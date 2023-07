Toto-Pokal: Niederlage für Rückkehrer TSV Weilheim – SV Bernried setzt sich gegen Tutzing durch

Von: Stefan Schnürer

Die Weilheimer Kicker (in schwarzen Trikots) mussten sich Hohenpeißenberg geschlagen geben. © halmel

Der TSV Weilheim ist zum Punktspielbetrieb zurückkehrt, kann das aber nicht mit einem Sieg feiern. Der SV Bernried hingegen gewinnt sein Pokalspiel.

Landkreis Weilheim – Mit der ersten Runde im Totopokal ist der Startschuss in die Saison 2023/24 gefallen. Was die Mannschaften aus dem Altlandkreis Weilheim betrifft, blieben Überraschungen aus.

Gruppe Mitte

SV Haunshofen 1:2 MTV Berg (1:0)

A-Klassist SV Haunshofen bot im Heimspiel dem Bezirksliga-Absteiger MTV Berg lange Paroli, musste sich am Ende aber mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Josef Popp brachte die Gastgeber früh in Führung (8.), in der zweiten Hälfte drehten die Gäste vom Starnberger See mit zwei Treffern (54., 66.) jedoch den Spieß um.

SV Unterhausen 1:6 SV Wielenbach (0:3)

Eine ziemlich einseitige Angelegenheit war hingegen das Nachbarderby zwischen A-Klassen-Aufsteiger SV Unterhausen und dem SV Wielenbach, das der Kreisklassist ungefährdet mit 6:1 (3:0) gewann. Lino Missel (10., 44.) und Johann Ücker (36.) sorgten für die 3:0-Halbzeitführung der Wielenbacher. Kurz nach der Pause erhöhte Kevin Enzi auf 4:0 (49.).

Dem Unterhausener Ehrentreffer durch Davide Favara (52.) ließen die Gäste durch Michael Heichele (66.) und Dominik Detert (73.) zwei weitere Tore zum 6:1-Endstand folgen.

TSV Tutzing 2:3 SV Bernried (0:1)

Ein wenig Derbystimmung herrschte auch beim Gastspiel des SV Bernried beim TSV Tutzing. Am Ende setzte sich der SVB beim eine Liga tiefer spielenden B-Klassisten mit 3:2 (1:0) durch. Auch wenn es am Ende ein wenig hektisch wurde, war es insgesamt keine unfaire Partie. Die Bernrieder gerieten Mitte der ersten Hälfte in Rückstand – trotz einer Zeitstrafe für Tutzing (19.).

In der zweiten Hälfte drehten sie den Spieß dann aber um: Marlon Zink (52.), Lennart Dolderer (72.) und Benedikt Ischwang (81.) machten aus dem 0:1 ein 3:1. Tutzing gelang zwar noch der Anschlusstreffer (87.), kurz darauf aber war der Einzug des SV Bernried in Runde zwei perfekt.

Gruppe West

TSV Weilheim 0:2 TSV Hohenpeißenberg (0:1)

Das Abenteuer „Totopokal“ ist für den TSV Weilheim, der in dieser Saison erstmals seit vier Jahren wieder unter eigener Flagge am Punktspielbetrieb teilnimmt, nach Runde eins beendet. Im Heimspiel gegen den A-Klassisten TSV Hohenpeißenberg mussten sich die Kreisstädter mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Der C-Klassist geriet Mitte der ersten Hälfte durch einen Treffer von Hohenpeißenbergs Fabian Schwarz in Rückstand (28.). Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Maximilian Greiner für den 2:0-Endstand (75.).

Die zweite Runde im Totopokal wird am kommenden Mittwoch, 19. Juli, ausgetragen. (ssc)