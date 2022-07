Bundestrainer beruft Penzberger Talent Samuel Gampenrieder in Nationalmannschaft

Von: Peter Reinbold

Der Blick geht weiter nach oben: Samuel Gampenrieder vom TC Penzberg wurde vom Deutschen Tennis-Bund ins Nationalteam berufen. © privat

So jung und schon so erfolgreich: Das Penzberger Tennis-Talent Samuel Gampenrieder wurde in die U12-Nationalmannschaft berufen. Das erste Turnier steht vor der Tür.

Penzberg – Die Ehre ist groß und sie ist das Ergebnis von starken Leistungen in der jüngeren Vergangenheit. Samuel Gampenrieder, das große Tennistalent des TC Penzberg, heimst nun den Lohn für harte Arbeit und gute Resultate ein. Nach seinen jüngsten Erfolgen sowohl bei deutschen als auch bei europäischen Turnieren, die er in Zypern und zuletzt Triest spielte, wurde der junge Iffeldorfer vom Deutschen Tennisbund (DTB) für die U12-Nationalmannschaft eingeladen. Vom 21. bis 24. Juli vertritt Gampenrieder gemeinsam mit dem Hamburger Johann Nagel-Heyer und dem Hanauer Yannick Swoboda Deutschland in Fürth bei einem von vier Qualifikationsturnieren für die U12-Mannschafts-Europameisterschaften.

„Diese Einladung hat sich Samuel voll verdient. Mit der Teilnahme an diesem Turnier wird er viele neue Erfahrungen sammeln, denn das eigene Land zu repräsentieren, ist eine besondere Herausforderung und oft mit großer Anspannung verbunden“, sagt Gampenrieders Trainer Roland Hecker. Das Turnier erinnert in etwa an den Davis-Cup. In zwei Einzeln und einem Doppel werden die Teilnehmer für das Finalturnier im August in Dijon (Frankreich) ermittelt. Die Gegner in Fürth kommen aus Österreich, Belgien, Ungarn, Italien, Polen, Portugal und der Türkei.

Ein Schnupperkurs für den Davis-Cup

In den Augen von Jugend-Bundestrainer Peter Pfannkoch ist die Berufung für die Talente etwas ganz Besonderes: „Der European Summer Cup ist für die Jugendlichen eine Art von Schnupperkurs für spätere Auftritte im Davis-Cup. Warum wir das so sehen? Ganz einfach: Dort tragen sie zum ersten Mal die Nationalmannschafts-Anzüge, haben den Bundesadler auf der Brust – sie machen spektakuläre Erfahrungen und erleben Dinge, die ihre Altersgenossen nicht erleben. Das zahlen sie uns mit großem Einsatz und intensiven Emotionen auf dem Platz zurück.“ Dass bei Gampenrieder die Form stimmt, hat er zuletzt beim European Turnier der U12 im italienischen Triest bewiesen. Zwar war für ihn im Viertelfinale Endstation, allerdings lieferte er dem Österreicher Kian Kren bei der 2:6, 2:6 Niederlage einen großen Kampf. Das klare Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider.

Im Doppel bekam es Gampenrieder noch einmal mit Kren zu tun. Mit seinem Partner Lorenzo Rauner (TC Burgau) schaffte der junger Iffeldorfer den Sprung ins Endspiel, nachdem das deutsche Duo in der Vorschlussrunde die französische Paarung Thomas Gre´voul/Nans Manoukian mit 6:2, 7:5 bezwungen hatte. Im Endspiel erwiesen sich beiden Österreicher Anton Kahlig, der die Einzelkonkurrenz gewann, und Kren als zu stark. Sie behielten mit 7:6, 6:3 gegen Gampenrieder/Rauner die Oberhand.