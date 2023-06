Zwischen Sololauf und „Fan-Meile“: Trailrunner Florian Probst auf spezieller Erfahrungstour

Von: Paul Hopp

Gruß ans Publikum: Beim „Zugspitz Ultratrail“ in Garmisch-Partenkirchen absolvierte Florian Probst (blaues Trikot) die längste Strecke und belegte in der „Master Men“-Klasse den dritten Platz, insgesamt wurde er Dreizehnter. © privat

Florian Probst mag als Trailläufer die ganz langen Dinger. Im Trentino und am Wetterstein-Massiv machte er nun ganz spezielle Premieren-Erfahrungen.

Raisting – Florian Probst mag die ganz langen Strecken mit ganz vielen Höhenmetern. Der Raistinger (Jg. 1981), der in Peißenberg eine Praxis für Physiotherapie betreibt, absolviert Ultratrailläufe weit jenseits der Marathon-Distanz. Bislang in diesem Jahr hat er zwei Wettbewerbe absolviert – und erlebte dabei in mehrfacher Hinsicht ein Kontrastprogramm.

Florian Probst bei „Garda Trentino Extra-Trail“ vorn dabei

Als sich Florian Probst nach seiner Anmeldung irgendwann mal so richtig mit der Ausschreibung zur „Extra-Strecke“ beim „Garda Trentino Trail“ beschäftigte, da entfuhr ihm ein entsetztes „Um Gottes Willen“. Die reinen Angaben zum erstmals angebotenen Ultratrail – 150 Kilometer Distanz, rund 10 000 Höhenmeter, Zeitlimit von 50 Stunden – waren es nicht, die den Raistinger erschreckten.

Doch da war der Hinweis, dass für die Navigation auf der Strecke die Athleten komplett selbst sorgen müssen – mit GPS-Uhr und aufgespielten Trackingdaten. Markierungen gab es nicht. „Da hatte ich dann schon a bisserl Bedenken“, sagt Probst. Umgehen kann der Raistinger mit derlei Gerät schon, aber „eine große Leuchte bin ich damit nicht“, sagt er ganz offen.

Florian Probst glänzt in Arco als Gesamtvierter

Nun ja, letztlich stellte er sich dann doch ganz geschickt an. Denn die Navigation „hat super funktioniert“, berichtet Probst. Man sei jedoch ständig damit beschäftigt gewesen, sich nicht zu verlaufen. Er selbst war einmal mehr in formidabler Form, auch wenn so ein erster Ultratrail in der Saison für ihn immer auch einen Testlauf darstellt. „Man weiß nie so genau, ob man ihn auch fertigbringt. Ich darf mir nicht zu viel erwarten.“

Am Gardasee – Start und Ziel der Monstertour war in Arco – lief der Raistinger nach 28:23:23 Stunden als Gesamtvierter, mit knapp zwei Stunden Vorsprung auf den Fünften, über die Ziellinie. Die GPS-Uhr zeigte da übrigens exakt 160 Kilometer und 10.900 Höhenmeter an. Probst war „ganz zufrieden“.

Bärenstarke Konkurrenz beim Garda Trentino Extra Trail

Angesichts der Konkurrenz „war klar, dass ich nicht ganz vorn mitspielen kann“. Der Erstplatzierte, der in Frankreich wohnende Schwede Petter Restorp, sei „eine ganz andere Nummer“ als er selbst, sagt Probst anerkennend. Restorp kam schon nach 23:54:01 Stunden im Ziel an – 76 Minuten vor dem Zweiten, dem Italiener Alexander Rabensteiner. Dritter wurde ebenfalls ein Lokalmatador, Marco Gubert (25:39). Der drittplatzierte Italiener hatte den Rundkurs mit Start und Ziel in Arco ausbaldowert. Die Strecke „war technisch mit das Schwierigste, das ich bisher gelaufen bin“.

Ziemlich allein auf weiter Flur: Florian Probst beim „Garda Trentino Trail“. Die „Extra-Strecke“ mit rund 160 Kilometern war heuer zum ersten Mal angeboten worden. 39 Männer und sechs Frauen wagten sich auf die Tour. © Garda Trail

Die Gegend am nördlichen Ende des Gardasees kennt Probst seit Jahrzehnten vom Mountainbiken. Doch Gubert schickte sich und die Teilnehmer am Rande der „Mountainbike-Klassiker“, wie Probst es nennt, auf eher unbekannte Pfade. „Wo es ging, wurde jedes noch so kleine Wegerl genutzt.“ Es gab auch nur drei Verpflegungsstationen, die Teilnehmer mussten also selbst viel Proviant mitnehmen. Als „Überraschungspaket“ bezeichnete der Raistinger den Kurs mit Monte Stivo, Monte Altissimo, Tremalzo, Monte Vies, Bocca di Trat und Rifugio San Pietro.

