterbach) +12,49, 13. Hannes Pixner (TSV Weilheim) +16,36, ... 15. Benedikt Hain (SC Peiting) +22,16, 16. Lars Koch (SC Hohenfurch) +29,19.

Kinder II: weiblich: 1. Sophia Heger (DAV Peißenberg) 48,10, 2. Anna-Lena Frankl (SC Hohenfurch) +2,55, 3. Anna-Lisa Lieb (TSV Rottenbuch) +5,31, 4. Clara Schelle (TSV Weilheim) +5,89, 5. Lisa Durach (TSV Rottenbuch) +8,33, 6. Annika Brugger (TSV Bernbeuren) +8,85, 6. Marlene Fuchs (SC Peiting) +8,85, 8. Clara Zedelmaier (SC Peiting) +10,35, 9. Anni Erhard (SC Böbing) +10,41. männlich: 1. Simon Geisenhof (TSV Bernbeuren) 47,43, ... 4. Felix Lutz (SC Hohenfurch) +3,16, 5. Elias Wudel (TSV Weilheim) +4,24, 6. Tobias Niggl (SC Lauterbach) +4,27, 7. Nils Koch (SC Hohenfurch) +4,31, 8. Josef Degele (BSC Oberhausen) +6,61, 10. Bruno Geisenhof (TSV Bernbeuren) +6,78, 11. Florian Strauss (SC Peiting) +7,97, 12. Alexander Lindner (SC Huglfing) +8,03, 13. Jakob Aachatz (BSC Oberhausen) +8,64, 14. Albert Mühlbauer (SC Lauterbach) +8,91, 15. Valentin Boy (SV Wildsteig) +9,22, 16. Justus Schölver (TSV Weilheim) +12,18, 17. Martin Witzmann (SC Huglfing) +13,19.

Kinder III: weiblich: 1. Clara Dimroth (SC Huglfing) 49,54, ... 3. Anna Schiele (SC Lauterbach) +2,80, 4. Erla Folkerts (TSV Weilheim) +2,91, 5. Katharina Hunger (SC Schongau) +3,15, 6. Silke Lüttgau (SC Schongau) +3,76, 8. Elisa Peischer (SC Huglfing) +12,88. männlich: 1. Finn Bartl (SC Huglfing) 45,56, 2. Maris Becht (TSV Weilheim) +4,06, 3. Emil Liebmann (TSV Weilheim) +4,15, ... 7. Paul Kiesgen (TSV Weilheim) +7,59, 8. Jakob Winkler (DAV Peißenberg) +8,29, 9. Anton Neumayer (SC Lauterbach) +8,82, 10. Paul Neumayer (SC Lauterbach) +10,60, 11. Benedikt Brockhoff (SC Huglfing) +15,81.

Kinder IV: weiblich: 1. Leni-Valentina Schretter (SC Murnau) 45,02, ... 5. Mathilda Fuchs (SC Peiting) +4,29, 6. Hanna Rassweiler (TSV Weilheim) +5,61, 7. Luisa Messmer (SC Peiting) +6,06, 9. Magdalena Michel (TSV Bernbeuren) +8,02, 10. Antonia Haslauer (SC Peiting) +9,96, 11. Sofie Huber (SC Huglfing) +11,62, 12. Theresa Snel (SC Huglfing) +17,53, 13. Verena Weingand (TSV Rottenbuch) +18,18, 14. Julie Spöttel (SC Hohenfurch) +29,56. männlich: 1. Simon Zech (SV Eberfing) 44,43, 2. Fabian Schuster (SC Lauterbach) +1,01, ... 5. Mads Reiter (SC Penzberg) +3,07, 6. Veit Fischer (DAV Peißenberg) +3,29, 7. Leonhard Frankl (SC Hohenfurch) +3,40, 8. Johannes Martin (SC Lauterbach) +5,23, 9. Noah Geisenhof (TSV Bernbeuren) +5,74, 10. Hannes Lutz (SC Hohenfurch) +6,03, 11. Moritz Albrecht (SC Huglfing) +6,40, 12. Samuel Erhard (SC Böbing) +6,49, 13. Matthias Fischer (SC Penzberg) +6,88, 14. Valentin Fischer (TSV Weilheim) +7,41, 15. Jakob Neumayer (SC Lauterbach) +8,57, 15. Henry Geissler (SC Huglfing) +8,57, 17. David Witzmann (SC Huglfing) +10,69, 19. Paul Spöttel (SC Hohenfurch) +27,60.

