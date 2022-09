Premiere für den TC Weilheim: Herren 75 kämpfen zu Hause um DM-Titel

Von: Paul Hopp

Nach dem Titel in der Regionalliga geht’s um die deutsche Meisterschaft: Die Herren 75 des TC Weilheim sind Gastgeber für das Endturnier des DTB. Das Foto zeigt (v.l.) Günter Wilberg, Hans Trapp, Sportwart Reinhold Moser, Horst Becker und Roman Halisch. © TC Weilheim

Sowas gab‘s beim TC Weilheim noch nie: Erstmals hat ein TC-Team die Chance auf deutsche Vereinsmeisterschaft. Und dann steigt das Turnier auch noch zu Hause.

Weilheim – Die Sonne am wolkenlosen Himmel steht schon recht tief, doch die Temperaturen auf dem Tennisplatz sind immer noch hoch. Die vier Herrschaften, die gerade ein Doppel-Match absolvieren, ficht das nicht an. Günter Willberg, Hans Trapp, Horst Becker und Roman Halisch liefern sich temporeiche Ballwechsel. Lockeres Trainingsspielchen? Von wegen! „Einstand“, ruft Trapp. Und bis das Spiel tatsächlich entschieden ist, geht es noch einige Male hin und her.

Die Herren 75 des Tennisclubs (TC) Weilheim sind in diesen Tagen fleißig am Trainieren, denn schließlich steht für sie demnächst ein echtes Highlight an: die Endrunde um die deutsche Vereinsmeisterschaft. Erstmals hat sich ein Weilheimer Team dafür qualifiziert. Nicht genug damit – das Turnier findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, auch noch auf der Anlage am Narbonner Ring statt.

„Für uns ist das ein Riesenevent, mit einer Mannschaft in der Endrunde zu stehen“, sagt TC-Sportwart Reinhold Moser. Darüber hinaus noch als Gastgeber zu fungieren, „ist eine einzigartige Sache“. Im Vergleich mit den anderen Teams, die da alljährlich um den Titel mitspielen, seien die Weilheimer ja doch „ein Provinzklub“, so Moser. Sportlich sieht er sein Team in dem vier Mannschaften umfassenden Feld klar in der Außenseiterrolle. „Alles andere als ein vierter Platz wäre eine Sensation.“

TC Weilheim richtet Turnier um DM-Titel aus

Neben dem TC Weilheim (als Meister der Regionalliga Süd/Ost) haben sich der TV Espelkamp-Mittwald (Regionalliga West), der TC Blau-Weiß Berlin (Regionalliga Nord-Ost) und der TV Buchschlag (Regionalliga Süd-West) für das Turnier qualifiziert. Bei den Gastgebern spielen tatsächlich „vier Weilheimer“, wie Moser sagt, also vier Einheimische. Bei den drei Kontrahenten „ist das eher nicht so“.

Topfavorit dürfte der TV Espelkamp-Mittwald sein. Das Team gewann 2019 den Titel und wurde 2018 Vize-Meister. An Nummer eins spielt bei den Nordrhein-Westfalen Jairo Vealsco Ramirez, der ehedem für Kolumbien Davis-Cup-Einsätze absolvierte und derzeit die Nummer drei der Weltrangliste in der Altersklasse 75 einnimmt. Im vergangenen OIktober gewann er bei der Super-Senioren-WM zusammen mit der Deutschen Reinhilde Adams die Mixed-Konkurrenz. Die Nummer zwei hat der Niederländer Ed Sasker inne, an Nummer drei spielt Stephan Koudelka. Der Mann aus Prag, mittlerweile 77 Jahre alt, erreichte 1969 und 1970 bei den French Open die dritte Runde.

Gegner reisen mit ehemaligen Profis an

Beim TV Buschlang spielt der Italiener Antonio Claudi, der amtierende Weltmeister der Herren 75. Als ungesetzter Spieler gewann er das Turnier auf Mallorca. Der TC Blau-Weiß Berlin schließlich gilt als einer der traditionsreichsten Tennisvereine Deutschlands. 1899 gegründet, eröffnete der Klub 1926 eine Anlage mit einem Centre Court, der auf Naturtribünen Platz für 6000 Zuschauer bot – in Europa gab es damals kein größeres Stadion. Höchstklassiges Team der Berliner ist die Damen-Mannschaft, die in der 1. Bundesliga den fünften Platz unter sieben Vereinen belegte.

Welcher Staffel-Meister für die Austragung der Endrunde verantwortlich zeichnet, ist vom DTB auf Jahre festgelegt. Die Herren 75 ermitteln ihren deutschen Titelträger heuer beim Meister der Süd-Ost-Staffel. Das Endturnier der Damen 60 beispielsweise steigt in dieser Saison beim Meister Nord-Ost. Der Verein aus der Kreisstadt ist gern Gastgeber, allerdings „kostet das auch anständig“, sagt Sportwart Moser. Bei der „Players Night“ werden die Gäste samt Anhang frei gehalten. Unerwartet schwierig gestaltete sich die Zimmersuche für Oberschiedsrichter Martin Zorn, der aus Köln anreist – es ist Urlaubszeit. Moser fand nach einigem Hin und Her eine adäquate Bleibe.

Am Samstag, 10. September, stehen die Halbfinals an. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Wer gegen wen antritt, wird noch festgelegt. Der Oberschiedsrichter erstellt anhand der Aufstellungen (und der Leistungspunkte der Spieler) eine Rangliste. Das topbewertete Team tritt gegen die an Nummer vier gesetzte Mannschaft an. Die Nummer zwei spielt gegen drei. Am Sonntag, 11. September, 10 Uhr, werden das Finale und das Spiel um Rang drei ausgetragen. Die Weilheimer werden in der Besetzung Trapp, Becker, Willberg und Halisch antreten. Als Ersatz fungiert Wilfried Dittrich.

Auch wenn Moser den TC in der Außenseiterrolle wähnt, so hofft er dennoch auf eine Überraschung. „Wir haben eine sehr kompakte Mannschaft, die auch gegen nominell stärkere Teams bestehen kann.“ In der Liga hielten die Weilheimer so den favorisierten TC Bad Reichenhall hinter sich, der 2021 bei der DM-Endrunde immerhin Dritter geworden war. Und gut trainiert haben die Gastgeber im Vorfeld sowieso.