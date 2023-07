„Starre Vereinsstrukturen sind out“: Frühere Rivalen stehen nun gemeinsam an der Platte

Zusammen ist man stärker: Die Tischtennissparten des TSV Peiting und des TSV Peißenberg bündeln ihre Kräfte und stellen gemeinsame Mannschaften. Das Foto zeigt Spieler beider Vereine. In der Mitte am Netz die Abteilungsleiter, Stefan Müller (Peiting/rotes T-Shirt) und Ulrich Ingenfeld (Peißenberg/kariertes Hemd).

Tischtennis

Die Tischtennis-Sparten des TSV Peißenberg und des TSV Peiting arbeiten eng zusammen. Sie wollen damit auch den Tischtennissport in der Region zukunftsfähig machen.

Peißenberg/Peiting – Die Feuertaufe im Ligabetrieb gilt es noch zu bestehen, doch für Johannes Eberle hat sich das Wagnis schon jetzt gelohnt. „Es geht ein Zug durch beide Vereine“, hat der Tischtennisspieler erkannt.

Bis dato war ein Training im Sommer zumindest bei seinem Klub „nicht existent“. Doch zuletzt tummelten sich in der Turnhalle St. Johann, beim TSV Peißenberg, bei einer spontan einberufenen gemeinsamen Einheit immerhin neun Akteure. „Du hast einen internen Konkurrenzkampf. Das belebt“, stellt Eberle zufrieden fest. Eine Belebung – das ist auch das Ziel, das die Tischtennissparten des TSV Peiting und des TSV Peißenberg im Blick hatten, als sie sich entschlossen, gemeinsame Sache zu machen. In der kommenden Saison tritt im Mannschaftsspielbetrieb die „SG Peiting-Peißenberg“ an.

Gemeinsame Spiele als SG Peiting-Peißenberg

Im Fußball, auf Kreisebene, gibt es Spielgemeinschaften schon seit Längerem. Nun sind sie aber auch im Erwachsenenbereich in Mode gekommen. So schlossen sich jüngst der TSV Burggen und der TSV Bernbeuren zusammen, auch der SV Eberfing und der SV Söchering schicken künftig gemeinsame Teams ins Rennen.

Früher waren derlei Konstellationen oft nur von kurzer Dauer, doch mittlerweile läuft es meistens gut: Der SG Hungerbach, bestehend aus dem BSC Oberhausen und dem SC Huglfing, feierte vor wenigen Wochen den Meistertitel und den Aufstieg in die Kreisklasse. Der FC Wildsteig/Rottenbuch ist mittlerweile in der Kreisliga angekommen und hat dort heuer – als Aufsteiger – schon in der Meisterrunde mitgespielt.

Peißenberg und Peiting als Vorreiter in der Region

Was das Tischtennis betrifft, sind nun die Peitinger und Peißenberger in der Region Vorreiter. Zu den treibenden Kräften zählen Eberle, der bei den Peitinger auch als Jugendleiter und Trainer engagiert ist, und Bernhard Jepsen, der 2. Abteilungsleiter der Peißenberger. Beide machten sich schon seit geraumer Zeit Gedanken, den Sport, den sie lieben, zukunftsfähig zu machen. Probleme gibt es einige. „Die Mitgliederentwicklung in ländlichen Regionen ist enorm rückläufig“, sagt Eberle. Mit eine Rolle spielt dabei sicher auch, dass sich Berufswelt und Freizeitverhalten der Menschen immer mehr ändern.

„Starre Vereinsstrukturen sind out“, sagt Jepsen. „Du musst die Mitglieder abholen. Du kriegst nicht mehr alle an einem Trainingstermin in der Woche zusammen.“ Ein weiterer Aspekt: Viele Vereine leisten mit viel Engagement Jugendarbeit, haben dann aber im Erwachsenenbereich kein Team in einer Spielklasse, die für die Talente im Alter von 16 und 17 Jahren interessant ist und in der sie sich weiter entwickeln können. Der TSV Peißenberg spielte mit seiner ersten Garnitur zuletzt in der Bezirksklasse A – und schaffte dort gerade so den Klassenerhalt. Das ist jetzt nicht wirklich eine Spielklasse, für die man junge Spieler, die Ambitionen haben, begeistern kann. Und überhaupt: Warum soll in Sachen „Jugendarbeit“ denn eigentlich „jeder für sich allein rumwurschteln?“, stellt Jepsen eine rhetorische Frage.

