Christiane Ernst: Zwei Medaillen und ein dramatisches Fünfsatz-Finale

Von: Paul Hopp

Der Einsatz an der Platte wurde belohnt: Christiane Ernst trat in Dillingen im Einzel, im Doppel und im Mixed an und holte zwei Medaillen. © Scheuring/BTTV

Tischtennis-Spielerin Christiane Ernst hat bei der bayerischen Senioren-Meisterschaft Medaillen geholt und ein spezielles Ziel erreicht. Eine Revanche misslang hingegen.

Weilheim – Die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft der Senioren im vergangenen Jahr war für Christiane Ernst ein schönes Erlebnis gewesen – und das nicht nur, weil sie zwei Medaillen gewann. Daher stand für die Weilheimerin fest: Für die Titelkämpfe 2023, die heuer in Ahrensburg (Nähe Hamburg) stattfinden, möchte sie sich wieder qualifizieren.

Das gelang Ernst bei den bayerischen Meisterschaften souverän. In Dillingen gewann sie Silber (Einzel) und Bronze (Mixed). Eine Revanche blieb ihr allerdings verwehrt.

Christiane Ernst holt bei bayerischer Meisterschaft zwei Medaillen

Im Endspiel der „Seniorinnen 45“ bekam es Ernst mit Sabine Neldner zu tun. Beide kennen sich aus der Regionalliga Süd: Ernst spielt dort an Position drei für den TSV Schwabhausen III, Neldner an Nummer eins für den ESV München-Freimann. Im vergangenen Jahr waren beide schon bei der bayerischen Meisterschaft aufeinandergetroffen – damals gewann die Münchnerin (am Ende bayerische Ak45-Meisterin) in fünf Sätzen.

Auch diesmal lieferten sich die Kontrahentinnen ein spannendes Duell, das über die volle Distanz ging. Ernst gewann den ersten Satz (11:6), danach war Neldner zweimal erfolgreich (15:13, 14:12). Mit einem 13:11 erzwang die Weilheimerin den Entscheidungssatz. Dort lag Ernst mit 5:1 und 6:4 vorn, zu Gold reichte es aber nicht. Neldner holte sich mit 11:8 den Sieg.

In der Vorrunde brachte sich Ernst mit zwei 3:0-Siegen in eine gute Position. Im letzten Spiel ging es gegen Barbara Seiler (TTC Langweid) um den Gruppensieg. Dabei leistete sich Ernst „einen schwachen Auftakt“, wie sie selbstkritisch anmerkte. Die Weilheimerin verlor die ersten beiden Sätze. Danach aber hatte sie sich auf die Abwehrspezialistin eingestellt, zeigte eine starke Leistung und gewann. Das Semifinale gegen Christine Kampfinger (VCS Donauwörth) entschied Ernst mit 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) für sich.

Podestplatz: In der Einzelkonkurrenz der „Seniorinnen 45“ holte Christiane Ernst (li.) aus Weilheim hinter Sabine Neldner (Mi.) die Silbermedaille. © Renner/BTTV

Zu Beginn der bayerischen Meisterschaft standen die Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm. Ernst ging mit Marcus Taeffner (DJK Altdorf) an den Start. Die Auftaktpartie gewann das Duo in drei Sätzen (11:8, 11:5, 11:8). Im Viertelfinale ging es gegen das Ehepaar Sonja und Helmut Neudecker (SV Essenbach/FC Teisbach). Dort verloren Ernst und Taeffner in vier Sätzen (12:10, 7:11, 7:11, 8:11). Der Hauptgrund war: „Wir kamen mit dem Langnoppenbelag von Sonja Neudecker nicht zurecht“, berichtete die Weilheimerin.

Besser lief es im Doppel der „Seniorinnen 40“. An der Seite von Barbara Seiler (TTC Langweid) holte Ernst die Bronzemedaille. Beide waren schon im vergangenen Jahr bei der DM zusammen gestartet und hatten den dritten Rang belegt. Nach einem klaren 3:0 (11:4, 11:3, 11:2) im Viertelfinale ging es im Halbfinale gegen die amtierenden bayerischen Meister, Andrea Ott (RV Wombach) und Daniela Schumacher (TSV Zorneding). In fünf umkämpften Sätzen zogen Ernst/Seiler den Kürzeren (11:9, 7:11, 11:6, 6:11, 8:11).

Christiane Ernst spielt in der Regionalliga Süd

In der Regionalliga, deutschlandweit die vierthöchste Spielklasse, läuft es für Christiane Ernst in dieser Saison bislang recht gut. Mit dem TSV Schwabhausen III rangiert sie an der dritten Stelle (14:10 Punkte). In der jüngsten Partie, gegen den abstiegsbedrohten BSC Rapid Chemnitz II, gab es einen 8:2-Sieg. Ernst gewann dabei sowohl im Doppel als auch in ihren beiden Einzeln.

Die Weilheimerin ist im Team die Spielerin mit den meisten Saisoneinsätzen (11) – in den Einzeln hat sie mit 11:11 Siegen eine ausgeglichene Bilanz. Im vorderen Paarkreuz absolvierte sie zwölf Partien, kam dabei auf eine 5:7-Bilanz. Am 4. März geht es für Schwabhausen auswärts gegen den Tabellenführer, DJK SB Landshut.

