„Schon ein bisschen stolz drauf“: Penzberg „Panthers“ holen ersten Titel

Von: Paul Hopp

Teilen

Die siegreichen Sieben: Mit einer Mini-Truppe holten die „Panthers“ den Titel im Softball-Mixed-Turnier bei der Indoor-DM. © Privat/Penzberg Panthers

Die Baseballer der „Penzberg Panthers“ haben den nächsten Schritt getan. Bei der Indoor-DM in Gauting holte das Team einen Titel. Und der Nachwuchs feierte ein Debüt.

Gauting/Penzberg – Was Besseres als diese 7:12-Niederlage in ihrem dritten Vorrundenspiel hätte den „Penzberg Panthers“ gar nicht passieren können. So bekam das Mixed-Softball-Team nämlich zu spüren, zu was die „Freising Grizzlies“ in der Lage sind.

Die Erfahrung half den Penzbergern im weiteren Verlauf der 23. deutschen Indoor-Meisterschaft. Denn im Finale am Tag darauf trafen die „Panthers“ erneut auf die „Grizzlies“. Und dort, als es drauf ankam, behielten die Penzberger die Oberhand. Mit 5:4 gewannen sie das Finale und dürfen sich nun in ihrer Klasse „deutscher Indoor-Meister“ nennen.

„Penzberg Panthers“ holen bei Indoor-DM ihren ersten Titel

Der Titel „hat nicht den Stellenwert wie eine deutsche Meisterschaft im Freien“, stellt Andreas Büchner klar. Aber den Coach und Spieler, der das Projekt „Baseball in Penzberg“ ins Rollen gebracht hat, ist dennoch „schon ein bisschen stolz drauf“. Denn der Erfolg zeigt, dass die Penzberger auf dem richtigen Weg sind.

In den vergangenen Monaten „haben wir sehr gute Leute bekommen“, berichtet Büchner. Ein großer Arbeitgeber wie „Roche“ mit mehr als 7000 Mitarbeitern spielt da eine gewisse Rolle. So ein Unternehmen zieht Menschen aus ganz Deutschland an – und darunter sind halt bisweilen auch solche mit Baseball-/Softball-Erfahrung.

Neue Spieler sind bei „Penzberg Panthers“ willkommen

Fünf Akteure, die ehemals deutsche Bundesliga gespielt haben, sind bei den „Panthers“ mittlerweile dabei, auch ein ehemaliger Nationalspieler und eine Nationalspielerin. Das heißt auch, dass Büchner nicht mehr praktisch im Alleingang das Training abwickeln muss. Er hat nun erfahrene Kräfte an seiner Seite. Zum Glück, so Büchner, „haben wir Hallenzeiten bekommen“. So kann auch im Winter trainiert werden.

Auf rund 60 Baseball-Begeisterte ist das „Panthers“-Rudel mittlerweile angewachsen. Sehr viele ganz Junge, im Alter zwischen sechs und neun Jahren, sind mit dabei. Büchner betont: Quer durch alle Altersklassen sind Neulinge oder solche, die schon Erfahrung in dem ur-amerikanischen Sport haben, immer willkommen.

Auch das ist interessant: Der Schwimmer-Nachwuchs aus der Region trifft bei Swim-Cup auf WM- und EM-Teilnehmer. Klippenspringerin Iris Schmidbauer aus Pähl erhält eine Auszeichnung als „High Diverin des Jahres“.

Das Ziel ist, mehrere Mannschaften bilden zu können, die dann – sozusagen Penzberg-intern – auch gegeneinander antreten. So erhielten alle auf niederschwelliger Ebene Spielpraxis, ohne immer allzu weit mit dem Auto fahren zu müssen. Die Wege zu anderen Klubs sind nicht gerade kurz. Eine Grundlage ist gelegt. Die Herausforderung für die „Panthers“ besteht nun laut Büchner darin, „allen Leistungsklassen gerecht zu werden“. Geplant sind für heuer auch Teilnahmen an internationalen Turnieren – Büchner hat da einen Wettbewerb in Wien im Blick.

Gespanntes Warten aufs Spiel: Erstmals nahm auch der Nachwuchs der „Panthers“ an einer Meisterschaft teil. Im Tee-Ball schlug sich das Team wacker. © Privat/Penzberg Panthers

„Penzberg Panthers“ bestehen mit kleiner Mannschaft

In Gauting mussten die Penzberger im Mixed-Turnier mit einer Mini-Truppe auskommen. Zehn Frauen und Männer waren gemeldet, doch kurzfristig gab es wegen Krankheit und Verletzung drei Absagen. „Ich konnte auch niemanden mehr nachmelden“, so Büchner. Zu siebt lief es aber auch sehr gut. Die Vorrunde mit sechs Teams schlossen die „Panthers“ (4 Siege/1 Niederlage) hinter den „Freising Grizzlies“ als Zweite ab. Das Halbfinale war erreicht. Dort besiegten die Penzberger die „Grünwald Jesters“ mit 8:3.

Lesen Sie auch: Die Schachspieler des SK Weilheim kommen in der Oberliga nicht so recht vom Fleck. Der EC Peiting begeistert in der Oberliga Süd zum zweiten Mal in Folge mit einem Offensivspektakel.

Im Finale folgte noch die Revanche gegen die „Grizzlies“. Sieben Partien an einem Tag, „das war schon am Limit“, sagte Büchner. Er war stolz auf die Truppe: „Was unsere Leute auszeichnet: Sie haben Charakter und Ehrgeiz. Und sie bringen Leistung, wenn es drauf ankommt.“ Ihre Wettkampf-Premiere bei einer DM hatten die Penzberger im vergangenen Jahr gefeiert.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Erstmals war auch ein Nachwuchsteam der „Panthers“ am Start. In der Disziplin „Tee Ball“ schlugen sich die Sechs- bis Achtjährigen wacker, auch wenn letztlich gegen Regensburg I und II sowie gegen die „Falcons Ulm“ kein Sieg gelang. Immerhin gelangen 17 Runs.

Insgesamt kämpften in Gauting 70 Mannschaften in verschiedenen Klassen um die DM-Titel. Das Turnier fand in mehreren Hallen statt. Mit am erfolgreichsten waren übrigens die „Freising Grizzlies“, die mit den Junioren und Frauen jeweils Gold und mit der U16 Silber gewannen. Den Sieg bei den Herren holten sich die „Gammertingen Royals“.

Weitere Informationen zu den „Penzberg Panthers“, Trainingszeiten etc. erteilt Andreas Büchner (Telefon 0160/9050 1271).

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)