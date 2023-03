Parallelslalom am Gudiberg: Zwei Mädchen aus dem Landkreis mischen ganz vorn mit

Von: Paul Hopp

Beste in der U14-Klasse: Emilia Schelle (2.v.l.) aus Weilheim holte sich im Parallelslalom einen Klassensieg im Jahrgang 2010. Das Foto zeigt die sechs schnellsten Fahrerinnen. Mit dabei ist auch Veronika Schwägerl (3.v.r.) vom SC Böbing, die im Jahrgang 2009 den ersten Platz belegt und in der U14 insgesamt die viertschnellste Zeit erzielt hatte. © Privat

Am berühmten Gudiberg machte jüngst die „Skiliga Bayern“ Station. Zwei U14-Mädchen aus dem Landkreis waren im Parallelslalom besonders schnell unterwegs.

Garmisch-Partenkirchen – Die „Skiliga Bayern“ bildet für die Rennläufer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau eine Gelegenheit, sich überregional, mit Athleten aus anderen Skigauen, zu messen.

Beim jüngsten Rennwochenende, am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen, gab es diverse erfreuliche Ergebnisse: Im Parallelslalom sprangen zwei Klassensiege, ein weiterer Podestrang und zusätzlich vier Top-Ten-Plätze heraus.

Emilia Schelle siegt bei Parallelslalom am Gudiberg

Die beiden Siege wurden am zweiten Renntag eingefahren, und das jeweils bei den U14-Mädchen. Im Jahrgang 2010 fuhr Emilia Schelle auf den ersten Platz und ließ neun Konkurrentinnen hinter sich. Die Weilheimerin, die mittlerweile für den SC Partenkirchen startet, erreichte zweimal die zweitbeste Laufzeit. In der Addition beider Rennen schnitt Schelle mit 58,15 Sekunden aber am besten ab.

Rang zwei ging an Holly Holzheu (58,53) von der RG Burig Mindelheim. Altersklassenübergreifend belegte Schelle den vierten Rang unter 47 Athletinnen (Jg. 2010 bis 2007). Jeder fuhr einmal den Kurs mit den blauen und einmal den Kurs mit den roten Toren, und das immer gegen denselben Gegner. Die Gesamtzeit zählte für die Ergebnisliste.

Veronika Schwägerl am Gudiberg einmal Erste und einmal Dritte

Siegreich war am Gudiberg auch Veronika Schwägerl: Die Skirennläuferin vom SC Böbing gewann den Wettbewerb im Jahrgang 2009. Im ersten Lauf gelang ihr die beste Zeit (29,38), insgesamt kam sie auf 59,98 Sekunden. Auf die Zweitplatzierte, Filipa Göbel (SC Aising-Pang), hatte Schwägerl 27 Hundertstelsekunden Vorsprung.

Am ersten Renntag war die Böbingerin schon schnell unterwegs gewesen: Die Gesamtzeit von 56,71 Sekunden bescherten ihr den dritten Platz. Der Abstand auf Siegerin Silja Warzecha (SC Lenggries) betrug nur 32 Hundertstelsekunden.

Groß war das Starterfeld bei den U16-Mädchen. An beiden Tagen gingen knapp 30 Fahrerinnen an den Start. Sarah Veit vom SC Böbing belegte am ersten Tag den beachtlichen neunten Platz, am zweiten Tag fuhr sie als Jahrgangsjüngere auf den 15. Rang.

Top-Ten-Plätze am Gudiberg für den TSV Weilheim

Bei den U14-Buben des Jahrgangs 2009 gab es für den TSV Weilheim am ersten Tag zwei Top-Ten-Plätze. Vinzent Fischer (1:00,29) belegte den siebten Rang. Er war damit hinter Hannes Halmburger (57,07/2. Platz) vom SC Murnau der zweitbeste Fahrer aus dem Skigau Werdenfels. Fischers Vereinskollege Kilian Fuchs von Bimbach (1:00,62) wurde Zehnter. Bei der weiblichen U14 (Jg. 2010) fuhr Maria Beschta (1:01,90) vom SV Wildsteig am ersten Tag auf den 13. Rang. Schelle hatte nach einem Fahrfehler im ersten Durchgang keine Chance mehr auf ein Top-Resultat und belegte den 20. Rang.

Regelmäßiger Gast bei den Rennen der Skiliga ist heuer Jonas Krug (Jg. 2007) vom TSV Weilheim. Im Parallelslalom überzeugte er als Zwölfter und Siebter unter 26 Startern. Zum Auftakt der Rennserie stand im Januar, ebenfalls am Gudiberg, ein sogenannter Vielseitigkeitsslalom auf dem Programm. Dort schaffte es Krug als Sechster und Siebter gleich zweimal in die Top-Ten.