Kinder V: weiblich: 1. Inke Folkerts (TSV Weilheim) 47,28, 2. Charlotte Witter (TSV Bernbeuren) +0,55, ... 5. Miriam Guggenmos (DAV Peißenberg) +3,88, 6. Pauline Mahn (TSV Weilheim) +4,59, 7. Marlena Schwarz (SC Lauterbach) +5,33, 8. Ronja Heisserer (SC Lauterbach) +6,38, 9. Veronika Linder (SC Lauterbach) +6,69, 10. Paula Kriesmair (SC Huglfing)+22,60. männlich: 1. Felix Ramsayer (BSC Oberhausen) 45,48, 2. Jakob Geisenhof (TSV Bernbeuren) +0,33, 3. Hannes Dreher (TSV Bernbeuren) +1,20, ... 5. Max Huber (BSC Oberhausen) +3,29, 6. Ludwig Zila (SC Peiting) +3,33, 8. Lukas Wudel (TSV Weilheim) +5,25, 9. Maximilian Spirkl (DAV Peißenberg) +5,84, 11. Hannes Miller (SC Huglfing) +6,98.

Schüler I: weiblich: 1. Maria Beschta (SV Wildsteig) 43,14, 2. Anna Lang (SC Hohenfurch) +2,17, 3. Valentina Winkler (DAV Peißenberg) +2,73, 4. Franziska Feneberg (TSV Bernbeuren) +5,88, 5. Laura Simbeck (WSV Peiting-Ramsau) +7,69, 6. Magdalena Lex (SC Lauterbach) +9,07, 7. Lea Marx (SC Peiting) +10,68, 8. Franziska Albrecht (SC Huglfing) +13,03. männlich: 1. Tobias Schuster (SC Lauterbach) 43,69 2. Vincent Rambach (SC Peiting) +0,34, ... 6. Luca Schnaufer (BSC Oberhausen) +3,78, 8. Mattias Durach (TSV Rottenbuch) +5,58, 9. Jonas Feistl (BSC Oberhausen) +9,48, 10. Justus Dimroth (SC Huglfing) +17,20.

Schüler II: weiblich: 1. Veronika Schwägerl (SC Böbing) 43,15, ... 3. Paula Dreher (TSV Bernbeuren) +2,16, 4. Anna Ludwig (SV Wildsteig) +3,64, 5. Valentina Drexler (SC Huglfing) +4,26, 6. Rebecca Spitzeder (SC Peiting) +5,06, 7. Rebecca Waibl (TSV Bernbeuren) +6,06, 8. Laura Beckstein (SC Huglfing) +13,62. männlich: 1. Vinzent Fischer (TSV Weilheim) 43,53, 2. Robin Pixner (TSV Weilheim) +1,10, 3. Benjamin Guggenmos (DAV Peißenberg) +1,41, 4. Lukas Ramsayer (BSC Oberhausen) +1,73, 5. Niklas Huber (BSC Oberhausen) +1,86, 6. Benedikt Messmer (SC Peiting) +2,31, 7. Felix Weiss (TSV Weilheim) +2,32, 8. Adam Eicher (SC Lauterbach) +3,92, 9. Johannes Fischer (SC Penzberg) +5,27, 10. Kilian Fuchs von Bimbach (TSV Weilheim) +6,73, 11. Adrian Arnold (TSV Weilheim) +8,93, 12. Jacob Blieninger (TSV Weilheim) +8,94.

