„Erfolg ist bis zu gewissem Punkt planbar“: Die „Penzberg Panthers“ und ihr besonderer DM-Coup

Von: Paul Hopp

Jubel beim Softball-Team der „Penzberg Panthers“, hier die Spielerinnen, nach dem gewonnenen DM-Titel beim Turnier in Köln. © Privat/Penzberg Panthers

Im vorigen Jahr war‘s quasi ein Testlauf, nun machten die „Penzberg Panthers“ ernst: Bei der Softball-DM in Köln überzeugte das Team im Mixed-Wettbewerb.

Köln – Vom Finalgegner kamen aufrichtige Glückwünsche, der Veranstalter zeigte sich ziemlich überrascht: Bereits bei ihrer zweiten Teilnahme an der Slowpitch-DM im Freien ist dem Softball-Team der „Penzberg Panthers“ der große Triumph gelungen. Im Wettkampf der Mixed-Teams holten sich die Oberbayern den Titel.

„Penzberg Panthers“ feiern Titelgewinn bei Softball-DM

Die „Panthers“ haben damit innerhalb kürzester Zeit etwas geschafft, was ansonsten „ein Prozess ist, der gewöhnlich fünf, sechs Jahre dauert“, so Andreas Büchner. Der aus Ansbach stammende Mittfünfziger, seit 2013 mit der Familie im Oberland beheimatet, hat das Projekt „Baseball in Penzberg“ vor rund zwei Jahren ins Rollen gebracht. Mit dem Titelgewinn in Köln-Müngersdorf, auf dem Sportgelände direkt neben dem „Rheinenergie-Stadion“, zeigte sich, dass Büchner schon recht hat, wenn er sagt: „Erfolg ist bis zu einem gewissen Punkt planbar.“

Auf die DM haben die Penzberger ihrem Coach zufolge gezielt hingearbeitet und vorbereitet. Büchner organisierte unter anderem an seinem früheren Standort Ansbach ein Vorbereitungsspiel gegen ein erfahrenes US-Team. Seine Schützlinge sollten Erfahrungen sammeln und zugleich sehen, „wo das nächste Level ist“.

„Penzberg Panthers“ mit spezieller Vorbereitung

Im Vorfeld der DM wurde zudem in Penzberg dreimal die Woche trainiert und sogar auf die Ernährung geachtet. „Wir haben versucht, das umzusetzen, was im Amateurbereich machbar ist“, sagt der Penzberger. Büchner achtete nicht zuletzt darauf, dass im Team alle Positionen doppelt besetzt sind. Dafür wurden auch nach dem Reglement erlaubte Gastspieler eingesetzt.

Sie holten den Softball-Titel im Mixed: die „Penzberg Panthers“ mit (v. l.) Andy Büchner, Pascal Pschorr, Jose Tavera, Martin Engel, Marius Becker, , Matthias Albert, Marius Rink, Jan Kraft, Martin Wiegand, (vo.v.l.) Wolfgang Lindner, Vroni Listl, Tim Riedel, Luisa Hilgenfeld, Laura Lüthje, Maria Becker, Maria Amschler und Nicole Albert. © Wolfgang Johann Lindner

Bei ihrer ersten DM-Teilnahme, im vorigen Jahr, mussten die „Panthers“ aufgrund von kurzfristigen Ausfällen mit einer Mini-Truppe auskommen. Platz sieben unter zwölf Teams war für den ersten Turnierauftritt seinerzeit ein achtbares Resultat, aber für Büchner war klar, dass es weiter nach vorn gehen sollte. Gleichwohl gilt bei aller Akribie: „Man braucht auch Glück“, so der Penzberger.

„Penzberg Panthers“ mit Startschwierigkeiten

In Köln hatten die „Panthers“ durchaus hartnäckige Konkurrenz. Die Partien gegen die Aachener „Greyhounds“ (14:13) und die Wiesbadener „Tikis“ (9:7) gewannen die Oberbayern knapp. Das Duell mit den „Freising Grizzlies“ endete 12:12. Ein echter Dämpfer war dann die 7:14-Niederlage gegen die bis dahin sieglosen „HitHunters/Wains“ aus Wuppertal. Da „sah ich unser Ziel gefährdet“, berichtet Büchner. Die Mannschaft habe ihr Potenzial einfach nicht ausgeschöpft. „Das habe ich dem Team auch deutlich gesagt.“ Obendrein gab der Coach vor: „Verlieren ist ab sofort verboten.“ Daran hielten sich die „Panthers“.

