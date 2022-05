TC Weilheim vor Rekord-Saison: So viele Mannschaften wie noch nie im Spielbetrieb

Von: Paul Hopp

In der „Südliga 1“ wartet das Derby gegen Penzberg: Vincent Schneider vom Herren-Team des TC Weilheim. Clubtrainer baut auf Jugendliche © Halmel

Für die demnächst startende Sommer-Saison hat der Tennisclub (TC) Weilheim so viele Teams wie noch nie gemeldet. Das sorgt auf der Anlage für besondere Herausforderungen.

Weilheim – Der Tennisclub Weilheim stößt in neue Dimensionen vor. Für die kommende „Sommer-Saison“, die offiziell am 6. Mai beginnt und bis 16. Juli dauert, hat der Verein 31 Mannschaften gemeldet. „So viele Teams hatten wir noch nie“, sagt Sportwart Reinhold Moser. Zum Vergleich: Der TC Penzberg hat heuer 16, der TC Schongau 14 Mannschaften im Spielbetrieb. Dies auch alles organisatorisch zu stemmen, „wird spannend“, so Moser bei einem Pressegespräch. An den Spieltagen müssen ja ausreichend Plätze zur Verfügung stehen.

Derzeit verfügt der TC Weilheim über neun Courts im Freien und drei Spielflächen in der im Dezember 2016 eingeweihten Halle. Doch schon zum Saisonauftakt wird es eng, wie eine Auflistung von Jugendwart Wolfgang Sonn zeigt. Da sind am Freitag, 6. Mai, um 16 Uhr parallel drei Weilheimer Teams der Knaben 15 im Einsatz – die Gegner heißen FC Seeshaupt, TC Penzberg II und MTV Dießen. „Das heißt, sechs Plätze sind schon weg“, so Sonn.

TC Weilheim: Wenig Begeisterung über BTV-Strukturreform

Anders als bisher kann der Nachwuchs nicht mehr unter der Woche spielen, sondern muss zwingend freitags, samstags und sonntags antreten. Dies ist ein Ergebnis im Zuge einer großen Strukturreform im Bayerischen Tennis-Verband. Nach ihr gibt es im Freistaat keine einzelnen Bezirke mehr, sondern nur noch die Regionen „Süd“ (Schwaben, Oberbayern-München, Niederbayern) und „Nord“ (Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken und Oberpfalz). Was beim Pressegespräch im TC-Vereinsheim deutlich wird: Die Begeisterung über die Neuordnung hält sich in Grenzen.

Abseits der planerischen Herausforderung schätzen sich die Weilheimer auch glücklich, über so viele Teams zu verfügen. Denn das heißt auch, dass der 521 Mitglieder zählende Klub vieles richtig macht. Acht Mannschaften spielen im Bereich des BTV, das heißt in überregionalen Ligen. Die Herren 75 um Hans Trapp, Horst Becker und Günter Wilberg treten in der Regionalliga Süd/Ost an; höher geht’s in dieser Altersklasse nicht. Jeweils in der Bayernliga spielen die Damen 60, die Herren 70 und die Herren 55. Letztgenanntes Team hat in der vergangenen Saison als Aufsteiger in der Bayernliga mit Rang vier (8:4 Punkte) ein beachtliches Resultat erzielt. In der kommenden Saison spielen die Herren 55 nur noch in Fünfer-Teams. Die Enttäuschung darüber ist Teamsprecher Oliver Richter anzumerken: „Wir waren klar für Sechser-Mannschaften. Wir hätten genügend Spieler.“ Ziel ist vorrangig der Klassenerhalt.

Herren 75 spielen in der Regionalliga Süd/Ost

Ein Wermutstropfen: Die Herren-40-Mannschaft – 2021 noch in der Bayernliga – musste für heuer abgemeldet werden. „Das hat weh getan“, sagt Moser. Top-Akteur Christian Fuchs ist zum Regionalligisten TC Pliening (Landkreis Ebersberg) gewechselt und ist nun dort die Nummer eins. Ein kleiner Trost für Weilheim: Mehrere Spieler können, da sie das Alter haben, nun fest für die Herren 50 antreten. Angesichts der Besetzung traut ihnen Richter in der neu benannten „Landesliga 1“ daher einiges zu: „Sie spielen um den Aufstieg mit“, ist er überzeugt. Jeweils in der „Landesliga 2“ treten die Weilheimer Herren 60, Damen 40 und Herren 75 an.

Was die Herren-Mannschaft – für Vereine oftmals das Aushängeschild – betrifft, sind die Weilheimer in der höchsten Spielklasse der Region Süd am Start. In der „Südliga 1“ (es gibt sechs Ebenen) haben sie in ihrer Gruppe unter anderem den Landkreis-Rivalen TC Penzberg, den TC Herrsching, der TSV Neubiberg und der TSV Gilching. „Eine interessante Liga“, sagt Sportwart Moser.

Herren-Team hat in Südliga 1 Derby gegen Penzberg vor sich

Die Weilheimer sind davon abgekommen, fürs Herren-Team „Legionäre“ (also bezahlte Gastspieler) einzusetzen. Clubtrainer Jordan Wenninger lässt durchaus auch Jugendliche im Herrenteam zum Zug kommen. Einer dieser Talente ist Rafael Briegel (Jg. 2008), der im vorigen Jahr in der Bezirksliga auf eine 9:2-Bilanz kam. Die Südliga 1 ist eine Spielklasse, in der das Konzept, auf Spieler aus dem eigenen Verein zu vertrauen, noch funktioniert. Sollten die Weilheimer jedoch in die „Landesliga 2“ aufsteigen, „hast du so nicht den Hauch einer Chance“, ist Moser überzeugt.

Zwölf der 31 gemeldeten Mannschaften gehören dem Nachwuchsbereich an. In den vergangenen Jahren gab es bei den Kindern und Jugendlichen gewaltigen Mitgliederzuwachs. „Wir waren mal auf 35 Kinder herunten, jetzt haben wir circa 160“, rechnet Jugendwart Sonn vor. Der Aufschwung „liegt am Trainerteam“, betont Sonn. Wenninger und seine Mitstreiter seien engagiert: „Die unterrichten gern, spielen aber selbst auch noch sehr gern.“ Die Freude überträgt sich auf die Kinder.

Ein Pluspunkt für den Verein sei die Halle. Training ist damit auch bei Schlechtwetter garantiert. Die Auslastung zu Kernzeiten beträgt laut Richter 90 Prozent. Regelrecht übervoll wird es auf der Anlage, wenn ab 14. Mai in wirklich allen Ligen gespielt wird. Daher hat der TC zwei weitere Freiplätze in Planung. Vom Bauausschuss gab es dafür im Januar diesen Jahres grünes Licht.