Sparkassencup: Kleineres Feld, aber dennoch hohes Niveau und viel Spannung

Von: Paul Hopp

Teilen

Neuer Sieger bei den Herren 40: Andreas Aigner (Mi.) gewann das Finale gegen Andi Bernhard (2.v.r.). Mit auf dem Bild Wolfgang Bappert (Turnierleitung/l.), Halbfinalist Daniel Hahn (2.v.l.) und Reinhold Moser. © TC Weilheim

Wieder am gewohnten Juli-Termin fand das Tennisturnier um den Weilheimer Sparkassencup statt. Das Teilnehmerfeld war zwar kleiner als 2021, das Niveau dennoch hoch.

Weilheim – Was das Wetter anbelangt, hatte der TC Weilheim bei der 20. Auflage des Sparkassencups alles richtig gemacht. Der angestammte Juli-Termin, zu dem heuer wieder zurückgekehrt worden war, bescherte allen Beteiligten gute und zugleich stabile Verhältnisse.

Im vergangen Jahr war das Turnier schon im Mai abgehalten worden, weil angesichts der Corona-Lage die Mannschaftssaison nach hinten verlegt worden war und so mit dem Cup kollidiert wäre. Seinerzeit trieben Dauerregen und Kälte zumindest am Beginn des mehrtägigen Wettbewerbs den Organisatoren die Sorgenfalten auf die Stirn.

Gänzlich problemlos gestaltete sich der jüngste Termin aber auch nicht. Denn ausgerechnet am gleichen Wochenende fand in Bad Kissingen ein Open-Wettbewerb der „Dunlop Senior Tour“ statt. und der „zog doch einige Spielerinnen und Spieler dorthin ab“, wie es TC-Sprecher Oliver Richter formuliert. Die Resonanz für den Sparkassencup fiel heuer – nach der Rekordbeteiligung mit 160 Startern im Vorjahr – „doch weit geringer“ aus, so Richter. 110 Frauen und Männer der Klassen Herren und Damen 40 aufwärts hatten gemeldet.

110 Teilnehmer bei Sparkassencup des TC Weilheim

Einer der Akteure, die voriges Jahr in Weilheim aufschlugen und heuer in Bad Kissingen antraten, ist Norbert Henn (Tennis 65 Eschborn). Die deutsche Nummer zwei bei den Herren 60 – 2020 in der Kreisstadt Turniersieger – wählte den Weg nach Unterfranken, obgleich für ihn als Amberger die Distanzen zu den Turnierorten mit rund 200 Kilometern annähernd gleich waren.

Siegerehrung bei den Damen 60: (v.l.) Reinhold Moser (TC-Sportwart und Turnierleitung), Christine Reiser, Siegerin Christiane Rill, Gabriele Seubert und Bettina Langl. © TC Weilheim

Gleichwohl herrschte in Weilheim großes Treiben, in neun Alterskonkurrenzen wurden Sieger ermittelt. Das Niveau war einmal mehr beachtlich: „Es wurde hochklassiges und spannendes Tennis geboten“, so Richter. Bei den Damen 60 schafften es gleich zwei Spielerinnen des gastgebenden TC Weilheim ins Halbfinale. Dort hatte Christine Reiser in ihrem Duell mit Gabriele Seubert (Polizei SV Haar), im DTB-Ranking immerhin die Nummer 13, gehöriges Pech. Drei Matchbälle konnte die TC-Spielerin nicht vergeben; am Ende unterlag Reiser im Championstiebreak (6:1, 4:6, 14:16). Christiane Rill behielt derweil gegen Bettina Langl vom Damen-50-Regionalligisten TC Bad Endorf in zwei Sätzen die Oberhand (6:2, 6:2). Im hart umkämpften Endspiel zeigte sich Rill nervenstark und bezwang Seubert im Championstiebreak mit 5:7, 7:5 10:8.

