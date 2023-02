Spektakuläre Aufholjagd im fünften Satz: Christian Widder jubelt im Mixed

Von: Paul Hopp

Bayerischer Meister im Mixed: Christian Widder (l.) gewann beim Turnier der B-Klasse mit Lisa Vögele nach spannenden Spielen. © Privat

Im Mixed-Finale der bayerischen Meisterschaft lag Christian Widder mit seiner Partnerin schon klar zurück. Dann gelang dem Duo eine spektakuläre Aufholjagd.

Weilheim – Die Tischtennisabteilung des TSV Weilheim bemüht sich um den Nachwuchs – und das trägt Früchte. Zwei Spieler, Christian Widder (16) und Benedikt Kaindl (8) haben zuletzt bei überregionalen Titelkämpfen vordere Platzierungen erzielt.

Christian Widder trat bei den bayerischen Meisterschaften für die B- und E-Klasse in Bogen an. In der Mixed-Konkurrenz der B-Klasse holte er sich mit Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen) die Goldmedaille. Der Weg zum Titel war allerdings kein leichter, denn drei der insgesamt fünf Partien wurden erst im fünften Satz entschieden. Dazu gehört auch das Finale gegen die topgesetzte Paarung Amelie Hielscher (TTV Beratzhausen)/Manuel Miethaner (TSG Laaber).

Christian Widder gewinnt im Mixed Bayern-Titel

Widder und Vögele lagen nach Sätzen mit 0:1 und 1:2 zurück. In Durchgang vier lagen die beiden in Führung, doch die Gegner verkürzten auf 9:10. Widder/Vögele behielten die Nerven, gewannen mit 11:9 und erzwangen so einen finalen Satz. Dort war das Geschehen hart umkämpft. Widder/Vögele lagen zum Wechsel mit 5:4 vorn. Danach unterliefen den beiden einige „einfache Fehler“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Gegner zogen auf 9:5 davon. Mit einer Energieleistung und konzentriertem Spiel schafften Widder/Vögele danach sechs Punkte in Folge und holten sich so den Sieg.

Schon im Halbfinale, gegen Thomas Wolfsteiner (TV Vohburg)/Ines Müller (TSV Ingolstadt-Unsernherrn), hatte erst der fünfte Satz die Entscheidung gebracht. Nach einer 2:0-Führung (11:7, 11:8) gingen die folgenden Durchgänge verloren (8:11, 3:11). Der Weilheimer und seine Partnerin rissen das Ruder aber nochmals herum – ein 11:7 bescherte ihnen den Finaleinzug. Über die volle Distanz ging auch das Achtelfinale: Widder/Vögele siegten nach einem 1:2-Rückstand noch mit 3:2 (11:2, 7:11, 11:13, 11:9, 12:10).

Im Einzel-Wettbewerb der B-Klasse war es für Christian Widder nicht nach Wunsch gelaufen. Als Meister des Kreises „Oberbayern Süd“ angetreten, musste sich der Youngster in seiner Vorrundengruppe mit dem dritten Platz (1:2 Siege) zufrieden geben. Für den zweiten Spieler aus dem hiesigen Tischtennis-Kreis, Holger Drogan (TV Miesbach), war ebenfalls nach der Gruppenphase schon Schluss. Im Doppelturnier der B-Klasse trat Christian Widder mit Stefan Winter (ESV Treuchtlingen) an. In der ersten Runde verloren die beiden jedoch mit 2:3 Sätzen (11:13, 11:8, 7:11, 12:10, 8:11).

Bezirksmeister: Benedikt Kaindl vom TSV Weilheim siegte bei der U11. © Privat

Der zweite Weilheimer bei der Meisterschaft, Martin Widder, war in Bogen in der E-Klasse am Start. Im Einzel verpasste er mit Rang drei (1:2) in seiner Gruppe den Sprung in die Endrunde. Im Doppel schaffte er es mit Robert Schöffel (Lenggrieser SC) ins Viertelfinale. Dort unterlag das Duo den späteren Goldmedaillengewinnern, Georg Keilhauer (TSV Mönchberg) und Christoph Pickhardt (TSV Abensberg), mit 1:3 Sätzen.

Über einen Bezirkstitel freute sich TSV-Youngster Benedikt Kaindl. Bei den Einzelmeisterschaften der Altersklasse U11 in Gmund/Tegernsee dominierte der Achtjährige vom TSV Weilheim das Geschehen. Als jüngster Teilnehmer holte er sich nach fünf Partien ohne Satzverlust den Turniersieg. Im Finale siegte er gegen Shen Tingrui (SF Gmund-Dürnbach) mit 11:9, 12:10, 11:1. Damit qualifizierte er sich für die bayerische Meisterschaft, die in Thannhausen über die Bühne ging. Dort landete Kaindl mit einer Bilanz von 2:6 Siegen auf dem 30. Platz unter 40 Startern.