Softball/Slowpitch Der Name Softball leitet sich von der speziellen Wurftechnik (von unten) ab. Der Ball ist nicht etwa „weicher“ als ein gewöhnlicher Baseball, sondern lediglich größer und schwerer. Bei der deutschen Meisterschaft in Köln, an der die „Penzberg Panthers“ nun zum zweiten Mal nach 2022 teilgenommen haben, wurde Slowpitch-Softball gespielt. Diese Baseball-Variante zeichnet sich durch die Regel aus, die besagt, dass der Pitch auf seiner Flugbahn einen höchsten Punkt von mindestens sechs Fuß (entspricht 1,83 Meter) durchfliegen muss. Das führt – im Vergleich zu Baseball und zum Fastpitch-Softball – zu langsameren Würfen. Die Penzberger traten im Mixed an, das bedeutet, dass in einem Team immer mindestens zwei Akteure des jeweils anderen Geschlechts mitspielen müssen. Daneben gab es in Köln einen Coed-Wettbewerb – dort bestanden die Teams aus gleichvielen Frauen und Männern.

Betreuerstab leistet wichtige Dienste

Übers Team äußert sich Büchner ausnahmslos lobend: „Wir haben sehr, sehr gute Leute.“ Manche, die nun in Penzberg mitspielen, verfügen über langjährige Erfahrung in anderen Mannschaften und auch höheren Ligen. Andere, die erst seit Kurzem dabei sind, „sind regelrecht für den Sport geboren“, so der Trainer.

Daher konnte die Mannschaft, als es drauf ankam, auch zulegen. Eine große Rolle spielte auch der „erstklassige Betreuerstab“, so Büchner. Mitgereist waren sechs fleißige Helfer, die unter anderem die gegnerischen Teams beobachteten und Statistiken anfertigten. Anhand derer konnten die Penzberger sich Wege überlegen, ihre jeweils nächsten Kontrahenten zu besiegen.

Da ist das Ding: Andy Büchner mit dem Pokal für den DM-Sieg. © Privat/Penzberg Panthers

Noch am ersten Tag gelang ein 9:7-Sieg über die „Potsdam Porcupines“. Und mit einem klaren 21:6 gegen die Berliner „Beauties & Beasts“ machten die Oberbayern (vier Siege/ein Remis/eine Niederlage) den zweiten Platz hinter Freising (fünf Siege/ein Remis) perfekt. Während die „Grizzlies“ als Erster schon im Finale standen, mussten sich die „Panthers“ erst in einem Halbfinale gegen die drittplatzierten „Porcupines“ beweisen. Die Raubkatzen behielten dabei mit 14:10 gegenüber den Stachelschweinen die Oberhand.

Zwei Stunden später ging es um den DM-Titel – den holten die Penzberger mit einem souverän herausgespielten 24:4 über die „Grizzlies“. Freising „ist wirklich stark, aber diesmal war es nicht ihr Tag“, sagt Büchner. Das lag auch am starken Auftritt der Penzberger. Das Ergebnis war „insgesamt auch verdient“, so die Freisinger auf ihrer Homepage. Obendrein schickten sie eine „Gratulation nach Penzberg“.

Nützliche Zettelwirtschaft: Die „Panthers“ fertigten akribisch Statistiken über die Gegner an, die ihnen dann in den Duellen mit den jeweiligen Kontrahenten halfen. © Privat/Penzberg Panthers

Für die „Panthers“ gab es am Ende nicht nur den Siegespokal, sondern zwei weitere Auszeichnungen in Sachen „MVP“: Wolfgang Lindner, der auf der für ihn ungewohnten Pitcher-Position eine starke Leistung gezeigt hatte, wurde zum besten männlichen Spieler gekürt. Zur besten Spielerin wurde Laura Lüthje ernannt.

Die „Panthers“ sind nun gleich zweifacher deutscher Meister. Denn im Frühjahr hatte das Team bei der 23. deutschen Indoor-Meisterschaft schon überrascht und den Titel im Mixed geholt. Finalgegner damals waren auch die „Grizzlies“.

Penzberg ist nun also in Sachen „Softball“ überregional ein Begriff. Voriges Jahr, als Büchner sich um eine Wildcard bei der DM bewarb, sei ihm der Ort absolut unbekannt gewesen, erklärte der Veranstalter, die UCE Travellers, bei der Siegerehrung.

Büchner hat weitere Ziele im Blick. So wollen er und seine Mitstreiter versuchen, ein eigenes Spielfeld zu bekommen, um vom Angebot her „mehr in die Breite zu gehen“. Es solle vor allem darum gehen, „Kindern einen tollen Sport zu bieten“ und dem Nachwuchs das klassische Baseball beizubringen. Da nun auch mehr Coaches zur Verfügung stehen, sind die Kapazitäten größer.

Informationen: Weitere Information zu den „Penzberg Panthers“, Trainingszeiten etc. erteilt Andreas Büchner (Telefon 0160/9050 1271).