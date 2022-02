Simon Henseleit ist dann mal weg

Von: Paul Hopp

Trainieren, um im Wettkampf vorne dabei zu sein: Simon Henseleit (rechts, hier 2021 beim Super-League-Triathlon-Event in München) bereitet sich in Südeuropa ausgiebig auf die kommende Saison vor. © Imago Images/Koepke

Simon Henseleit ist auf Tour. Der Triathlet bereitet sich auf die kommende Saison vor. Vor der Abreise absolvierte er einen Leistungstest - mit erstaunlichen Resultaten.

Nürnberg/Steingaden – Top-Sportler wie Simon Henseleit sind ein Leben aus dem Koffer ja gewöhnt. Das Reisen zu Trainingslagern und an Wettkampforte gehört für sie dazu. Und dennoch stand der Triathlet aus Steingaden diesmal vor einer besonderen Herausforderung, denn in der Vorbereitung auf die kommende Saison ist er nun gleich zwei Monate am Stück unterwegs. „Und ich hab’ noch keine Ahnung, was ich dafür alles einpacken soll“, sagte er – augenzwinkernd –, kurz bevor er sich zum Flughafen aufmachte. Am vergangenen Sonntag begann für Henseleit die Reise.

Fuerteventura, Mallorca, Girona – das sind die Stationen, in denen sich Henseleit in wechselnden Trainingsgruppen in Wettkampfform bringen will. Recht gut drauf ist er aber schon jetzt, wie eine Leistungsdiagnostik jüngst in Leipzig zeigte. Im Podcast „Muskelmeisterei“ berichtete der 22-Jährige über das Prozedere und auch seine erzielten Leistungen. Das Fazit: Henseleit ist zufrieden, zumal er im Vergleich zum Check im vergangenen Jahr deutlich weniger Trainingseinheiten im Vorfeld zu Buche stehen hatte.

Trainingseinstieg erst wieder im Dezember

Die Gründe, erst im Dezember wieder loszulegen, waren eine lang dauernde Saison 2021 (sein letzter Europacup-Einsatz war Anfang November), ein längerer Bundeswehr-Lehrgang in Warendorf (Henseleit ist Sportsoldat) und eine Ellenbogenverletzung (nach einem Sturz mit dem Rad). In Leipzig nun wartete auf Simon Henseleit „ein ganz schönes Programm“, wie der DTU-Kaderathlet sagte. Nach den zwei Tagen sei er „ziemlich durch“. Im Fokus standen neben Krafttests und medizinischen Untersuchungen vor allem seine Leistungsfähigkeit in „seinen“ Triathlon-Disziplinen: Schwimmen, Laufen, Radfahren.

Beim Schwimmen standen 4 x 400 Meter auf dem Programm. Die einzelnen Teilstrecken sollte er in unterschiedlichen Zeiten (5:20 Minuten/5:05/4:50/4:36) absolvieren, dazwischen gab es jeweils drei Minuten Pause. Wie schnell er im Wasser ist, „habe ich im Gefühl“, berichtete Henseleit. Zur Kontrolle blicke er bei der Wende mal auf die Uhr, aber insgesamt schwamm er bis auf die Sekunde genau im vorgegebenen Tempo. Beim 5:05er-Split hatte er eigenen Angaben nach einen Laktatwert von 2,1 (Millimol pro Liter) und einen Puls von 132 Schlägen.

Leistungstest verlief zufriedenstellend

„Das ist eher im Grundlagenbereich“, erklärte der Zehnte der U23-WM. Bei der vierten Etappe hingegen lautete das Motto: „Alles, was geht.“ Die 400 Meter schwamm er in 4:37 Minuten, kam dabei auf Laktat von 8,1 und einen Puls von 174. In Sachen „Herzfrequenz“ sei er „nicht ans Limit gekommen“, so Henseleit.

Drei Stunden später war der Laufbandtest angesetzt. Da lief der Steingadener 5 x 3000 Meter, wobei zwischen den Einheiten eine Minute Pause war. Henseleit begann bei 3:40 Minuten pro Kilometer. In den folgenden Splits wurde die Kilometerzeit um je zehn Sekunden gesenkt. In der mittleren Etappe (3:20) hatte er Laktat von 1,6 und einen Puls von 165. „Ich habe mich gut gefühlt.“ Die letzten drei Kilometer absolvierte er in 3:00 Minuten pro Kilometer (4,9 Laktat/190 Puls).

Henseleit besticht mit ökonomischerer Lauftechnik

Das Laufen „war echt gut. Es war nicht so der Kampf von Anfang an“, lautete Henseleits Einschätzung. Mit ein Grund sei „eine deutlich ökonomischere Lauftechnik“. Die Schritte waren kürzer, die Frequenz höher als früher. „Das strengt mich weniger an“, so der Athlet, der sein Gewicht gegenüber dem Vorjahr um zwei Kilo auf 80,9 Kilo reduziert hat.

Tags darauf ging es auf einen Rad-Ergometer. Und da ging es im Rahmen eines so genannten Stufentests darum, „sich komplett auszubelasten“. Henseleit begann bei 160 Watt, alle fünf Minuten wurde der Widerstand um 30 Watt erhöht. „Ich habe ziemlich früh meine Beine gemerkt“, berichtete er. Das Rad war allerdings auch nicht genau auf seine Körpermaße eingestellt.

Am Ende fuhr er die 430 Watt volle fünf Minuten durch, und die 460 Watt fuhr er immerhin noch eine Minute lang. Der Puls lag bei 195, 196 Schlägen; „viel ging da nicht mehr“, so Henseleit. Insgesamt galt: „ich bin zufrieden.“ Mit seinen Werten „lässt sich etwas anfangen“.

