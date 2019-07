Huglfinger Duo stark in den Dolomiten - im Ziel gab‘s eine große Überraschung

Zufrieden im Ziel an der Plose: (v.l.) Rüdiger Brand und Ralf Kaufmann vom SC Huglfing nahmen an zwei verschiedenen Bergläufen beim „Dolomiten Marathon“ teil.

Gute Kondition bewiesen Ralf Kaufmann und Rüdiger Brand beim „Dolomiten Marathon“. Auf verschiedenen Strecken lieferten sie starke Ergebnisse ab. Im Ziel wartete auf sei eine besondere Überraschung.

Brixen/Huglfing – Die Überraschung war wahrlich gelungen. Als Ralf Kaufmann und Rüdiger Brand an der Plose, dem Brixener Hausberg, ins Ziel kamen, da wartete ein Empfangskomitee – bestehend aus Familienangehörigen und Freunden, auf die beiden Ultraläufer. „Das bereitete uns wirklich die größte Freude“, berichtete Brand. Über ihre Leistung durften sich die beiden Altersklassen-Athleten vom SC Huglfing aber auch freuen.

Kaufmann hatte den Brixen-Marathon (42,195 Kilometer/2450 Höhenmeter) absolviert, Brand war auf dem erstmals ausgetragenen Ladinia-Trail (29 Kilometer/1852 Höhenmeter bergauf/545 Höhenmeter bergab) gelaufen. „Running to the limits“, so lautete das Motto der am gleichen Tag stattfindenden Veranstaltungen. Und beide Huglfinger „sind an ihre Grenzen gegangen“, wie sie in einer Mitteilung schrieben. Für Brand stand nach dem Wettbewerb fest: „Jetzt, wo ich so einen Lauf mitgemacht habe, kann ich nur sagen: Ich zolle meine größte Hochachtung allen Teilnehmern, die so einen Ultra-Lauf beenden – egal in welcher Zeit.“ Die beiden Huglfinger waren jeweils sehr flott unterwegs.

Dolomiten-Marathon: Ralf Kaufmann läuft auf Rang vier

Ralf Kaufmann absolvierte den anspruchsvollen Marathon in 5:17:47 Stunden und landete damit in der M-55-Klasse auf dem vierten Platz mit knapp zwei Minuten Rückstand auf den Dritten. In der Gesamtwertung landete er auf dem beachtlichen 60. Rang unter 363 Finishern. Der Weg führte vom Brixener Domplatz (560 Meter Höhe) nach St. Andrä (1062 Meter) und Afers (1504 Meter), zur Rossalm und Kreuztal (2050 Meter) bis zur Plosenhütte. Die Top-Zeit des Tages liefen zwei Südtiroler, Andreas Reiterer (3:38:47) bei den Männern und Doris Weissteiner (5:06:22) bei den Frauen.

Dolomiten-Marathon: Huglfinger Duo kommt zu Sturz

Für Rüdiger Brand startete den Ladiniatrail in St. Martin in Thurn (1127 Meter). Danach ging es über Forst- und Wanderwege sowie alpine Steige „durch einzigartige Gebirgslandschaften von außergewöhnlicher Schönheit“, berichtete der Huglfinger. Das Ziel an der Plose erreichte Brand nach 4:41:12 Stunden. Damit landete er in der Klasse der 50- bis 59-jährigen Athleten auf dem beachtlichen zweiten Platz. In der Gesamtwertung belegte Brand den 27. Platz unter 60 Finishern. Den Traillauf gewann der Schwede David Lingfors mit 2:57:04 Stunden. Der Sieger, der Klasse „50-59“, Anton Steiner (Südtirol/3:37:27), wurde Gesamt-Zehnter. Schnellste Frau auf dem Ladiniatrail war die in St. Martin/Thurn wohnende Lokalmatadorin Heidi Dapunt (4:13:05). Zufrieden waren sowohl Brand als auch Kaufmann vor allem „dass wir wohlbehalten das Ziel erreicht haben, da jeder einen kleinen Sturz hatte“, berichteten sie.