Schüler III: weiblich: 1. Sarah Veit (SC Böbing) 43,20, 2. Monika Fendt (SC Lauterbach) +3,33, 3. Franziska Linder (SC Lauterbach) +4,30, 4. Fenja Folkerts (TSV Weilheim) +4,32, 5. Lina Schlögl (SC Hohenfurch) +4,49, 6. Johanna Michel (TSV Bernbeuren) +7,75. männlich: 1. Hannes Bierling (SC Penzberg) 41,50, 2. Benjamin Klein (DAV Peißenberg) +0,39, ... 4. Leonhard Heisserer (SC Lauterbach) +4,03, 5. Nils Hechler (SC Peiting) +4,51, 6. Paul Linke (SC Penzberg) +5,18, 7. Magnus Hollerbach (SC Lauterbach) +5,57, 8. Luis Schlögl (SC Hohenfurch) +5,60, 9. Fabio Schnaufer (BSC Oberhausen) +5,72, 10. Ferdinand Held (BSC Oberhausen) +5,73, 11. Luca Reiter (SC Penzberg) +6,30, 12. Lukas Gleiter (SC Penzberg) +6,53.

Schüler IV: weiblich: 1. Alisa Pönitz (SC Hohenfurch) 42,94, 2. Marlene Witter (TSV Bernbeuren) +2,04, 3. Jana Maier (TSV Bernbeuren) +2,05, ... 5. Ramona Feierabend (TSV Weilheim) +3,45, 6. Svea Folkerts (TSV Weilheim) +5,14, 7. Romina Liiv (SC Huglfing) +14,72, 8. Johanna Müller (SC Lauterbach) +30,48. männlich: 1. Lukas Gröger (TSV Bernbeuren) 43,83, 2. Markus Eirenschmalz (SC Lauterbach) +18,47.

Jugend I: weiblich: 1. Sina Eckert (TSV Bernbeuren) 43,08, 2. Magdalena Fendt (SC Lauterbach) +0,57, 3. Marie Lory (SC Lauterbach) +1,05, 4. Lena Krug (TSV Weilheim) +1,19, 5. Magdalena Lang (SC Hohenfurch) +1,49, 6. Magdalena Ernst (SC Lauterbach) +2,11, ... 8. Juli Dreher (TSV Bernbeuren) +9,04, 9. Theresa Heubucher (SC Hohenfurch) +11,73, 10. Sara Gröger (TSV Bernbeuren) +1:23,36. männlich: 1. Seppi Hollerbach (SC Hohenfurch) 40,96, 2. Lukas Schwägerl (SC Böbing) +1,16, 3. Simon Waibl (TSV Bernbeuren) +2,26.

Jugend II: weiblich: 1. Alicia Eckert (TSV Bernbeuren) 42,56, 2. Alina Blauensteiner (SC Hohenfurch) +0,89, 3. Jana Waibl (TSV Bernbeuren) +0,96, 4. Antonia Eirenschmalz (SC Lauterbach) +1,04, 5. Elisabeth Herbst (TSV Rottenbuch) +1,48, 6. Lea Fischer (SC Penzberg) +2,50, 7. Selina Eirenschmalz (SC Lauterbach) +2,63. männlich: 1. Korbinian Sachse (SC Murnau) 42,26, 2. Niklas Pönitz (SC Hohenfurch) +1,36, 3. Andreas Weiss (TSV Weilheim) +1,38, 4. Thomas Fendt (SC Lauterbach) +1,49, 5. Markus Kees (SC Hohenfurch) +26,51.

