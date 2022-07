Die „Penzberg Panthers“ und ihre plötzliche DM-Titelchance

Von: Paul Hopp

Teilen

Bereit für den Auftritt bei der DM: Andreas Büchner und die „Penzberg Panthers“ treten in Köln an. Viel Zulauf durch „Roche“ © privat

Unverhofft kommt oft: Noch befinden sich die „Penzberg Panthers“ auf dem Weg dahin, Liga-Teams zu bilden. Und dennoch steht demnächst ein DM-Auftritt an.

Penzberg – Sie haben noch kein Spiel in einer Liga absolviert, können aber dennoch deutscher Meister werden: Auf die „Penzberg Panthers“ wartet demnächst ein ganz besonderer Auftritt. Andreas Büchner, die treibende Kraft hinter dem Projekt „Baseball in Penzberg“, hat es geschafft, dass die Erwachsenenmannschaft eine Wildcard für die anstehende Slowpitch-DM erhält. Die Titelkämpfe gehen am Wochenende 30./31. Juli in Köln über die Bühne.

Penzberg Panthers starten bei Softball-DM in Köln

„Wir sind die Underdogs – ohne Wenn und Aber“, sagt Büchner. Doch der Penzberger, der aus Ansbach stammt und sowohl als Spieler wie auch als Trainer über Erstliga-Erfahrung verfügt, ist auch zuversichtlich, dass die „Panthers“ eine gute Rolle spielen können. Dafür wurde zuletzt fleißig trainiert: drei- bis viermal, „damit wir fit werden“, so Büchner. Das Programm an den beiden Tagen ist durchaus anspruchsvoll. Zwölf Mannschaften nehmen im Mixed-Wettbewerb teil. Gemäß einem speziellen Modus mit Vor- und Endrunde hat jedes Team acht Partien zu absolvieren. Wer sich in dem Sport auskenne, „weiß, das ist eine ganze Menge“, sagt Büchner. Die einzelnen Partien sind auf 70 Minuten Spielzeit begrenzt, das sorgt für eine weitere Herausforderung: „Jeder Fehler kann ein Spiel entscheiden.“

Slowpitch, das in Köln gespielt wird, ist eine „familienfreundliche“ Variante des klassischen Baseballs mit seinem hohen Tempo bei Würfen und Schlägen. Es wird mit einem größeren Ball und auf einem kleineren Feld gespielt. Darüber hinaus muss der Pitcher speziell werfen – die Geschwindigkeit des Balles ist so geringer. Auch wichtig: Frauen und Männer stehen gemeinsam auf dem Feld. Bei der Mixed-Variante müssen immer zwei Frauen oder zwei Männer (je nachdem, wie es um die Mehrheit der Geschlechter im Team bestellt ist) auf dem Feld stehen. Neben Mixed wird in Köln auch ein Turnier in der Disziplin „Coed“ gespielt; dabei bestehen die Teams aus jeweils fünf Frauen und fünf Männern.

Penzberg Panthers erhalten Startrecht über eine Wildcard

Dass die „Penzberg Panthers“ überhaupt die Chance zur DM-Teilnahme hatten, liegt nicht zuletzt an der weiter herrschenden Corona-Pandemie. In einzelnen Landesverbänden wurden gar keine oder keine kompletten Slowpitch-Saisonen gespielt. Somit entfiel die ansonsten obligatorische Qualifikationsvorgabe für die deutsche Meisterschaft. Um das Teilnehmerfeld sicher voll zu bekommen, kam die Idee einer Wildcard auf. Büchner ergriff für die Penzberger sofort die Chance. Gegner der „Panthers“ am Auftakttag sind unter anderem die „Aachen Greyhounds“ und die „Berlin Hangarounds“. Letztere gewannen die Berliner Mixed-Softball-League 2019.

In den vergangenen Monaten bekamen die „Panthers“ ordentlich Zulauf. Eine große Rolle spielt dabei die Firma „Roche“ mit ihren rund 6000 Mitarbeitern. Sie zieht Menschen aus ganz Deutschland an – und darunter sind auch solche, die früher zum Teil höherklassig Baseball gespielt haben. Die „Panthers“ bieten den Frauen und Männern die Möglichkeit, dass sie ihr Hobby wieder betreiben können. Mittlerweile tummeln sich im Team Spielerinnen und Spieler, die aus 13 Vereinen stammen. „Das Niveau ist regelrecht explodiert“, sagt Büchner. Gut 60 Baseball-Fans aller Altersschichten kommen regelmäßig zusammen.

Training im Stadion an der Karl-Wald-Straße

Die offiziellen Trainingszeiten sind montags und dienstags (jeweils 17 bis 20 Uhr) im Stadion an der Karl-Wald-Straße. Die „Panthers“, die beim TSV keine eigene Sparte bilden, sondern der Volleyballabteilung angegliedert sind, können dort auf einem Teilstück ihre Einheiten abhalten.

Mit steigender Teilnehmerzahl gehe es für das Team nun darum, „vernünftige Strukturen zu schaffen, um organisatorisch alles stemmen zu können“, sagt Büchner. Er lobt das Entgegenkommen der Stadt, spricht aber auch davon, dass die „Panthers“ künftig wohl mehr Platz als bisher zum Trainieren benötigen. Dabei „geht es nicht um Wachstum, sondern um die Sicherheit der Spieler bei den Übungseinheiten“, betont Büchner.