Ein neuer Sieger bei den Herren 40 im Sparkassencup

Im Feld der Damen 50 war am Ende die Turnierfavoritin obenauf. Liselot Prechtel (SC Riessersee), die schon mehrmals beim Sparkassencup gesiegt hatte, besiegte im Endspiel die ungesetzte Martina Simon (STK Garching) mit 6:0, 6:2. Regionalliga-Spielerin Luise Humml aus Schongau, an Nummer drei gesetzt, zog im Viertelfinale gegen Svenja Lorenz (TC Siemens) mit 3:6, 1:6 den Kürzeren.

Die Finalisten bei den Herren 50: (v.l.) Jochen Wejnar verlor gegen Lokalmatador Frank Unterrainer. © TC Weilheim

Bei den Herren 40 konnte der Weilheimer Lokalmatador Christian Fuchs, der 2019 und 2021 gewonnen hatte, seine Siegesserie nicht fortsetzen. Verletzungsbedingt musste er auf eine Teilnahme verzichten. Diese Chance nutzte Andreas Aigner (TC Geretsried), der im Endspiel gegen Andi Bernhard (TC Thalkirchen München) mit 6:3, 6:1 gewann. Ebenfalls einen neuen Sieger gab es bei den Herren 50: Dort triumphierte in Abwesenheit von Vorjahressieger Terry Deeth der für den TC Weilheim spielende Frank Unterrainer. Im Endspiel der beiden topgesetzten Akteure bezwang er Jochen Wejnar (TC Rot-Weiß Landshut) mit 7:5, 6:4.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Ähnlich wie bei den Damen 50 gewann bei den Herren 55 der laut den Organisatoren „haushohe Favorit“: Neil Patrick Smith vom TC Blau-Weiß 71 Delbrück, die Nummer eins der deutschen Rangliste, gab bis zum Turniersieg nur vier Spiele ab. Und die musste er im Finale Alexander Kerndl (TC Topspin) überlassen. Dem Gegner half das allerdings freilich auch nicht weiter, denn Smith siegte mit 6:2, 6:2. Kerndl hatte sich im Halbfinale gegen den Weilheimer Roland Ehrlich durchgesetzt (7:6, 6:4). Das Viertelfinale sah ein Weilheim-internes Duell, das Ehrlich gegen Richter mit 6:1, 6:0 für sich entschied.

Die Besten bei den Herren 55: (v.l.) Roland Ehrlich, Turniersieger Neil Patrick Smith, Alexander Kerndl und Thomas Hechtl mit Hans Vogl, dem 1. Vorsitzenden des TC Weilheim. © TC Weilheim

Im Feld der Herren 60 gewann „ein alter Bekannter und Dauersieger beim Sparkassencup“, so eine Mitteilung. Heinz Schwarz (STK Garching) bezwang im Endspiel den an Nummer zwei gesetzten Hermann Striebel (TC Biberach) deutlich mit 6:1, 6:2. In der sehr stark besetzten Konkurrenz der Herren 65 hatte der an Nummer fünf gesetzte Robert Stögmann (FC 74 München) am meisten Grund zur Freude. Das Endspiel gegen Toni Schweitzer (TA FV Rheingold Rübenach) gewann er mit 6:3, 6:3.

Bei den Herren 70 hatte Lokalmatador Johann Schwinghammer die Chance aufs Endspiel. Gegen den späteren Turniersieger Rolf Böhrer (SV Kranzberg) musste er sich jedoch im Halbfinale geschlagen geben. Ähnliches ereignete sich bei den Herren 75: Dort stand Günter Willberg (TC Weilheim) nach zwei Siegen im Halbfinale, verlor dort sein Duell gegen Klaus Frenzel (TSV Pentenried) jedoch in zwei Sätzen (2:6, 2:6). Der an Nummer vier gesetzte Frenzel gewann danach sein Endspiel gegen den derzeit vereinslosen Rolf Dieter (6:1, 6:3).