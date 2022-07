Hartmann und Altendorfer bei Nachwuchs-DM in den Top-Ten

Von: Paul Hopp

Aufholjagd: Im Laufen verbesserte sich Moritz Hartmann (blauer Rennanzug) auf den zehnten Rang. © Privat

Moritz Hartmann und Isabel Altendorfer haben bei der Nachwuchs-DM in Lübeck überzeugt. Post-SV-Starter Hartmann reiste gar mit einer Team-Medaille heim.

Lübeck – Beim „7 Türme Triathlon“ in Lübeck wurden die deutschen Triathlon-Meisterschaften für den Nachwuchs ausgetragen. Zwei Teilnehmer aus dem Landkreis, Moritz Hartmann (Jugend B) und Isabel Altendorfer (Juniorinnen), spielten dabei eine gute Rolle. Youngster Hartmann reiste gar mit einer Medaille nach Hause.

Zusammen mit Moritz Hägel und Benedikt Müller belegte der Athlet des Post SV Weilheim in der Teamwertung der Landesverbände den dritten Platz hinter Sachsen und Hessen. Für Hartmann bildete die DM einen Höhepunkt im diesjährigen Rennkalender.

Moritz Hartmann mit Team Bayern auf Rang drei

Das Schwimmen ging in einem mitten in Lübeck gelegenen Seitenarm der Wakenitz über die Bühne. Die B-Jugendlichen starteten im Wasser und hatten 400 Meter zu absolvieren. Kaum ein Athlet schaffte es, die Ideallinie zwischen den zwei Bojen einzuhalten, denn starker Wind sorgte für Wellen und Strömung. Moritz Hartmann kam nach 5:21 Minuten an der 21. Stelle (und damit im Mittelfeld) aus dem Wasser. In einer aus acht Athleten bestehenden Verfolgergruppe sorgten er, Teamkollege Hägel sowie ein Konkurrent aus Thüringen für die Führungsarbeit. Auf der zehn Kilometer langen Radstrecke erzielte Hartmann mit 15:00 Minuten die sechstbeste Zeit aller Teilnehmer.

Der Aufwand zahlte sich aus, denn der Kontakt zu den vor ihm liegenden Athleten konnte hergestellt werden. Auf den abschließenden 2,7 Laufkilometern schaffte es Hartmann noch, einige Konkurrenten zu überholen. Im Zielsprint machte er den zehnten Platz (33:04 Minuten) unter 51 Startern perfekt. Die letzte Disziplin hatte der Post-SV-Athlet in 9:58 Minuten hinter sich gebracht. Hinter Hägel (32:53/9. Platz) war Hartmann zweitbester Bayer. Gold holte sich Lukas Bugar (Hessen) in 31:56 Minuten.

Isabel Altendorfer beste Bayerin bei den Juniorinnen

Eine beachtliche Vorstellung bei der deutschen Meisterschaft bot auch Isabel Altendorfer aus Bernried. Sie landete bei den Juniorinnen als beste bayerische Athletin auf Platz acht. Die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen absolvierte sie in 1:05:36 Stunden. Im Laufen glänzte Altendorfer mit der sechstbesten Zeit (19:51).

Was die Teamwertung betraf, hatte die Bernriederin Pech: Gemeinsam mit Juliane Möllers (1:06:56/13. Platz) und Jule Resselberger (1:07:36/15.) reichte es knapp nicht für eine Medaille. Das bayerische Trio landete mit 16 Sekunden Rückstand auf Thüringen auf Rang vier. Gold ging an Nordrhein-Westfalen mit der Einzelsiegerin Felipa Herrmann (1:03:59).