Maximilian Schwarz durchlebt eine Wandlung und verspürt Druck

Von: Andreas Mayr

Vom Techniker zum Speedfahrer: Wegen der großen Konkurrenz im Slalom und Riesenslalom wird Maximilian Schwarz künftig vor allem in Abfahrt und Super-G starten. © Privat

Skirennläufer Maximilian Schwarz hat eine entscheidende Saison zu absolvieren: Der Hohenpeißenberger braucht gute Ergebnisse, um in deutschen B-Kader aufzurücken.

Hohenpeißenberg – Die Erfolge des Sommers waren anhand der Waage abzulesen. 82,3 Kilogramm zeigte sie zuletzt an. Fast vier Kilo mehr verglichen mit der Vorsaison. Nun ist Maximilian Schwarz, seit kurzem 20 Jahre, kein Bodybuilder, sondern Skifahrer. „Mit zehn Kilo mehr kannst dich nicht mehr auf dem Ski bewegen“, sagt der Hohenpeißenberger. Vier Kilo zusätzlich an Muskelmasse aber sind ein idealer Wert. Dafür saß er 1500 Kilometer auf dem Rad, knechtete seinen Körper zweimal täglich von den Armen bis zu den Beinen. „Definitiv ein harter Sommer“, sagt Schwarz.

Skifahrer Maximilian Schwarz ist im letzten Juniorenjahr

Und sein erster mit dem vollen Pensum eines Profis. 2021 hatte er noch Abitur geschrieben. Die Krafttests im Herbst bestätigten letztlich den subjektiven Eindruck: Beinahe in allen Kategorien knackte er seine Bestwerte, lag kaderintern oft weit vorn. Nun kann er sich beruhigt auf den Winter konzentrieren. Für nicht mehr und nicht weniger ist der Sommer gut. Maximilian Schwarz wählt einen anschaulichen Vergleich: „Wenn dein Körper in einem einwandfreien Zustand ist, hast du eine Schraube zugedreht.“

Die nächsten Monate werden über seine Skikarriere entscheiden. Das ist keinesfalls zu hoch gegriffen. Nach jeder Saison evaluiert der Deutsche Skiverband (DSV) seine Kaderathleten. Und weil bei Schwarz das letzte Juniorenjahr bevorsteht, müssen die Leistungen passen. Erwartet wird von ihm ein gutes Ergebnis bei seiner letzten Junioren-Weltmeisterschaft (JWM), die vom 17. bis 25. Januar in St. Anton am Arlberg ausgetragen wird. „Mit einer Medaille kann ich meinen Status sichern“, sagt der Hohenpeißenberger.

Maximilian Schwarz hofft auf ein gutes WM-Ergebnis

Die größten Chancen geben ihm die Trainer im Speedbereich. Aus dem Techniker ist ein Raser geworden. Es ging nicht anders. Die Konkurrenz im Slalom und Riesenslalom ist einfach zu groß, die Startfelder proppenvoll. Erfolge lassen sich schwer planen. „Da vorne reinzukommen, ist unwahrscheinlich“, sagt auch Schwarz. Deshalb drillten ihn die Trainer derzeit zum Speed-Fahrer. Ende November in Gröden war der Start. Auf dem Programm stand ein FIS-Abfahrtslauf, Schwarz belegte Rang 28. Weitaus besser lief es einen Tag später im Super-G mit Rang 15.

Maximilian Schwarz: Vom Techniker zum Speedfahrer

Es gab aber ein Problem: Der milde Herbst sorgte für Engpässe in den Skigebieten. Die alljährliche Skandinavien-Tour fiel allein schon deshalb aus, weil die wenigen Pistenkilometer für die Weltcupteams reserviert blieben. Längere Schwünge sind nur in Mitteleuropa oder Amerika möglich, und selbst dort streiten sich zig Mannschaften um die Rennstrecken. Beim letzten Camp mit dem Europacup-Kader fuhr Maximilian Schwarz an einem Tag Bestzeit im Super-G, lag bei einer anderen Fahrt nur 0,6 Sekunden hinter Weltcupfahrer Victor Muffat-Jeandet aus Frankreich. Für Maximilian Schwarz blieb im Grunde nur ein Monat, um möglichst viele Speedkilometer zu sammeln, möglichst viele Strecken für die Zukunft kennenzulernen und abzuspeichern. Die JWM steigt diesmal ungewöhnlich früh, bereits Mitte Januar am Arlberg. Schwarz sagt, er verspüre „schon viel Druck“, weil er eine Stufe nach oben, in den B-Kader, müsse.

Nicht alle Trainer sind von diesem radikalen Kurs begeistert, sehen in Schwarz noch immer einen Techniker. Er hat das letztens wieder bewiesen. In einer Skihalle in Frankreich fuhr der C-Kader einen kleinen Teamwettbewerb aus. Startgeld drei Euro pro Mann. Die 30 Euro strich Maxi Schwarz ein. „War eine richtig enge Kiste“, sagt der Sportler vom DAV Peißenberg. Für die Zeit nach der JWM intensivieren die Coaches die Rennen im Slalom und Riesenslalom. So ist es geplant, allein um sich in der Weltrangliste weiter nach vorn zu arbeiten. Kurz vor Weihnachten lief es für den Hohenpeißenberger auf der Reiteralm bei Pichl (Gemeinde Schladming) bei zwei FIS-Rennen im Super-G richtig gut. Einem fünften Platz im ersten Wettbewerb folgte im zweiten der Sieg. Im Super-G belegt er schon einen Rang um 180 der Weltrangliste, der bei manchem Europacup-Rennen (Liga zwei) eine Top-Startnummer unter den ersten 60 abwerfen dürfte.