Beim ersten Wettkampf gleich ein Sieg: Post-SV-Nachwuchs überzeugt in Schongau

Von: Paul Hopp

Die jungen Triathleten des Post SV in Schongau: (v.l.) Elias Großfuss, Kathleen Großfuss, Johanna Hutter, Ella Fett, Amelie Haag, Paula Haag und Lisa Haag (sie war krankheitsbedingt diesmal als Fan und nicht als Sportlerin in Aktion). © Privat

Eine feine Sache war der Cross-Triathlon für Kinder, den das Schongauer Tri-Team ausrichtete. Der Post SV Weilheim freute sich über mehrere Top-Plätze.

Schongau - Früh übt sich, wer ein erfolgreicher Triathlet werden will. Beim Schongauer Kinder-Crosstriathlon haben Mädchen und Buben dazu die Gelegenheit. Jüngst ging die 18. Auflage des Wettbewerbs über die Bühne – und der Nachwuchs des Post SV Weilheim überzeugte mit guten Leistungen und vorderen Platzierungen.

Nachwuchs des Post SV Weilheim überzeugt in Schongau

Ein Top-Debüt gelang dabei Kathleen Großfuss. In ihrem ersten Triathlon überhaupt holte sie gleich einen Klassensieg. Bei den Schülern C gewann sie mit der Gesamtzeit von 11:45 Minuten – zu absolvieren waren 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen. Einen weiteren Podestplatz belegte Ella Fett, die bei den Schülern A (200 Meter Schwimmen/5,5 Kilometer Radfahren/1,4 Kilometer Laufen) als Dritte ins Ziel kam. Ebenfalls in dieser Klasse starteten Debütantin Johanna Hutter (23:30/7. Platz) und Amelie Haag (25:56/8.).



Elias Großfuss (20:01) überzeugte als Vierter bei den Buben in der Schüler-B-Klasse. Die Zehn- und Elfjährigen hatten 150 Meter Schwimmen, 5 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen zu absolvieren. In der Jugend B (300 Meter Schwimmen/7 Kilometer Radfahren/2 Kilometer Laufen) belegte Marius Walchshöfer (27:43) den vierten Platz bei den Buben und Paula Haag (31:23) den vierten Rang bei den Mädchen.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)



Das Schwimmen fand im „Plantsch“ statt. Danach war eine kleine Pause. Gemäß den beim Schwimmen erzielten Zeitabständen wurden die Kinder auf die Radstrecke geschickt. Der Kurs führte über Teer und Schotter und beinhaltete eine achtprozentige Steigung. Die Laufstrecke führte am Lech entlang. Die Stimmung war laut einer Mitteilung bestens; der Post SV lobte überdies die „tolle Organisation“ seitens des Schongauer Tri-Teams. In Erding (18. Juni) und am Ammersee (18. Juli) stehen weitere Nachwuchswettbewerbe an.