Nikolas Heinloth und sein bärenstarkes Debüt im bayerischen Triathlon-Mekka

Von: Paul Hopp

Starke Vorstellung: Nikolas Heinloth vom Post SV Weilheim absolvierte bei seinem Debüt in Roth die Langdistanz in etwas mehr als neun Stunden. © Privat

Der Post SV Weilheim hat immer wieder starke Triathleten in seinem Verein. Einer, Nikolas Heinloth, trumpfte nun bei seinem Debüt bei der „Challenge“ in Roth auf.

Roth – Das Drumherum bei der „Challenge“ in Roth ist schon gewöhnungsbedürftig. Da wäre zum einen das Riesen-Starterfeld – heuer waren es alles in allem um die 5500 Frauen und Männer. Zum anderen ist da noch die Zuschauerkulisse, geschätzt 300 000 Fans säumten diesmal die Strecke.

Nikolas Heinloth trumpft bei Challenge in Roth auf

Das alles gilt es zu verarbeiten, mal abgesehen davon, dass eine Langdistanz mit 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen für sich genommen bereits eine gewaltige Herausforderung ist. Nikolas Heinloth (Jg. 2000) brachte alles unter einen Hut. Am Ende stand der Athlet vom Post SV Weilheim bei seiner ersten Roth-Teilnahme in der „Altersklasse 20“ als Dritter auf dem Podest – mit einer starken Zeit von 9:06:09 Stunden.

Der aus Grafenaschau stammende Heinloth bestach „mit sehr ausgeglichener Performance“, wie der Post SV Weilheim mitteilte. Obwohl er in einer späteren Startgruppe in den Main-Donau-Kanal ging, kam er gut durchs Wasser und erreichte nach 1:00:47 Stunden die erste Wechselzone zum Rad. Die zwei Radrunden durch die wellige fränkische Landschaft mit rund 1500 Höhenmetern spulte er in nur 4:48 Stunden ab. Im Schnitt war Heinloth also mit 37,5 km/h unterwegs. Ihm ging es dabei „in jedem Kilometer sehr gut“, wie er sagte.

Triathlet Nikolas Heinloth (l.) zusammen mit seinem Betreuer Simon Osterried bei der „Challenge“ in Roth. © Privat

Den abschließenden Marathon (3:13:27) ging der Post-SV-Sportler mutig an: Die ersten zehn Kilometer lief er in 38:20 Minuten. In dieser Phase habe er die „Beine auch gar nicht gespürt“. Im weiteren Verlauf musste Heinloth doch etwas das Tempo drosseln. Doch auch die letzte Steigung, nach Büchenbach, überstand er. „Ein saugeiler Tag“, so Heinloths Fazit. Voll zufrieden mit dem Auftritt war auch Post-SV-Kollege Simon Osterried, der den Roth-Debütanten vor Ort betreute.

Zur Vorbereitung auf die „Challenge“ hatte Heinloth den Marathon in Manchester genutzt. Der Software-Ingenieur arbeitet in der englischen Stadt und nutzte die Gelegenheit. Die 42,195 Kilometer lief er in 2:42:06 Stunden. Das bedeuteten den 156. Gesamtplatz unter mehr als 18 200 Frauen und Männern.

Volker Rieger gibt starkes Roth-Debüt

Neben Heinloth gab auch ein Post-SV-Urgestein sein Roth-Debüt: Volker Rieger (Jg. 1972), schon seit 1979 bei den Weilheimer Triathleten, absolvierte seine erste Langdistanz und „hat mit Bravour bestanden“, so eine Mitteilung. Die Ziellinie überquerte er nach 11:12:40 Stunden.

Seine Stärken im Schwimmen konnte Rieger ausspielen – nach 1:04 Stunden kam er aus dem Wasser. Beeindruckt zeigte er sich vom Zuschauer-Hotspot am Solarer Berg. „Total krass“ sei die Atmosphäre dort gewesen. Für gewöhnlich verlässt er sich bei seinen Auftritten aufs Gefühl, diesmal blickte er zumindest einmal auf die Uhr. Und da sah er, dass er den Rad-Split in 5:15 Stunden schaffen könnte – was er punktgenau tat.

Den Marathon lief er durch, lediglich bei den Verpflegungsstationen legte er eine kurze Gehpause ein. Am besten taten ihm da die Melonen mit Salz, wie er berichtete. Den Marathon absolvierte Rieger in 4:43:02 Stunden und war „super-happy“.

Karsten Pickrodt bleibt unter elf Stunden

Schon mehrfach in Roth am Start war Karsten Pickrodt. Mit der Zeit von 10:49:12 Stunden belegte er in der „Altersklasse 40“ den 222. Rang unter mehr als 500 Finishern. Stark präsentierte sich Pickrodt vor allem im Marathon, den er in 3:51:33 Stunden absolvierte. Zur Vorbereitung nutzte er den Marathon im Rahmen des Rennsteiglaufs im Thüringer Wald. Dort gab es auf den 42 Kilometern insgesamt 1700 Höhenmeter (bergauf und bergab) zu überwinden.

Vierter Roth-Starter aus der Post-SV-Riege war heuer Stephan Groll. Der Oberhausener lieferte in der „AK 55“ im Schwimmen (1:43:10) und auf dem Rad (5:44:28) eine engagierte Vorstellung ab. Auf der Laufstrecke musste er jedoch aufgeben.