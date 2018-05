Dennis Helfer hält allem Druck stand

Speedway

von Paul Hopp schließen

Speedwayfahrer Dennis Helfer war beim Rennen in Dingolfing besonders gefordert. Der Weilheimer ließ sich davon aber absolut nicht beirren.

Werilheim – Für Dennis Helfer war der Auftakt zur süddeutschen Bahnmeisterschaft mehr als nur der Start in eine Rennserie. Der Wettbewerb ging nämlich in Dingolfing über die Bühne. Das Rennen dort „ist eines der wichtigsten in meinem Rennkalender und schon fast mein Heimrennen. Es sind viele Fans und Bekannte vor Ort und der Druck ist dadurch noch größer als sonst“, sagt der Weilheimer. „Darum bin ich umso erleichterter, dass das Rennen heute so gut verlaufen ist.“ Der 28-Jährige gewann die Tageswertung in der Klasse „B-Lizenz Solo“ und sicherte sich somit wichtige Punkte im Kampf um den Titel.

Im letzten Lauf des Tages musste Helfer noch einmal alles geben. Er und sein größter Konkurrent, der norddeutsche Bahnmeister Fabien Neid (Niedersachsen), hatten jeweils 14 Punkte auf dem Konto. Für den Start wählte Helfer die Bahn ganz innen. Die Taktik ging auf. „Mir gelang prompt eine Bombenstart“, berichtete der Weilheimer. Helfer lag gleich auf dem ersten Platz und verteidigte diesen gegen Neid, der alles versuchte, um am Weilheimer vorbeizugehen. Der Sieg war damit perfekt.

In den Läufen davor waren Helfer und Neid zweimal aufeinander getroffen. Das erste Duell entschied der Niedersachse für sich. „Nun mussten wir uns was einfallen lassen“, so Helfer. Er und sein Team entschieden sich, die Übersetzung zu ändern. Das wirkte: Im zweiten Duell hatte Helfer nach gutem Start die Nase vorn und holte so die nötigen Punkte, um die Chance auf den Tagessieg zu haben. 2017 hatte der Weilheimer schon in Dingolfing gewonnen.