Die Ergebnisse in der Gesamtwertung (jeweils die ersten Fünf)

Kinder I: weiblich: 1. Anna Bierling (SC Penzberg) 90 Punkte, 2. Isabelle Bartl (SC Huglfing) 74, 3. Verena Jocher (SC Schongau) 71, 4. Jule Fischer (DAV Peißenberg) 63, 5. Mathilda Rohrmoser (SC Peiting) 59. männlich: 1. Vitus Kindermann (BSC Oberhausen) 81 2. Leo Fischer (TSV Weilheim) 70, 3. Johannes Hartmann (BSC Oberhausen) 66, 4. Kilian Martin (SC Lauterbach) 60, 5. Rochus Dreher (TSV Bernbeuren) 54.

Kinder II: weiblich: 1. Sophia Heger (DAV Peißenberg) 90, 2. Marlies Vogt (TSV Oberammergau) 82, 3. Anna-Lena Frankl (SC Hohenfurch) 75, 4. Clara Schelle (TSV Weilheim) 65, 5. Anna-Lisa Lieb (TSV Rottenbuch) 63. männlich: 1. Milan Waaijer (TSV Oberammergau) 86, 1. Simon Geisenhof (TSV Bernbeuren) 86, 3. Simon Sindlhauser (SC Kochel) 72, 4. Felix Lutz (SC Hohenfurch) 65, 5. Elias Wudel (TSV Weilheim) 55.

Kinder III: weiblich: 1. Erla Folkerts (TSV Weilheim) 77, 2. Anna Schiele (SC Lauterbach) 76, 3. Martha Walser (SC Murnau) 72, 4. Katharina Hunger (SC Schongau) 66, 5. Silke Lüttgau (SC Schongau) 60, 5. Clara Dimroth (SC Huglfing) 60. männlich: 1. Finn Bartl (SC Huglfing) 83, 2. Jakob Winkler (DAV Peißenberg) 71, 3. Maris Becht (TSV Weilheim) 66, 3. Simon Ramsayer (BSC Oberhausen) 66, 5. Carl Flemisch (TSV Oberammergau) 65.

Kinder IV: weiblich: 1. Grace Randall (TSV Oberammergau) 82, 2. Keira Cullan (TSV Oberammergau) 76, 3. Anna Wolf (SC Kochel) 63, 4. Leni-Valentina Schretter (SC Murnau) 60, 5. Mathilda Fuchs (SC Peiting) 59, 5. Hanna Rassweiler (TSV Weilheim) 59. männlich: 1. Simon Zech (SV Eberfing) 90, 2. Jakob Vogt (TSV Oberammergau) 78, 3. Fabian Schuster (SC Lauterbach) 68, 4. Veit Fischer (DAV Peißenberg) 57, 5. Leonhard Frankl (SC Hohenfurch) 54.

Kinder V: weiblich: 1. Inke Folkerts (TSV Weilheim) 86, 1. Anna Heger (DAV Peißenberg) 86, 3. Charlotte Witter (TSV Bernbeuren) 70, 4. Sarah Albrecht (SC Murnau) 65, 4. Stefanie Götz (TSV Altenau) 65. männlich: 1. Felix Ramsayer (BSC Oberhausen) 90, 2. Jakob Geisenhof (TSV Bernbeuren) 82, 3. Hannes Dreher (TSV Bernbeuren) 67, 4. Joseph Flemisch (TSV Oberammergau) 65, 5. Ludwig Zila (SC Peiting) 53.

Schüler I: weiblich: 1. Maria Beschta (SV Wildsteig) 86, 1. Emilia Schelle (TSV Weilheim) 86, 3. Anna Lang (SC Hohenfurch) 75, 4. Valentina Winkler (DAV Peißenberg) 61, 5. Jorina Lüttgau (SC Schongau) 59. männlich: 1. Tobias Schuster (SC Lauterbach) 86, 2. Vincent Rambach (SC Peiting) 78, 3. Matteo Bühner (TSV Oberammergau) 74, 4. Vitus Thierolf (SC Murnau) 72, 5. Paddy Cullan (TSV Oberammergau) 65.

