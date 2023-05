Christiane Ernst bei Senioren-DM: Zweimal entscheidet der fünfte Satz

In allen Konkurrenzen am Start: Christiane Ernst spielt bei der DM im Einzel, Doppel und im Mixed. BTTV/Renner/Münnemann Stark besetzte Altersklasse 45

Tischtennis: Deutsche Senioren-Meisterschaft

Bei der Senioren-DM im Tischtennis war Christiane Ernst in allen drei Konkurrenzen (Einzel, Mixed, Doppel) am Start. Zweimal fiel die Entscheidung im fünften Satz.

Ahrensburg – Man kann eben nicht immer gewinnen: Bei der deutschen Tischtennis-Meisterschaft der Senioren in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) ist Christiane Ernst in der „Altersklasse 45“ ohne Medaille geblieben.

Für die Weilheimerin, die seit Jahren für den TSV Schwabhausen in dessen Regional- und Oberliga-Teams spielt, keine Tragödie: „Ich bin mit meiner Leistung im Großen und Ganzen zufrieden.“ Natürlich gehe immer mehr, „aber allein, dass ich mich wieder für die Meisterschaften qualifizieren konnte, ist ein Erfolg“. Im vergangenen Jahr war Ernst erstmals bei einer Senioren-DM angetreten und hatte damals, in Völklingen, sensationell zweimal Bronze (im Doppel und im Einzel) gewonnen.

Christiane Ernst starte bei Senioren-DM im Tischtennis

Das Ticket für die diesjährigen nationalen Titelkämpfe hatte Ernst auf der bayerischen Meisterschaft in Dillingen gelöst – mit Silber im Einzel und Bronze im Mixed. Im Vorfeld der DM schraubte sie die Erwartungen auf erneute DM-Medaillen zurück. In einem Web-Beitrag des Bayerischen Tischtennis-Verbandes wies die Weilheimerin darauf hin: „Ich habe altersbedingt ja die Klasse gewechselt und vergangenes Jahr schon festgestellt, dass die 45er-Klasse stärker besetzt ist als die der 40er.“ So war Ernst in der Einzelkonkurrenz der Ak 45 heuer an Position neun gesetzt – gegenüber Position drei im vorigen Jahr.

Im Einzel gelang Christiane Ernst der Sprung ins Viertelfinale; ihr erstes Ziel hatte sie damit erreicht. Im Spiel gegen Barbara Wagner (Niedersachsen) musste sie sich dann aber mit 1:3 Sätzen (3:11, 11:4, 11:13, 10:12) geschlagen geben. Ernst benötigte nach eigenen Worten den ersten Satz, um sich an die Umgebung zu gewöhnen.

Christiane Ernst erreicht Viertelfinale im Einzel

Hatten die Vorrundenpartien noch in der Nebenhalle stattgefunden, so gingen die Partien der K.o.-Phase in der Haupthalle über die Bühne. Dort herrschte an zahlreichen Tischen mächtig Betrieb – rund 500 Teilnehmer hatten sich qualifiziert. In den folgenden Sätzen war die Weilheimerin besser im Spiel, „aber am Ende war meine nicht konstant genug“, analysierte sie. Im vierten Satz schaffte sie nach einem 3:7-Rückstand noch den 10:10-Ausgleich. Ein Happy-End blieb ihr allerdings versagt.

In die K.o.-Runde war Ernst als Erste ihrer Vorrundengruppe eingezogen. Einem 3:2-Sieg zum Auftakt folgte eine 3:2-Niederlage nach einer 2:0-Satzführung. Im letzten Gruppenspiel, gegen die der Rangliste nach stärkste Spielerin dieser Gruppe, gelang Ernst ein sicherer Auftritt. Mit dem 3:1 (12:10, 10:12, 11:7, 11:5) über Denise Kleinert holte sich die Weilheimerin den Gruppensieg.

Christiane Ernst/Marcus Taeffner verlieren im fünften Satz

Parallel zur Einzel-Vorrunde fand der Mixed-Wettbewerb der „Altersklasse 45“ statt. Zusammen mit Marcus Taeffner (DJK Altdorf) hatte Ernst auf der bayerischen Meisterschaft schon Bronze geholt. In der ersten Runde bei der DM lieferten beide auch eine starke Leistung ab und siegten mit 3:0 (11:6, 11:9, 11:8). In der zweiten Runde hatten Ernst/Taeffner ganz knapp gegenüber dem favorisierten Duo Jessica Boy (SV Werder Bremen)/Dirk Keller (TSG Kaiserslautern) das Nachsehen. In langen Ballwechseln erspielten sich die Bayern eine 2:0-Satzführung (11:8, 12:10). Nach verlorenem dritten Satz (9:11) hatten Ernst/Taeffner im vierten Durchgang schon Matchball, konnten ihn aber nicht nutzen. Der Durchgang ging letztlich mit 12:14 verloren. Im fünften Satz führten die Bayern mehrmals, unterlagen dann aber doch mit 11:13.

Im Doppel, an der Seite von Barbara Seiler (TTC Langweid), führte ebenfalls eine 2:3-Niederlage (11:3, 7:11, 9:11, 11:4, 7:11) zum Aus. Im Duell mit der Hamburg-Baden-Württemberg-Connection Sandra Opitz (SC Poppenbüttel)/Le Ai Trinh Tran (SV Rohrau) kamen Ernst und Seler mit dem „vermeintlich harmlosen Noppenspielsystem“ einer Kontrahentin nicht zurecht. Nach der ersten Runde war daher schon Schluss.

Christiane Ernst hat auf alle Fälle Gefallen an Senioren-Titelkämpfen gefunden. Im kommenden Jahr möchte sie sich wieder auf der bayerischen Meisterschaft für die DM qualifizieren, die dann in Hamm (Westfalen) stattfindet. Ein weiteres Ziel wäre die Teilnahme an der WM der Tischtennis-Senioren in Rom.

Mit dem Team des TSV Schwabhausen III belegte Ernst in der abgelaufenen Saison den vierten Platz (16:16 Punkte) in der Regionalliga Süd. Die Weilheimerin hatte teamintern die meisten Einsätze (15) vorzuweisen und kam, sowohl im vorderen als auch im hinteren Paarkreuz spielend, auf eine Bilanz von 16:14 Siegen.