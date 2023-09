Weilheimer Triathlon-Youngster holt Team-Gold und bekommt ein Extra-Lob vom Stützpunkt-Trainer

Von: Paul Hopp

Top-Leistung auf dem Rad: Moritz Hartmann (l.) verrichtete bei der DM in Goch viel Führungsarbeit, die auch Moritz Hägel (2.v.l) zugute kam. © DTU

Bei der Jugend-DM der Triathleten in Goch war der Bayerische Triathlon-Verband erfolgreich. Dazu trug auch ein Youngster vom Post SV Weilheim in großem Maße bei.

Weilheim – Die ersehnte Einzelmedaille für den Bayerischen Triathlon-Verband (BTV) hatte Moritz Hägel als Zweitplatzierter geholt, doch Stützpunkt-Trainer Stephen Bibow hatte genau verfolgt, wie es dazu kam. Und deswegen geriet ein junger Athlet des Post SV Weilheim in den Fokus.

Moritz Hartmann holt bei Jugend-DM Team-Gold

„Besonders Moritz Hartmann hat eine ganz starke Radleistung gezeigt und hat mit dieser Performance einen großen Anteil am Erfolg seines Teamkameraden Moritz Hägel“, sagte Bibow. Am Ende des Tages bekam bei der deutschen Jugend-Meisterschaft in Goch (Nordrhein-Westfalen) auch Hartmann eine Medaille überreicht, und eine goldene noch dazu. Denn zusammen mit Hägel (IfL Hof) und Luis Rühl (TSV Harburg) gewann der Weilheimer die Teamwertung bei den A-Jugendlichen.

Moritz Hartmann hatte im Einzel die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen auf dem sechsten Platz beendet. Die Ziellinie überquerte der Youngster, im vorigen Jahr noch bei den B-Jugendlichen am Start, nach 59:16 Minuten.

Moritz Hartmann zeigt auf dem Rad seine Stärken

Die erste Disziplin verlief für Hartmann nicht wunschgemäß. Der Post-SV-Athlet geriet in die berühmt-berüchtigte „Waschmaschine“. Das heißt, er befand sich inmitten des Teilnehmerfeldes und verlor dort, weil es ständig zu Berührungen mit anderen kommt, viel Zeit. Mit rund 45 Sekunden auf den zu dem Zeitpunkt Führenden ging der Weilheimer auf die Radstrecke, heißt es in einer Mitteilung. Auf dem Rad spielte Hartmann dann aber seine Stärken aus.

Laufen bei großer Hitze: Moritz Hartmann beim Europacup in Tschechien. © privat

Zu Beginn noch in der dritten Gruppe fahrend, setzte er sich mit dem späteren Fünftplatzierten, Christian Ache (VfL Münster), ab und fuhr auf ein vor ihnen fahrendes Duo (mit Hägel) auf. In der Folge leistete Hartmann weiter viel Führungsarbeit und trug so maßgeblich dazu bei, dass die vier schon bald den Anschluss zur Spitzengruppe schafften.

Ganz vorn fuhren somit 16 Athleten, die zusammen drei von fünf Radrunden absolvierten. Mit einer Zeit von 32:15 Minuten hatte Hartmann rückblickend den mit abstand schnellsten Radsplit aller 48 Starter vorzuweisen. Hartmann behauptete sich auch auf der Laufstrecke, das Tempo der Allerbesten konnte er an dem Tag aber nicht mitgehen. Die fünf Kilometer lief er in 17:07 Minuten, was in dieser Disziplin die achtbeste Zeit war.

Starker Auftritt beim Europacup in Tabor

Der sechste Gesamtrang lag im Rahmen dessen, was Hartmann im Deutschen Jugend-Cup (die DM ist Teil davon) schon abgeliefert hatte. Zum Start in Forst war er als Neunter ins Ziel gekommen, den Wettkampf in Jena hatte er als Fünfter beendet.

Noch vor den deutschen Titelkämpfen stand für den Post-SV-Triathleten ein besonderer Auftritt an: Hartmann erhielt die Chance zur Teilnahme am Junioren-Europacup in Tabor (Tschechien). Dort trat er gegen zum Teil bis zu drei Jahre ältere Konkurrenten an. Das war aber auch klar gewollt, „um so schrittweise an die höheren Anforderungen auf internationaler Ebene herangeführt zu werden“. Hartmann zeigte eine beachtliche Leistung über die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen, die er in 1:02:02 Stunden absolvierte. Damit belegte er den 35. Platz unter 70 Startern und war Zweitbester des 2007er Jahrgang.

Mit 1:28 Minuten Rückstand auf den späteren Sieger, den Vize-Europameister Zalan Hobor (Ungarn), verließ Hartmann das Wasser. Zusammen mit Luis Höra (am Ende auf Platz 32) aus Bayern investierte der Weilheimer viel Kraft auf der Radstrecke. Mit der zehntschnellsten Zeit (30:14) verbesserte er sich um zahlreiche Plätze. Seine Position verteidigte er danach auf der Laufstrecke, auf der die Jugendlichen auch mit hohen Temperaturen von rund 30 Grad Celsius zurechtkommen mussten.