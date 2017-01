Ehepaar Spitzl stark bei Seefelder Marathon

Ski Nordisch

von Paul Hopp schließen

Bernried - Der Kaiser-Maximilian-Lauf in Seefeld hat es in sich. Die beiden Skilangläufer Silvia und Dieter Spitzl schreckte das nicht.

Der fehlende Schnee zu Beginn des Winters bereitete vielen Skilangläufern in der Region Probleme. Zum Training mussten sie weite Fahrten in Kauf nehmen. Für Silvia und Dieter Spitzl hat sich der Aufwand aber gelohnt. Das Ehepaar aus Bernried ging jüngst beim anspruchsvollen Kaiser-Maximilian-Lauf in Seefeld/Tirol an den Start – und überzeugte mit guten Ergebnissen.

Das Rennen fand heuer erstmals in der klassischen Technik und im Skating-Stil statt. Der Wettbewerb in der klassischen Technik gehört zur „Visma Classic Serie“, die 13 Rennen umfasst. In der Serie finden sich solche Klassiker wie die „Marcialonga“ im Trentino, das „Birkebeinerrennet“ in Norwegen und der legendäre Vasa-Lauf im schwedischen Mora.

Silvia und Dieter Spitzl gingen in Seefeld im Skating-Stil an den Start. Die Konkurrenz war allerdings überschaubar: Von rund 120 Gemeldeten traten nur 72 Athleten an. „Wahrscheinlich war das Rennen mit 60 Kilometern und 835 Höhenmetern vielen zu schwer“, mutmaßte Silvia Spitzl. Die äußeren Bedingungen waren auch alles andere als einfach. In der Nacht zuvor hatte es ziemlich viel geschneit, obendrein war es sehr kalt. „Da hieß es, sich das Rennen gut einzuteilen“, so die Bernriederin. Beiden gelang das recht gut. „Wir hatten zum Schluss noch Reserven“, so Silvia Spitzl.

Sie kam nach 4:06:46 Stunden im Ziel in Seefeld an, was einer durchschnittlichen geschwindigkeit von 14,6 km/h entsprach. Unter 13 Frauen belegte sie den fünften Rang. Den Sieg holte sich die Deutsche Sigrid Mutscheller (3:36:33), die schon Junioren-Vizeweltmeisterin im Skilanglauf war (1996) und sechs WM-Titel im Wintertriathlon geholt hat.

Dieter Spitzl bewältigte die Strecke, die von Seefeld zum Wildmoossee und durch die gesamte Leutasch über Weidach bis Burggraben und wieder zurück führte, in 4:00:22 Stunden (15 km/h im Schnitt) Unter 59 Männern landete er auf dem 20. Platz. Schnellster Mann war der Österreicher Urban Lentsch in 3:21:42 Stunden.

In der klassischen Technik machten bei den Männern und den Frauen die Profis den Sieg unter sich aus. So siegte der Norweger Andreas Nygaard im Schluss-Spurt nach 3:21:44 Stunden vor Landsmann Tord Asle Gjerdalen, der bei den Weltmeisterschaften 2013 (Val di Fiemme) und 2011 (Oslo) jeweils Staffel-Gold über die 4 x 10 Kilometer gewonnen hatte. Die ersten 13 Athleten, darunter befanden sich zehn Norweger, lagen zehn Sekunden auseinander. Bei den Frauen siegte Katerina Smutna (3:43:48) mit elf Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Astrid Øyre Slind. Die gebürtige Tschechin Smutna startete lange für Österreich im Weltcup, bei Weltmeisterschaften und Olympia. 2014 in Sotschi belegte sie über 10 Kilometer klassisch den 22. Platz.