Kooperation im Nachwuchs besteht schon seit längerer Zeit

Seit der Saison 2018/2019 kooperieren die Peitinger und die Peißenberger übrigens im Nachwuchs schon miteinander. Die Peißenberger waren auf der Suche nach einem Coach für ihre Mädchen und Buben – und fanden ihn in Christian Schwarz. Er spielt beim TSV Peiting, ist aber vorrangig als Trainer mit Lizenz in Aktion. Jepsen nennt ihn das Scharnier“, über das sich beide Sparten, respektive die Funktionäre näher kamen und sich auch über eine Spielgemeinschaft austauschten.

Ein erstes Treffen gab es im Februar 2022. „Die Chemie hat sofort gestimmt“, berichtet Jepsen über die Treffen mit Eberle. Die Spielgemeinschaft dann aber letztlich zu gründen und beim Verband anzumelden „war ein wahnsinnig aufwendiger formaler Akt“, sagt Jepsen. Der entscheidende Mann, der dafür sorgte, dass das Ganze auch klappte, war Stefan Müller, Abteilungsleiter des TSV Peiting. Vom Bayerischen Tischtennis-Verband (BTTV) fühlen sich beide Sparten nicht gut vertreten. Für kleine Vereine „kommt von da gar nichts“, spricht Jepsen Klartext. Die Klubs in unteren Ligen „sind komplett auf sich alleine gestellt. Es findet nur Elitenförderung statt.“

Funktionäre sehen Arbeit des Verbands kritisch

Die Spielgemeinschaft hat in der kommenden Saison sechs Erwachsenen-Teams sechs Jugend-Mannschaften. „Das ist eine Hausnummer“, sagt Jepsen. Bei den Erwachsenen hat die SG von der Bezirksliga bis runter zur Bezirksklasse D in annähernd jeder Klasse ein Team. „Damit gibst du den Leuten mit unterschiedlicher Spielstärke eine Perspektive“, sagt Eberle. Die SG nutzt nun die Trainingszeiten in Peiting und in Peißenberg.

Bis zu vier Mal Training ist damit für einen Spieler möglich. Und er kann sich mit mehreren Akteuren seines oder gar darüber liegenden Niveaus messen. „Im Tischtennis wirst du nur besser, wenn du mit besseren zusammen spielst“, betont Eberle. Unter Lizenz-Coach Schwarz gibt es an bestimmten Tagen sogar ein sogenanntes angeleitetes Training – in hiesigen Regionen und Ligen eine absolute Ausnahme.

Von der Idee einer Spielgemeinschaft waren in beiden Sparten nicht alle Mitglieder von Beginn an begeistert. Letztlich aber, und weil sowohl Jepsen als auch Eberle das Ganze den Mitgliedern entsprechend erklärten, war doch die überwiegende Mehrheit dafür. Speziell beim TSV Peißenberg sei Handlungsbedarf gegeben gewesen. Was die Altersstruktur betrifft, „wäre bei uns in sieben Jahren Schicht im Schacht gewesen“, so Jepsen. Er sieht die SG als „Transformation in die Zukunft“.

Früher „waren sich Peiting und Peißenberg spinnefeind“, so Jepsen. „Aber früher war die Welt auch noch ein bisserl anders.“ Da hatten die Peißenberger bis zu 50 Frauen und Männer im aktiven Spielbetrieb. Klar werde es „auch mal rumpeln“, sagt Jepsen. „Aber das Konstrukt ist stabil.“

Die Tischtennissparten beider Vereine, betonen Jepsen und Eberle unisono, bleiben eigenständig. „Unseren Orten sind wir verbunden“, sagt Eberle. Die SG sehen beide als eigene Marke. Egal, ob in Peißenberg oder Peiting: „Wir sind froh, wenn die Halle voll ist“, so Jepsen.