„Magic win“: Mega-Auftritt von Marco Ontiveros in Portugal

Von: Peter Reinbold

Die Finalisten: Marco Ontiverios (rechts) mit seinem Finalgegner, dem Russen Savva Rybkin. © Privat

Da hat Marco Ontiveros für einen Paukenschlag gesorgt: Beim Turnier der Super-Category-Serie gelang dem Youngster aus Penzberg sein bislang größter Erfolg.

Maia/Penzberg – Seinen bisher größten Sieg hat der Penzberger Marco Ontiveros beim „Tennis Europe Turnier“ in Maia (Portugal) gefeiert. Die Veranstaltung zählt zu den vier Super-Category-Turnieren in Europa, die zusammen mit den Europameisterschaften zu den wichtigsten im Turnierkalender der 14-jährigen Tennisspieler gehören.

Im Finale bezwang Ontiveros Savva Rybkin (Russland), der das Turnier der Super Category in Stockholm gewinnen konnte. Ontiveros, der Mitglied des TC Penzberg ist, in der diesjährigen Medenrunde allerdings für Iphitos München aufschlägt, festigte mit diesen Erfolg seine Position in der europäischen Rangliste in den Top Ten. Derzeit ist er die Nummer sechs und hat damit auch eine gute Ausgangsposition für die anstehenden Tennis Europe Turniere. Zudem möchte er auf der nationalen Bühne im Juni in Ludwigshafen seinen deutschen Meistertitel verteidigen.

Marco Ontiveros feiert seinen bislang größten Erfolg

In den vergangenen Wochen hatte sich Ontiveros enorm gesteigert. War für ihn beim ersten Super Category Turnier in Tarbes, Frankreich, noch im Achtelfinale Schluss, arbeitete er sich beim zweiten Turnier in Stockholm bereits ins Viertelfinale. Zudem gewann er in Schweden die Doppelkonkurrenz in einem hochklassigen Finale mit seinem Partner Vincent Reisach gegen das tschechische Duo Krejci/Kusy mit 3:6, 7:5, 10:7.

Gefragt bei den Ballmädchen und -burschen: Nach seinem Endspielsieg durfte Marco Ontiveros sogar Autogramme geben. © Privat

In Maia bei Porto ging dann der Knoten richtig auf. Drei Tage vor Turnierstart war er mit seinem Trainer Roland Hecker nach Portugal gereist, um sich auf die dortigen Bedingungen an der wunderschönen Anlage in Maia einzustellen. Gespielt wurde in mehreren Sandplatzhallen. Die Konzentration, die Marco Ontiveros bereits im Training auf den Platz brachte, zeigte er auch in seinen drei Matches auf dem Weg ins Viertelfinale, die er glatt in zwei Sätzen gewann. Im Viertelfinale beendete der junge Penzberger die Siegesserie des Spaniers Adolfo Abascal, der zuvor die Nummer eins des Turniers und der europäischen Rangliste, Marc Ceban (England), aus dem Turnier geworfen hatte, mit einem 6:1, 6:2-Sieg.

Die vielleicht größte Herausforderung für Ontiveros stellte das Halbfinale gegen den groß gewachsenen Russen Alexei Frolov dar. Mit dem Rücken zu Wand drehte das Talent die Partie nach Abwehr eines Matchballs im zweiten Satz zu einem 6:7, 7:6, 6:3-Erfolg. Damit stand er nach dreieinhalb Stunden Spielzeit in seinem ersten Super-Category-Finale. Finalgegner Savva Rybkin (Russland) musste kein einziges Dreisatzmatch auf dem Weg ins Finale bestreiten. Wer gedacht hatte, bei Ontiveros würden die Kräfte im Finale nicht ausreichen, der sah sich eines Besseren belehrt.

Zur Überraschung aller Experten, darunter der deutsche Nachwuchs-Bundestrainer Peter Pfannkoch, und Interessierten vor Ort und zu Hause, die die Matches im Livestream verfolgten, zeigte die deutsche „Sandplatz-Kampfmaschine“ eine grandiose Vorstellung. Wie immer von Trainer Roland Hecker bestens mental eingestellt, verwandelte er eiskalt seinen ersten Matchball zu einem 6:4 7:5-Sieg. Die Presseabteilung des Online-Portals der Turnierserie „Tennis Europe“ schwärmte von einem „magical win“.