Nicht zuletzt die Bergab-Passagen, die oftmals mit großen, runden Steinen durchsetzt waren und an alte Römerwege erinnerten, stellten eine Herausforderung dar. Das lag auch großteils am Wetter, denn es regnete fast durchgehend. Am Monte Altissimo war’s gar so schlimm, dass Probst an der Hütte, an der er Station machen wollte, vorbeilief. „Ich habe die da gar nicht gesehen.“

Die Bedingungen sorgten auch dafür, dass knapp die Hälfte des männlichen Teilnehmerfeldes aufgab – 21 kamen ins Klassement. Angesichts des überschaubaren Feldes war Probst weitestgehend allein unterwegs. Von fünf Frauen kam nur eine nicht ins Ziel. Schnellste war die Litauerin Monika Mile (37:05) vor den zeitgleichen Deutschen Magdalena Kalus (42:38) aus Walchensee und Susann Lehmann (42:38) aus Kochel.

Florian Probst bei Zugspitz-Ultratrail in den Top-20

Da hatte sich Florian Probst ja mal ganz schön verschätzt. Angesichts der Streckenführung, die mehr auf „die richtigen Läufer“, wie er es nennt, zugeschnitten war, hatte der Raistinger damit gerechnet, in der Ergebnisliste „eher auf Seite zwei oder drei“ aufzutauchen. Ja von wegen! Auf der Ultra-Strecke mit 111 Kilometern und 5180 Höhenmetern (bergauf und bergab) belegte Probst mit der Zeit von 15:23:06 Stunden den 13. Platz unter 394 klassierten Männern; 90 Athleten hatten aufgegeben.

Sieht ja hier noch ganz lustig aus, aber 111 Kilometer mit 5180 Höhenmetern muss man echt wollen.

Probst war erstmals bei diesem von der Sauerlacher Firma „Plan B“ veranstalteten Rennen dabei – und er war beeindruckt. „Eine Riesenveranstaltung“, sagte er anerkennend. Im Vergleich zum „Garda Trentino Trail“ gab es gleich mehrere Unterschiede. Da war zum einen eine technisch deutlich leichtere Strecke, die, mit Start und Ziel in Garmisch-Partenkirchen, einmal rund ums gesamte Wetterstein-Massiv führte. Zum anderen war das Wetter deutlich besser. Schließlich war das Starterfeld deutlich größer.

Beeindruckende Fan-Aktion am Kreuzeck

Insgesamt nahmen über 3200 Frauen und Männern teil. Sechs Strecken (mit unterschiedlichen Startorten) waren angeboten, sie führten alle irgendwann auf den Ultratrail. „Man war permanent unter Leuten“, berichtet Probst. Zum Schluss hin, als es aufs Kreuzeck ging, „waren wir eingereiht wie an der Rolltreppe“.

Da staute es sich bisweilen sogar. Immerhin gab’s oben eine Entschädigung: eine „Fan-Meile“, auf der Stimmung gemacht wurde. „Ein absolutes Highlight“, so Probst. Die Top-Zeit bei den Männern legte auf der längsten Strecke Marcel Geißler (12:36:05 Stunden) aus Piding im Berchtesgadener Land hin, als schnellste Frau glänzte die Polin Marta Wenta (15:12:49).

Die Erfahrung „war super“, betont der Ultraläufer, gleichwohl bevorzugt er Rennen, bei denen sich zumindest im Verlauf das Feld weiter auseinander zieht. „Die Masse ist nicht so meins.“ Zufrieden war Probst mit seinem Resultat, allerdings nahm er wahr, dass die Pause zum Rennen davor, am Gardasee, mit rund vier Wochen wohl ein wenig kurz war. Hinten raus „habe ich gemerkt, dass mir ein bisserl der Dampf fehlt“, sagt Probst. Zum dritten Platz in der „Master Men“-Klasse (unter 165 Startern) reichte es aber auch so.