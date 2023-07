Ein starker Endspurt - und am Ende ist sogar Peter Grünebach selbst überrascht

Teilen

Da war er selbst überrascht: Peter Grünebach überquert als Dritter seiner Altersklasse die Ziellinie am Hamburger Rathaus. © Grünebach/privat

Als der Streckensprecher bei der Sprint-WM in Hamburg die Platzierung von Peter Grünebach mitteilte, war sogar der Betroffene überrascht.

Polling – Insgesamt 26 Medaillen holten die Altersklassen-Triathleten der deutschen Nationalmannschaft beim „Hamburg-Triathlon“, in dessen Rahmen auch die Weltmeisterschaften aller Sprintformate (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen) ausgetragen wurden. Eine dieser 26 Plaketten gewann der Pollinger Peter Grünebach, der in der Kategorie „M70 plus“ Bronze holte. Seine Ehefrau Marianne (69) belegte in der „W65-69“ unter 40 meist jüngeren Starterinnen in dieser Altersgruppe Rang 23.

Beim Schwimmen entkommt Grünebach „der Keilerei im Pulk“

Zur Mittagsstunde begann für Peter Grünebach das Abenteuer „WM“, als er sich ins 21 Grad kalte Wasser der Binnen-Alster stürzte. Zuvor hatte er mit Wohlwollen die äußeren Bedingungen für diesen Wettkampf registriert: „Es war wolkig, der Wind frisch vom Meer, kein Regen in Sicht, gute Bedingungen für ein Radrennen mit Windschattenfreigabe auf Kopfstein- und Asphaltstraßen“, berichtete Grünebach. Er kraulte mit hoher Schlagfrequenz los und „entkam so der üblichen Keilerei im Pulk“, so Grünebach. Andererseits war auch keiner da, in dessen Schatten er Kraft sparen konnte.

Anfeuerungen der Zuschauer treiben Peter Grünebach voran

Das Pollinger Ehepaar hatte entschieden, wegen der langen Laufwege zu den Wechselzonen keine Radschuhe zu benutzen und sich die Zeit für den Schuhwechsel zu schenken. Ein langer Tunnel führte am Hauptbahnhof vorbei in Richtung Speicherstadt, an Elbphilharmonie und Landungsbrücken entlang, hoch zur Reeperbahn und über den Fischmarkt auf die Elbchaussee zurück zum Wendepunkt an der Lombardsbrücke zurück zur Reeperbahn und zum Ballindamm, wo es auf die Laufstrecke ging. „Die Menschenmenge feuerte an und trieb voran“, berichtete Peter Grünebach.

Auf der Radstrecke ließ der Pollinger viel Kraft

Doch auf dem Rad hatte er Kraft gelassen, da er meist für sich fuhr und so den Windschatten anderer kaum einmal nutzen konnte. Doch halfen ihm jetzt „die Härte der Tests von Staffelsee-Lauf und Ammersee-Triathlon“ unmittelbar vor dieser WM. Er überholte viele Jüngere und den Schweizer Daniel Schori aus seiner Altersklasse. Im Zielkanal vor dem Hamburger Rathaus wurde Grünebach, für ihn selbst überraschend, vom Stadionsprecher als Dritter seiner Wertungsklasse begrüßt (1:24:50 Stunden) und anschließend vom Sieger, dem Briten Mike Smallwood (1:20:57), hinter der Ziellinie beglückwünscht. Damit revanchierte sich Smallwood für die Aquathlon-WM auf Ibiza im vergangenen Mai, wo er nur 20 Sekunden hinter dem Pollinger Zweiter wurde.

Gut gelaunt nach einem anstrengenden Wettkampf: Peter und Marianne Grünebach. © Grünebach/privat

Marianne Grünebach kämpft noch immer mit den Folgen einer Meniskus-OP

Marianne Grünebach hatte in ihrer Konkurrenz schnelle Schwimmerinnen um sich, deren Tempo sie nicht mithielt. Mit einer Zeit von 16:30 Minuten war sie dennoch vorn dabei, als es aufs Rad ging. „Was ihr zu schaffen machte, waren die langen Wege“, berichtete ihr Ehemann Peter. Seit einem Meniskus-Abriss und OP kämpft sie gegen den Knie-Schmerz beim Laufen und reduzierte deshalb das Lauftraining. So gelang ihr noch ein starker Ritt auf ihrem Gravel-Bike (39:05 Minuten) und ein guter zweiter Wechsel. Sie lag noch im ersten Drittel, musste sich dann aber beim Lauf von einigen Konkurrentinnen überholen lassen. Am Ende aber war die Pollingerin mit ihrer Leistung von gesamt 1:40:26 Stunden und Rang 23 zufrieden, wie Peter Grünebach anmerkte.

Nächste Starts der Grünebach bereits in einigen Wochen

In etwa fünf Wochen werden beide Pollinger wieder international am Start sein bei der Aquathlon-EM (1000 Meter Schwimmen, 5000 Meter Laufen) in Menen (Belgien). Zwei Tage später startet Marianne Grünebach bei der Aquabike-EM (2 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren), ihr Ehemann Peter, der am Montag (24. Juli) seinen 75. Geburtstag feiert, bei der Triathlon-EM über die Mitteldistanz (2 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 20 Kilometer Laufen).