Hochspannung an der Platte: Wieder entscheidet im Derby das Schlussdoppel

Von: Paul Hopp

Holte insgesamt vier Punkte: Hohenpeißenbergs Daniel Bartl war im Einzel und im Doppel (mit Michel Plörer) erfolgreich. © Gisela Schregle

Die Tischtennis-Derbys in der Bezirksoberliga zwischen Hohenpeißenberg und Weilheim haben es in dieser Saison in sich. Auch im Rückspiel ging es ins Schlussdoppel.

Hohenpeißenberg – Die Tischtennis-Derbys in der Männer-Bezirksoberliga zwischen dem TSV Hohenpeißenberg und dem TSV Weilheim haben es in dieser Saison in sich. Das Hinspiel in der Kreisstadt endete nach über vier Stunden mit einem 8:8. Für Spitzenreiter Hohenpeißenberg war’s der erste Punktverlust der aktuellen Runde.

Schlussdoppel bringt im Derby Entscheidung

Und auch im Rückspiel ging das Duell über die volle Distanz, sprich: Die Entscheidung fiel im Schlussdoppel. Dort machten die gastgebenden Hohenpeißenberger den 9:7-Sieg perfekt. Michael Plörer/Daniel Bartl bezwangen das Nachwuchs-Duo David Bruns/Felix Bulitta in einem umkämpften Fünfsatz-Match (15:13, 9:11, 11:13, 13:11, 11:2).

Acht Partien enden erst nach fünf Sätzen

Beide Teams schenkten sich nichts. Acht der insgesamt 16 Partien (vier Doppel/zwölf Einzel) fanden ihr Ende erst im fünften Satz. Nach den Anfangsdoppeln führten die Hohenpeißenberger mit 2:1. Im Duell zwischen Plörer/Bartl und Thomas Bruns/Christian Widder (3:1) dauerte der zweite Satz eine ganze Weile: Das Hohenpeißenberger Duo gewann den Durchgang mit dem 32. Punkt (17:15).

Punktegarant: Weilheims Felix Bulitta gewann im Derby zu Beginn im Doppel (mit David Bruns) und danach zwei Einzel. © Gisela Schregle

In den Einzeln lagen die Gastgeber nach der ersten Serie mit 5:4 vorn. Danach zog Hohenpeißenberg auf 8:5 davon. Mit zwei Siegen im hinteren Paarkreuz erzwang Weilheim das Schlussdoppel. Dort setzten Plörer/Bartl ihre beeindruckende Serie fort: In dieser Saison ist das Duo unbesiegt (12:0).

Die Bilanzen: Hohenpeißenberg: Michael Plörer (2:0), Martin Goldbrunner (0:2), Daniel Bartl (2:0), Daniel Vögl (1:1), Freddy Haberstock (0:2), Gerhard Bertl (1:1), Doppel (3:1). Weilheim: Thomas Bruns (1:1), David Bruns (1:1), Michael Hilken (1:1), Christian Widder (0:2), Thomas Zeiler (1:1), Felix Bulitta (2:0), Doppel (1:3).

Tags darauf waren die Hohenpeißenberger erneut im Einsatz. Beim TV Prittriching gelang mit dem 9:5 der zehnte Saisonsieg. Nach einem 1:2-Rückstand nach den Doppeln setzte sich die größere individuelle Klasse des Spitzenreiters durch. Plörer und Bartl im vorderen Paarkreuz, Vögl in der Mitte und Bertl im hinteren Paarkreuz gewannen alle ihre Einzel. Haberstock verlor im mittleren Paarkreuz zweimal knapp im fünften Satz.

