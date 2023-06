Auf dem Rad eine Klasse für sich: Moritz Hartmann liefert beim beim DTU-Cup in Jena richtig ab

TRIATHLON

Moritz Hartmann vom Post SV Weilheim will es im Triathlon weit bringen. Beim DTU-Cup in Jena zeigte der A-Jugendliche, dass er mit den Besten mitmischen kann.

Jena – Der erste Saisonwettkampf im DTU-Cup im badischen Forst endete mit Rang neun vielversprechend. Nun hat Triathlet Moritz Hartmann das Resultat getoppt. Beim zweiten Rennen der Nachwuchsserie, Austragungsort war Jena, lief der Weilheimer bei der A-Jugend als Fünfter über die Ziellinie.

Zu absolvieren war ein „Double-Triathlon“, ohne Pause mussten zweimal hintereinander 300 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und 1500 Meter Laufen absolviert werden. Die Teilnehmer kamen so auf 15,6 Kilometer. Hartmann war nach 39:47 Minuten im Ziel, den Großteil der 56 Athleten hatte er hinter sich gelassen.

Moritz Hartmann überzeugt bei DTU-Cup in Jena

Da der Startschuss schon um 8.15 Uhr fiel, war die Nacht für den Athleten des Post SV Weilheim schon früh beendet: Um sich entsprechend auf den Wettkampf vorzubereiten, ging es um 4.30 Uhr aus dem Bett. Immerhin: Die Teilnehmer erwarteten perfekte äußere Bedingungen, so eine Mitteilung.

Moritz Hartmann positionierte sich im ersten Schwimmen von Beginn an weit vorn im Teilnehmerfeld. Mit acht Sekunden Rückstand auf den Führenden kam der Weilheimer (4:43 Minuten) aus dem Wasser. Mit dem schnellsten Radsplit des Tages (8:25) schloss er zur Spitze auf.

+ Starker Auftritt: Moritz Hartmann vom Post SV Weilheim, hier nahe der Wechselzone, überzeugte in Jena. © Privat

Ein schneller Wechsel ließ ihn als Erster auf die Laufstrecke gehen, die Konkurrenten Luis Rühl (TSV Harburg), David Koser (SV Nikar Heidelberg) und Mattis Haselbach (HSV Weimar) waren mit dabei. Nach nur 4:44 Minuten waren die 1500 Meter absolviert, es ging erneut zum Schwimmen. Wenige Momente nach der Führungsgruppe kam Hartmann (5:48) aus dem Wasser. Auf dem Rad legte er wieder die schnellste Zeit hin (8:38), als Achter ging er ins abschließende Laufen. Dort machte der Post-SV-Athlet mit 5:02 Minuten noch drei Plätze gut. Die Podestränge nahmen Kjell Brandt (39:29) vom SC DHfK Leipzig, Rühl (39:31) und Koser (39:32) ein.

Seit vergangenem September lebt Hartmann im „Haus der Athleten“-Sportinternat in Nürnberg. Er trainiert dort am Bundesstützpunkt bei Stephen Bibow und Jonny Zipf. In dem Internat verbrachten auch die Steingadener Triathleten Franca und Simon Henseleit sowie Leichtathletin Julia Rath (Penzberg) ihre Schulzeit. Für Hartmann stehen demnächst zwei Auftritte mit dem Post SV Weilheim in der Landesliga an – in Zusmarshausen und Riederau. Ein wichtiger Termin ist am 13. August die deutsche Meisterschaft in Goch an der niederländischen Grenze.