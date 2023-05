Maximilian Schwarz: Viele Rückschläge, aber doch ein Happy End

Von: Andreas Mayr

Teilen

Die Schwünge fielen nicht immer leicht: Maximilian Schwarz aus Hohenpeißenberg, hier bei einem FIS-Riesenslalom, erlebte eine schwierige Saison, die aber erfolgreich zu Ende ging. © Paul & Cornelia Schmidt

Die Saison verlief für Skirennläufer Maximilian Schwarz aus Hohenpeißenberg lange nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Aber dennoch gab‘s ein Happy End.

Hohenpeißenberg – Im Sportlerleben des Maximilian Schwarz ist es bisher stetig nach oben gegangen. Und wer nur das nackte Ergebnis des vergangenen Winters sieht, glaubt Ähnliches über diese Saison. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat ihn ein Level hinaufgestuft und in den B-Kader berufen.

Aber dahinter steckt eine komplexe Verwicklung an Ereignissen, bei denen es für Schwarz lange Zeit in die falsche Richtung ging: nach unten. Quasi erst bei der deutschen Meisterschaft im April, auf dem Zielschuss des Winters, überzeugte er die zuständigen Trainer. „Da haben sie gesehen, der kann’s“, sagt der 20-jährige Hohenpeißenberger Skifahrer über Rang zehn im Riesenslalom, vor Weltcupfahrern sei betont. Eigentlich passt diese Happy End nicht zum Winter der Unwägbarkeiten, der schon im Sommer 2022 begann.

Maximilian Schwarz im B-Kader des DSV alpin

Was Schwarz auch probierte, er fühlte sich nicht wohl auf seinen Brettern. Technisch gesehen sei’s eine Katastrophe gewesen. „Ich hab’ nicht gewusst, was ich auf den Ski machen soll.“ Er trainiert zu viel Speed, zu wenig Technik, sicher auch, weil ihm einige Trainer dazu geraten hatten. Diese Hypothek nahm er in den Winter hinein. Im Dezember erkrankte er mehrmals, erst an Corona, dann an einer Grippe, um im letzten Training des Jahres 2022 sich auch noch einen Nerv im Bein einzuklemmen. Maximilian Schwarz verpasste Training um Training. Irgendwann wollte auch der Kopf nicht mehr.

„Ich war nicht mehr locker, wollte unbedingt schnell sein“, sagt er rückblickend. Genau das Gegenteil passierte, Schwarz bremste sich selbst aus und schleppte dieses Packerl zur Junioren-Weltmeisterschaft mit. Bei seinen letzten Titelkämpfen in dieser Altersstufe gelang ihm ein gutes Ergebnis im Abfahrtstraining (Neunter), für die restliche Zeit fuhr er aber den Weltbesten Junioren hinterher. „Ich wollte zu viel“, sagt er. Platz 26 im Riesenslalom blieb sein bestes Ergebnis.

Schwierige Winter-Saison für Maximilian Schwarz

Bis zu diesem Moment war das eine Saison für die Mülltonne. Doch genau da gelang ihm eine spektakuläre Wende. In Zusammenarbeit mit einem Heilpraktiker fror er die Schmerzen im Bein ein. Weiter stellte er nach der Weltmeisterschaft Training und Wettkampf um, strich die Speed-Disziplinen für Wochen. „Dafür war ich technisch nicht so weit“, sagt der 20-Jährige. Mit den vielen Pistenmetern auf den Slalom- und Riesenslalomkursen wuchs sein Selbstvertrauen an. „Das hat sich sehr gut ergänzt.“

Belohnt hat er sich mit starken Ergebnissen, darunter ein Sieg beim FIS-Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen. Sein zweiter der Saison nach einem Super-G-Erfolg in Maria Alm Anfang des Winters. Wobei er den aus der Rechnung streicht, eine „Eintagsfliege“ nennt. Im zweiten Durchgang gelang ihm ein Zauberlauf. Schon beim Zielsprung dachte er sich: „Wenn das nicht schnell war, schmeiß ich meine Ski ins Eck.“ Wie der Stadionsprecher später seinen Sieg ausrief, kannte er sich gar nicht mehr aus. „Dass das nach so einer kuriosen Saison passiert“, wunderte er sich. Für lange Wochen blieb der Erfolg ein Strohfeuer.

Doch jetzt, kurz vor Start des Sommertrainings, ist sein Speicher an Selbstwert wieder randvoll. Mit seinem Vater fuhr er zum Abschluss nochmals in die Schweiz für vier Rennen – und kehrte mit dem besten Super-G-Resultat des Winters (Podestplatz drei) im starken Feld zurück. Spätestens da realisierten die wichtigen Männer beim DSV: „Ohne den kommen wir nicht aus“, so scherzt Maximilian Schwarz heute. „Wenn du dich in der Schweiz behaupten kannst, sieht es nicht schlecht aus.“ Kurze Zeit später nominierte man ihn für den B-Kader.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Der Winter ist verdaut und verarbeitet, der nächste längst im Blick. Maximilian Schwarz wird sich wieder mehr den Technikdisziplinen zuwenden, lässt dafür sogar die Sommerreise des Speedteams nach Chile aus. Er hat seine Lehren gezogen aus diesem steinigen Jahr.

Sein Vater etwa übernimmt den Job des Servicemanns, präpariert die Ski künftig. Seinen Körper vertraut er Andreas Rinesch, dem Fitnessmann aus Altenstadt, an. Für Schwarz ergibt sich der positive Nebeneffekt, in den warmen Monaten öfters zuhause zu sein. Diesmal soll ihn der Sommer wirklich stärken für das nächste Kapitel, das Europacup heißt, zweite Liga der Skiwelt. „Das muss in naher Zukunft das Ziel sein. Letzte Saison hätte es keinen Sinn gemacht, da hätte ich bloß eine Watschn gekriegt.“