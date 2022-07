Alpencup: „Pferdefreunde Fischen“ platziert, Olympiasieger Jung hat großes Glück

Von: Paul Hopp

Teilen

Meike Weber mit Kiaora in der Drei-Sterne-Prüfung an Hindernis 18, dem „Tisch“. © Paul Hopp

Vielseitigkeit auf hohem Niveau war beim „Alpencup“ geboten. Die „Pferdefreunde Fischen“ mischten international gut mit. Ein Olympiasieger sorgte für einen Schreckmoment.

Schwaiganger - Beim internationalen Vielseitigkeitsturnier um den „iWest Alpencup“ auf dem Haupt- und Landgestüt Schwaiganger haben die hiesigen Reiter gute Resultate erreicht. In der Drei-Sterne-Prüfung holte Meike Weber (Pferdefreunde Fischen) im Sattel von „Kiaora“ als Neunte (50,8 Punkte) eine Platzierung.

Der Gesamtsieg ging an Nina Schultes (TG Lohrbachhof) mit „Grand Prix iWest“ (38,5). Das Duo sicherte sich damit zugleich den bayerischen Meistertitel. Für einen Schreckmoment sorgte in der Geländeprüfung am Samstag der schwere Sturz von Olympiasieger Michael Jung. Mit „Highlighter“ kam er an Hindernis 9a zu Fall und musste danach ins Krankenhaus gebracht werden. Wie Jung am Sonntag mitteilte, blieb das Pferd unverletzt. Auch er gab Entwarnung: Gebrochen sei nichts, auch wenn „alles ein bisschen weh tut“.



Mit Tempo durchs „Wasser der Weilheimer Pferdefreunde“: Johanna Sirch mit „Kilcoltrim Skyline“ im Zwei-Sterne-CCI nach dem Hindernis 17. © Paul Hopp

Im Zwei-Sterne-CCI erreichten Robert Sirch (Pferdefreunde Fischen) mit „Gortglas Diamonds in the Sky“ als Neunter (34,6) und Lena-Maria Lessner (RZV Lechtal) mit „Rhapsody“ auf Rang 17 (40,3) je eine Platzierung. Johanna Sirch lieferte mit „Kilcoltrim Skyline“ ebenfalls eine gute Leistung ab und landete auf den 24. Platz. 4,2 Punkte war sie von einer Platzierung entfernt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

In der A*-Vielseitigkeit wurde die oberbayerische Mannschaftsmeisterschaft ausgetragen. Die „Pferdefreunde Fischen“ landeten auf Rang drei. Robert Sirch (mit „Rossmount Clover de Muze“), Meike Weber (mit „Phoenix“), Carina Hanke (mit „Hermine“) und Sandra Reitberger (mit „Elly Allon“) kamen auf 159,6 Punkte. Gold ging an den PSV Unterbeuern (144,8), Silber holte die TG Schwaiganger (145,0).