Schüler II: weiblich: 1. Veronika Schwägerl (SC Böbing) 90, 2. Heidi Biller (SC Kochel) 78, 3. Anna Ludwig (SV Wildsteig) 66, 4. Valentina Drexler (SC Huglfing) 63, 5. Paula Dreher (TSV Bernbeuren) 61. männlich: 1. Hannes Halmburger (SC Murnau) 83, 2. Vinzent Fischer (TSV Weilheim) 70, 3. Robin Pixner (TSV Weilheim) 68, 4. Lukas Ramsayer (BSC Oberhausen) 61, 5. Benjamin Guggenmos (DAV Peißenberg) 56.

Schüler III: weiblich: 1. Sarah Veit (SC Böbing) 90, 2. Franziska Linder (SC Lauterbach) 82, 3. Monika Fendt (SC Lauterbach) 70, 4. Fenja Folkerts (TSV Weilheim) 59, 5. Lina Schlögl (SC Hohenfurch) 57. männlich: 1. Hannes Bierling (SC Penzberg) 86, 2. Benjamin Klein (DAV Peißenberg) 78, 3. Thomas Kubenka (SC Murnau) 67, 4. David Stowasser (DAV Peißenberg) 60, 5. Leonhard Heisserer (SC Lauterbach) 56.

Schüler IV: weiblich: 1. Alisa Pönitz (SC Hohenfurch) 86, 2. Jana Maier (TSV Bernbeuren) 75, 3. Hanna Krinner (SC Kochel) 68, 4. Marlene Witter (TSV Bernbeuren) 64, 5. Lena Wolf (SC Kochel) 63. männlich: 1. Jonas Krug (TSV Weilheim) 86, 2. Markus Eirenschmalz (SC Lauterbach) 82, 3. Lukas Gröger (TSV Bernbeuren) 72, 4. Jacob Zeus (SC Kochel) 49, 5. Max Jahn (SC Murnau) 23.

Jugend I: weiblich: 1. Sina Eckert (TSV Bernbeuren) 90, 2. Marie Lory (SC Lauterbach) 75, 3. Magdalena Fendt (SC Lauterbach) 70, 4. Lena Krug (TSV Weilheim) 63, 5. Magdalena Lang (SC Hohenfurch) 59. männlich: 1. Paul Irrek (TSV Weilheim) 86, 2. Seppi Hollerbach (SC Hohenfurch) 79, 3. Lukas Schwägerl (SC Böbing) 75, 4. Simon Waibl (TSV Bernbeuren) 65, 5. Flori Hollerbach (SC Hohenfurch) 49.

Jugend II: weiblich: 1. Alicia Eckert (TSV Bernbeuren) 90, 2. Antonia Eirenschmalz (SC Lauterbach) 73, 2. Alina Blauensteiner (SC Hohenfurch) 73, 4. Jana Waibl (TSV Bernbeuren) 67, 4. Elisabeth Herbst (TSV Rottenbuch) 67. männlich: 1. Christoph Schratt (SC Hohenfurch) 90, 2. Korbinian Sachse (SC Murnau) 82, 3. Thomas Fendt (SC Lauterbach) 61, 4. Maxi Vorreiter (SC Penzberg) 47, 5. Andreas Weiss (TSV Weilh.) 40.

Vereinswertung: 1. TSV Weilheim 1844 Punkte, 2. SC Lauterbach 1794, 3. TSV Bernbeuren 1719, 4. SC Murnau 1149, 5. SC Hohenfurch 1117, 6. TSV Oberammergau 959, 7. SC Peiting 919, 8. BSC Oberhausen 856, 9. DAV Peißenberg 841, 10. SC Kochel 643, 11. SC Penzberg 610, 12. SC Huglfing 609, 13. SC Schongau 443, 14. TSV Rottenbuch 338, 15. SC Böbing 337, 16. SV Wildsteig 202, 17. TSV Altenau 157, 18. SV Eberfing 113, 19. SC Bad Kohlgrub 71, 20. WSV Peiting-Ramsau 45.