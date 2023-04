TSV Weilheim: Nach dem Vize-Titel blickt alles gespannt auf die Relegation

Weiter geht’s in der Relegation: Thomas Bruns (vo.) und Christian Widder können mit dem TSV Weilheim auch noch den Sprung in die Landesliga schaffen.

Tischtennis: Bezirksoberliga

Erfolgreich verlief die Saison in der Bezirksoberliga für den TSV Weilheim. Hinter Hohenpeißenberg gab‘s den Vize-Titel. Gespannt blickt das Team nun auf die Relegation.

Landkreis – In der höchsten Spielklasse des Tischtennis-Bezirks „Oberbayern Süd“ bestimmten zwei Teams aus dem Landkreis das Geschehen. Der TSV Hohenpeißenberg holte den Titel, der TSV Weilheim schaffte es als Vizemeister in die Relegation. Besonders waren die direkten Duelle der beiden.

TSV Hohenpeißenberg holt souverän den Meistertitel

Siege haben die Tischtennisspieler des TSV Hohenpeißenberg als souveräner Meister der Bezirksoberliga in der abgelaufenen Saison zuhauf geholt. Doch so richtig „stolz“, so Spieler Daniel Bartl, waren sie ausgerechnet auf den Erfolg mit dem knappsten Ergebnis. Den 9:7-Heimsieg über den TSV Weilheim, am Ende Vizemeister, nennt Bartl als das Highlight schlechthin.

Die Weilheimer hatten sich in der Vorrunde als ein Gegner auf Augenhöhe präsentiert und „sehr stark gespielt“, so Bartl. Mit Mühe verhinderten die Hohenpeißenberger eine Niederlage, das Schlussdoppel sicherte ein 8:8. Fürs Derby in der Rückrunde „haben wir uns vorgenommen zu gewinnen“, so Bartl. Erneut verlief das Duell mit den Kreisstädtern dramatisch, wieder ging es ins Schlussdoppel. Dort lagen Bartl und Michael Plörer gegen das Youngster-Duo David Bruns/Felix Bulitta mit 1:2 Sätzen zurück. Im vierten Durchgang hatten die Weilheimer beim 10:8 schon Matchbälle. Doch Plörer/Bartl bekamen nochmals die Kurve und siegten in fünf Sätzen (15:13, 9:11, 11:13, 13:11, 11:2). Das Hohenpeißenberger Duo glänzte – über die gesamte Saison gesehen – mit 18:0 Siegen – der absolute Bestwert in der Liga.

Duo Plörer/Bartl in 18 Doppelspielen siegreich

„Wir hatten ein paar Wackelspiele, aber wir haben trotzdem immer eine Lösung gefunden“, sagt Bartl rückblickend. Ein Grund für die makellose Bilanz: „Wir ergänzen uns sehr gut“, sagt Bartl. Der Oberammergauer (26), seit 2018 beim TSV Hohenpeißenberg, kann eigenen Worten nach den Ball „gut im Spiel halten“, Plörer tritt dann als Vollstrecker in Aktion. Die Nummer eins des TSV liefert seit Jahren, egal, in welcher Liga, Topleistungen ab.

Nach dem Heimsieg über Weilheim war den Hohenpeißenbergern schon weit vor dem Saisonende der Meistertitel – realistisch gesehen – nicht mehr zu nehmen. Dennoch ließ der Tabellenführer nicht nach. Man habe sich vorgenommen, „nix abzuschenken“, so Bartl. Alle acht folgenden Partien wurden gewonnen – zweimal, gegen Burgrain und Gilching-Argelsried, gelang gar ein 9:0. Mit den beeindruckenden Werten von 35:1 Punkten und 161:50 Spielen beendeten die Hohenpeißenberger die Spielzeit.

+ Besser als ein 9:0 geht nicht: Das Foto zeigt die Tischtennisspieler des TSV Hohenpeißenberg nach ihrem klaren Heimsieg in der Bezirksoberliga über den TSV Gilching-Argelsried. Zu sehen sind (von links) Martin Goldbrunner, Daniel Bartl, Freddy Haberstock, Martin Dunajski, Michael Plörer, Daniel Vögl und Gerhard Bertl. © Privat

Das Team hatte von vorneherein den Aufstieg ins Visier genommen. Man habe aber „nicht gedacht, dass wir mit nur einem Unentschieden durchkommen“, sagt Bartl. Aufgrund der Abgänge von zwei Spielern (Sebastian Sander, David Assmann) hatte sich der Verein entschieden, mit der ersten Mannschaft zwei Ligen nach unten zu gehen. Die Saison diente auch als Test, in welchem Umfang das vorhandene Personal zur Verfügung steht. „Es waren eigentlich immer alle da“, stellt Bartl zufrieden fest. Neun Spieler kamen zum Einsatz, sieben davon kamen auf elf Einsätze und mehr.

