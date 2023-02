Eisplatten, grenzwertige Abfahrten: Staltmayr macht’s beim „Luggi-Lauf“ mit Köpfchen

Von: Paul Hopp

Eisige Loipe, schnelle Loipe: Die Starter im klassischen Stil konnten, wo das Gelände leicht abfiel, sogar in die Abfahrtshocke gehen. Das Foto zeigt Josef Staltmayr aus Pähl, der die 21 Kilometer absolvierte und in seiner Klasse Zehnter wurde. © Pica Group/Milano

Der König-Ludwig-Lauf hielt heuer einige Herausforderungen parat. Zahlreiche Läufer aus der Region bewiesen gute Form - und Josef Staltmayr wählte eine besondere Taktik.

Ettal/Oberammergau – Ausdauer ist beim Skilanglauf zwar wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium. Für ein erfolgreiches Abschneiden im Wettkampf braucht es auch Köpfchen. Und das bewies Josef Staltmayr beim jüngsten König-Ludwig-Lauf.

Ein Temperaturwechsel von „mild“ zu „kalt“ hatte dafür gesorgt, dass zahlreiche Stellen auf der Loipe, die am Samstag noch durchnässt waren, am Sonntag vereist daher kamen. Für die Skilangläufer in der klassischen Technik bot das eine Herausforderung. Die ehemals wässrigen Partien „waren prügelhart“, berichtete Staltmayr. „Die Abfahrten waren zum Teil grenzwertig.“

Josef Staltmayr holt Platz zehn in seiner Klasse

Der Pähler (Jg. 1965), auf der 21-Kilometer-Distanz am Start, ließ sich auf der Jagd nach einer schnellen Zeit aber nicht zu irgendwelchem Leichtsinn verleiten: „Beim Reinfahren in die Abfahrten haben ich oben bewusst Tempo rausgenommen.“ Prompt kam er sturzfrei durchs Rennen – im Gegensatz zu diversen anderen. „Hinter mir und vor mir hat es ein paar geschmissen“, berichtete Staltmayr.

Rückblickend war die Tempo-raus-Taktik also genau richtig und gar nicht mal langsam. Mit der Zeit von 1:21:51 Stunden belegte der Routinier, der seit gut drei Jahrzehnten Skilanglauf betreibt („gehört zum Lebensgefühl dazu“), in seiner Altersklasse den zehnten Platz. Eine regelrechte Punktlandung. Denn bei den Wettkämpfen, an denen er teilnimmt, „sind die Top Ten immer ein Ziel für mich“. Unter 216 männlichen Finishern sprang der 80. Rang heraus.

Josef Staltmayr lobt Organisatoren

Josef Staltmayr war also zufrieden, die Organisatoren bekamen von ihm ein Extra-Lob. „Hut ab, dass sie das durchgezogen haben.“ Trotz der schwierigen Witterungsbedingungen „hat es gut funktioniert“. Sprichwörtlich erst in letzter Sekunde konnte Marc Schauberger, Chef des Organisationskomitees, den Daumen nach oben richten. „Die Chancen standen fifty-fifty. Schneefall oder Regen war die Frage.“ Letzteres war der Fall. Doch die Rennleitung unter der Regie von Josef Pongratz mobilisierte nochmals alle Kräfte und gab schließlich grünes Licht.

Braune Stellen, aber dennoch insgesamt gut präpariert: Die Organisatoren des König-Ludwig-Laufs hatten Schwierigkeiten mit dem Wetter zu meistern. © Andreas Kögl

Für Staltmayr war es absolut die richtige Entscheidung. „Der Trend zu Volksläufen ist da, sie werden noch angenommen“, sagt der Pähler. Allerdings sei auch zu bemerken: Die Felder in den älteren Jahrgängen sind groß, bei den Jüngeren „wird es immer dünner“. In Staltmayrs Klasse (H56) fanden sich am Ende 42 Finisher in der Ergebnisliste, bei den „Herren 31“ waren es gerade mal neun und in der „H41“ gar nur acht.

König-Ludwig-Lauf in Oberammergau und Ettal

Der Pähler hat in diesem Winter noch zwei große Rennen im Visier: den Ganghoferlauf in der Leutasch und den Skadi-Loppet in Bodenmais. Eine Teilnahme macht er auch von den Schneeverhältnissen abhängig. Ähnlich geht er auch beim Training vor. Beim Gedanken, auf einem weißen Kunstschnee-Band inmitten grüner Landschaft zu laufen, „stellen sich mir die Haare auf“, sagt der Pähler. Ist in der Region eben nicht genügend Schnee, weicht er auf seine Skiroller aus – damit geht’s unter anderem durchs Weilheimer Moos.

Auf den 21 Kilometern klassisch überzeugte auch der Weilheimer Christoph Lösche (Team Xylem), der im Sommer als Radsportler unterwegs ist: Mit der Zeit von 1:11:50 Stunden belegte er in der H46-Klasse den achten Rang und insgesamt den 50. Platz.

Auf den zehn Kilometer klassisch platzierte sich Tobias Meixner (SV Söchering) im Vorderfeld. Nach 34:14 Minuten überquerte er die Ziellinie, damit belegte er den 17. Gesamtplatz. Obendrein gewann er die H46-Klasse. Falk Engler (57:43) vom Post SV Weilheim landete in der H56 auf dem dritten Rang. Den Hauptwettbewerb, die 43 Kilometer klassisch, gewann der WM- und Olympia-Teilnehmer Thomas Bing (1:39:23) im Fotofinish vor zwei Tschechen und einem Norweger. Die ersten neun Männer lagen innerhalb von vier Sekunden. Schnellste Frau war die Deutsche Franziska Müller (1:53:12).

In der freien Technik nahm Tobias Baarfüßer (Jg. 2003) vom SC Peiting die 43 Kilometer in Angriff: Nach 2:24:36 Stunden kam er ins Ziel, was den 50. Gesamtplatz unter 296 Finisher bedeutete. Thomas Helgert (VR-Bank Werdenfels) nahm mit 2:44:26 Stunden den 104. Gesamtplatz ein; in der H56-Klasse wurde er Siebter. Mirko Schohn (Jg. 1972) vom SC Böbing landete mit 2:53:45 Stunden auf dem 143. Rang.

Über die 21 Kilometer lief der junge Lukas Holzer (Jg. 2003) vom TSV Rottenbuch mit der beachtlichen Zeit von 56:39 Minuten auf den elften Gesamtrang. Aleksandar Trifunovic (1:01:48) bescherte dem SC Penzberg einen sechsten Rang in der H31-Klase. Auf der Zehn-Kilometer-Distanz holte sich Hubert Schmid aus Obersöchering mit 34:32 Minuten den Silberrang in der H51-Klasse.

Mehrere Athleten aus dem Landkreis gingen gar an beiden Tagen an den Start. Heidi Höfler (Jg. 1976) von von Concordia Burggen holte sich dabei zwei Klassensiege: über die zehn Kilometer Skating (33:32) und über die zehn Kilometer klassisch (32:11). In der Gesamtwertung war die Rottenbucherin Dritte und Vierte. Viktoria Eller (Jg. 1984) vom SV Söchering gewann über die zehn Kilometer Skating (36:33) ihre Altersklasse und wurde im Klassik-Stil (38:24) Zweite. Der Burggener Ludwig Höfler (75) siegte über die 21 Kilometer an beiden Tagen: erst im Skating-Stil (1:23:24), dann in der Klassik-Variante (1:18:33).