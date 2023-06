„Radteam Impuls“ jubelt bei Rennpremiere im Allgäu

Von: Paul Hopp

Dusche der besonderer Art: Das „Radteam Impuls“ (Mi.) bei der Siegerehrung fürs „Rad Race One Twenty“ gemeinsam mit den zweit- und drittplatzierten Mannschaften. © Radteam Impuls

Das „Rad Race One Twenty“ ist ein neuer Wettbewerb für Mannschaften. Das „Radteam Impuls“ nahm daran teil und zeigte eine starke Performance, die auf dem Podest endete.

Sonthofen – Da war natürlich das Ergebnis. Über den ersten Platz beim „Rad Race One Twenty“ freute sich das „Radteam Impuls“ ungemein. Bei der Premiere eines neuen Wettbewerbs ganz oben zu stehen, ist freilich eine tolle Sache.

Doch was das Wochenende im Allgäu für die fünf Fahrer und ihre Begleitung wirklich so speziell machte, war „vor allem unser Teamspirit, der uns noch lange Zeit auf das Rennen in Sonthofen zurückblicken lässt“, wie es Teamchef Martin Wilhelm formuliert. Der Weilheimer saß bei dem neuen, zweiteiligen Wettbewerb für Rad-Mannschaften selbst mit auf dem Rennrad.

Radteam Impuls siegt bei One-Twenty-Race

Am ersten ersten Tag stand ein Bergzeitfahren auf dem Programm, bei dem von Sonthofen in Richtung Bildstöckle auf 4,3 Kilometern satte 380 Höhenmeter zu überwinden waren. Die Zeiten der ersten drei Fahrer pro Equipe im Ziel wurden zusammengerechnet. Vom „Impuls“-Team waren der Landsberger Dennis Biederer (13:55), der Sindelsdorfer Florian Christ (14:26) und der Weilheimer Tim Öttl (16:17) am schnellsten oben. Wilhelm kam nach immer noch beachtlichen 17:21 Minuten (266. Platz unter 1362 Klassierten) im Ziel an.

Schweres Bergzeitfahren als Auftakt

Mit der Gesamtzeit von 44:38 Minuten sprang fürs „Impuls“-Team der fünfte Rang unter 232 Mannschaften heraus. Der Auftritt sorgte für „Selbstvertrauen und große Zuversicht“. Obendrein hatte sich die Truppe fürs 120-Kilometer-Rennen am Tag darauf einen Platz im vorderen Startblock gesichert. Die Topzeit am Berg legte die „Equipe Hondo“ (42:38). Schnellster Einzelfahrer war Christoph Wachter (Allgäu Outlet Raceteam1) mit 13:08 Minuten.

Als Mannschaft erfolgreich: (v.l.) Dennis Biederer, Martin Wilhelm, Florian Christ, Sebastian Fischer und Tim Öttl beim „Rad Race One Twenty“, das in Sonthofen seinen Ausgangspunkt hatte. © Radteam Impuls

Am zweiten Tag des „Rad Race One Twenty“ standen – im eigentlichen Hauptrennen – 126 Kilometer mit 2230 Höhenmetern auf dem Programm. Von Sonthofen aus ging es in einem westlichen Bogen mit einem Abstecher nach Österreich zum Ziel nach Bolsterlang. Von den „Impuls“-Fahrern mischten Biederer, Christ und Öttl ganz vorn mit. Zu dritt gehörten sie einer zehn Athleten großen Spitzengruppe an, konnten daher taktieren und mit den Kräften haushalten.

Dennis Biederer bester Einzelfahrer beim Rad-Rennen

Auf den letzten Kilometern zersplitterte die Führungsgruppe. Etwa zwölf Kilometer vor Schluss befand sich Biederer mit zwei Konkurrenten allein ganz vorn. Dass er schon viel Führungsarbeit geleistet hatte, war ihm nicht anzumerken. Und an der letzten Rampe setzte er eine Attacke. Sein Antritt war „einfach unwiderstehlich“, berichtete Teamchef Wilhelm. So fuhr er als Gesamterster nach 3:22:03 Stunden über die Ziellinie. „Es war eine Demonstration“, so Wilhelm. Den Zweitplatzierten, Markus Kaufmann (Sport Haschko Team), hatte der „Impuls“-Fahrer um neun Sekunden distanziert. Als Dritter kam Daniel Steinhauser (Beach Boys Cycling Association) mit 3:22:29 Stunden im Ziel an.

Rasante Fahrt: Dennis Biederer absolvierte 126 Kilometer mit 2230 Höhenmetern in 3:22 Stunden. © Radteam Impuls

Biederers Teamkollegen Christ (3:23:15) und Öttl (3:23:17) fuhren – im Zuge einer Gruppe – als Vierte und Fünfte ein. Damit war der Sieg in der Teamwertung der Männer perfekt. Mit der Gesamtzeit von 3:23:17 Stunden (gewertet wurde jeweils der dritte Fahrer eines Teams im Ziel) gewann das „Radteam Impuls“ vor der Rad-Union Wangen (3:25:07) und dem „Black Forest racing Team“ (3:25:10), das gleich mit neun Fahrern angetreten war. Die „Impuls“-Equipe wurde komplettiert von Sebastian Fischer (3:34:10) aus Sindelsdorf – er war im Bergzeitfahren noch nicht dabei – und Wilhelm (3:43:06). Beide waren mit ihren Leistungen zufrieden „und lieferten vorzeigbare Resultate“.

Ein Lob richtete das Weilheimer Radteam an die Veranstalter „für eine bemerkenswerte, professionelle Organisation“. Ein ganz besonderer Dank seitens der fünf Fahrer ging aber an „unsere mitgereisten Mädels, die uns am Streckenrand anfeuerten und uns mit Verpflegung einen optimalen Ablauf ermöglicht haben“.