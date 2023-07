Marco Ontiveros verpasst mit deutschem Team eine Medaille - und freut sich trotzdem

Tennisspieler Marco Ontiveros aus Penzberg beim European Summer Cup in Valencia im Juli 2023.

Penzberger Talent bei EM in Valencia

Es begann mit einer Niederlage, doch am Ende durfte der Penzberger Marco Ontiveros beim European Summer Cup in Valencia doch noch jubeln.

Penzberg – Den nächsten großen Erfolg hat das für den MTTC Iphitos München startende Penzberger Tennistalent Marco Ontiveros eingefahren. Zusammen mit seinen Teamkameraden Eric Dylan Müller und Johann Nagel-Heyer belegte Ontiveros mit dem U14-Team des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) beim European Summer Cup, der Europameisterschaft, im spanischen Valencia den fünften Platz. Damit schafften Ontiveros und Co. unter der Führung von Nachwuchsbundestrainer Peter Pfannkoch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, die vom 7. bis 12, August in Prostejov (Tschechische Republik) ausgetragen wird.

Ontiveros und deutsches Team starten mit Niederlage gegen Tschechien

Das Ticket für Valencia hatten Ontiveros, Müller und Nagel-Heyer in den vergangenen Wochen durch den Gruppensieg beim Qualifikationsturnier in Bremen gelöst. Pfannkoch war sich nach diesem Erfolg sicher, dass sich sein Team auch in Valencia von seiner besten Seite zeigen würde. Der Auftakt misslang allerdings gründlich. Gegen Tschechien gab es eine 0:3-Niederlage.

Marco Ontiveros startet jetzt für Iphitos, trainiert aber weiter in Penzberg

Ontiveros, der nach seinem Wechsel nach München unter seinem Heimcoach Roland Hecker weiter auf der Penzberger Anlage trainiert, unterlag Tomas Krejci 1:6, 4:6. Die Umstellung vom regnerischen Bremen mit dem schweren deutschen Sandboden in das heiße und schwüle Valencia klappte nicht ganz. Auch, weil das deutsche Team keinen Tag zur Anpassung hatte. Zudem reiste Ontiveros verletzt an. „Das Handgelenk zwickte und machte eine Trainingseinheit unmöglich“, erklärte Mutter Karin Ontiveros.

Platz fünf reicht deutschem Team zur WM-Qualifikation

Nach der Niederlage war klar, dass die deutsche Mannschaft nur um die Plätze 5 bis 8 spielt. Allerdings ließen sich die deutschen Nachwuchsspieler nicht hängen und zeigten Moral – es ging ja auch noch um die Qualifiktaion für die Weltmeisterschaft, für die die besten sechs europäischen Teams startberechtigt sind. Sie besiegten Spanien glatt mit 3:0 – Ontiveros schlug Adolfo Abascal 6:3, 6:2 – und die Slowakei 2:1. Zu diesem Erfolg trug Ontiveros durch das 6:4, 6:2 gegen Leon Sloboda einen Punkt bei. Das bedeutungslose Doppel verlor er zusammen mit Heyer im Match-Tiebreak 11:13.