Michael Plörer glänzte im vorderen Paarkreuz mit 29:2 Siegen und einem Bilanzwert von 12,125. Nur Peter Rumelsberger (27:5/11,330) vom siebtplatzierten SV Eurasburg-Beuerberg kam in ähnliche Sphären. Kurios: Seine beiden einzigen Niederlagen kassierte Plörer jeweils gegen denselben Spieler – Jürgen Neubert vom achtplatzierten TSV Pentenried (1:3/2:3). Martin Goldbrunner bestach mit einer 19:4-Bilanz. Ligaweit in die Top-Ten schaffte es auch noch Bartl (18:9).

Nach dieser erfreulich verlaufenden Spielzeit „freuen wir uns auf die nächste Saison“, betont Bartl. Die bestreitet der TSV Hohenpeißenberg im Verbandsliga-Bereich. In der Südsüdwest-Staffel der Landesliga wird künftig mit Vierer- statt wie bisher mit Sechser-Mannschaften gespielt.

Statistik: Die Saison-Bilanzen der Hohenpeißenberger: Michael Plörer (17 Einsätze/29:2 Siege), Martin Goldbrunner (15/19:4), Daniel Bartl (17/18:9), Daniel Vögl (17/18:6), Martin Dunajski (15/13:4), Freddy Haberstock (14/9:8), Gerhard Bertl (11/9:5), Andreas Rössle (1/1:0), Tobias Hornik (1/0:1), Doppel (45:11).

TSV Weilheim überzeugt als Vizemeister in Bezirksoberliga

Dem TSV Hohenpeißenberg war in dieser Saison nicht beizukommen, aber dafür präsentierten sich die Tischtennisspieler des TSV Weilheim als „best oft the rest“ der Bezirksoberliga. Schon zwei Spieltage vor dem Ende war den Kreisstädtern der Vize-Titel und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation nicht mehr zu nehmen. Mit einem 9:5-Sieg beim direkten Konkurrenten, SG Hausham, machten die Weilheimer den zweiten Platz perfekt.

Was das Relegationsturnier betrifft, so heißt es für die TSV-Truppe noch warten. Der Gegner aus dem Bezirk „Oberbayern Mitte“ steht fest – es ist der ESV München-Ost (Tabellenzweiter mit 29:11 Punkten). Wer aus der darüber liegenden Landesliga Südsüdwest die Relegation bestreitet, entscheidet sich am letzten Spieltag am Samstag, 15. April. Aller Voraussicht nach läuft es auf den TSV Dachau II hinaus, aber auch der TuS Fürstenfeldbruck hat noch die Chance, vom Abstiegs- auf den Relegationsplatz zu springen.

TSV Weilheim ungeschlagen in heimischer Halle

In der Rückrunde mussten die Weilheimer nur beim dramatischen 7:9 in Hohenpeißenberg eine Niederlage hinnehmen. Alle anderen Duelle gewannen sie – zumeist sehr klar. Am Ende hatten die Weilheimer (29:7 Punkte/152:85 Spiele) satte acht Zähler Vorsprung auf die drittplatzierte SG Hausham. Die Kreisstädter setzten konsequent auf den Nachwuchs: Youngster David Bruns überzeugte im vorderen Paarkreuz mit einer 17:17-Bilanz. Christian Widder (13:12/mittleres Paarkreuz) und Felix Bulitta (16:4/hinteres Paarkreuz) avancierten ebenso zu Stützen des Teams.

Thomas Bruns viertbester Einzelspieler der Liga

Die Nummer eins im Team, Routinier Thomas Bruns, erreichte mit der satten Ausbeute von 23:12 Einzelsiegen den viertbesten Bilanzwert (9,514) der gesamten Liga. Bezogen auf das hintere Paarkreuz war Thomas Zeiler (21:2 Siege) der Spieler mit dem zweitbesten Bilanzwert (5,479) aller zehn Mannschaften.

Ähnlich wie Meister Hohenpeißenberg präsentierten sich die Weilheimer insbesondere in der heimischen Turnhalle der Röntgenschule in bärenstarker Form. Der einzige Punktverlust kam durch ein Remis (8:8 gegen Hohenpeißenberg) zustande, alle anderen Partien gewann das TSV-Team. Bei den beiden knappsten Heimsiegen (jeweils 9:6) gegen Murnau und Hausham, war jeweils das hintere Paarkreuz zur Stelle: Zeiler und Bulitta machten mit 3:0-Siegen in beiden Fällen alles klar.

Statistik: Die Saison-Bilanzen der Weilheimer: Thomas Bruns (18 Einsätze/23:12), David Bruns (18/17:17), Michael Hilken (15/19:6), Christian Widder (16/13:12), Peter Kriegenhofer (5/6:2), Thomas Zeiler (17/21:4), Felix Bulitta (14/16:4), Thorsten Weber (1/0:1), Torben Krieg (4/1:4); ein Einzel wurde kampflos gewonnen; Doppel (35:23).