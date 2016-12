Spaß an spannenden Duellen

Tischtennis

Peißenberg - Die Tischtennis-Jungen des TSV Peißenberg sind Tabellenführer in der 1. Kreisliga. Die Rückrunde verspricht viel Spannung.

Beim Stichwort „Meisterschaft“ reagiert Dr. Werner Härtl blitzschnell. „Es gibt noch eine Rückrunde“, entgegnet der Jugendleiter des TSV Peißenberg. Und überhaupt: „Der Titel ist nicht Pflicht.“ Auf alle Fälle befinden sich die Tischtennis-Jungen des TSV Peißenberg in der 1. Kreisliga auf gutem Weg, ein Spitzenresultat einzufahren.

Nach Abschluss der ersten Saisonhälfte liegt die erste Garnitur mit 16:2 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Ein schöner Erfolg, zumal die Peißenberger vor der Saison ihre Nummer eins und zwei altersbedingt verloren. Michael Palmberger und Leon Heyda sind in den Erwachsenenbereich aufgerückt. Das war auch der Grund, warum die Peißenberger als Meister der 2. Bezirksliga nicht den Aufstieg in die Oberbayernliga wagten, sondern freiwillig in die 1. Kreisliga zurückgingen. Die Konkurrenz in den darüberliegenden Ligen wäre einfach zu stark gewesen. „Sinnlos Spiele zu verlieren, macht mit Blick auf die Entwicklung der Spieler keinen Sinn“, sagt Härtl. Auch am Ende dieser Saison werden wieder die beiden topgesetzten TSV-Spieler, Hannes Kunterweit und Nicolai Amiri, zu den Erwachsenen aufrücken. Teilweise spielen sie dort schon.

Mit dem Auftritt seiner Schützlinge in der Jungen-Kreisliga ist Härtl zufrieden: „Das Niveau ist gut. Die Spiele machen richtig Spaß.“ Bei Bedarf kann Härtl stets auf die Spieler der zweiten Mannschaft zählen. „Wenn sie gebraucht werden, sind sie da. Das ist der Hauptgrund, warum wir oben stehen.“ Dass die Akteure ihre Siege nicht geschenkt bekommen und insbesondere gegen die ärgsten Verfolger ordentlich kämpfen mussten, ist dem Jugendleiter ganz recht. „ Sonst wäre es ja auch langweilig.“ Als spielstärksten Konkurrenten schätzt Härtl den SV Hohenfurch (15:3) ein. Dahinter liegen der SV Söchering (14:4) und der TSV Murnau (14:4) in Lauerstellung. Die Rückrunde beginnt am 13. Januar.

Die Bilanzen der Spieler: Hannes Kunterweit (3:2), Nicolai Amiri (11:3), Michael Fülla (16:3), Nicolas Dathe (12:3), Jonas Kaspar (6:0), Daniel Friedl (3:1), Andreas Dopfer (4:3), Damian Stiebitz (0:3), Julien Wiesner (0:2), Doppel (14:4).