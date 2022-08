„Einfach nur mega“: Wimmer und Grünebach überzeugen im bei EM Deutschland-Dress

Von: Paul Hopp

Teilen

Daumen hoch unterm Olympiaturm: Peter Grünebach war mit seiner Platzierung zufrieden. © Privat

Dominic Wimmer und Peter Grünebach waren bei der Altersklassen-EM im Rahmen der European Championships dabei. Für beide Triathleten ein besonderes Erlebnis.

München – Bei den „European Championships“ in München waren nicht ausschließlich die Eliteklassen am Start. Im Triathlon ermittelten auch die „Age Grouper“, die nach Altersklassen eingeteilten Athleten, ihre Europameister. Mit dabei waren Dominic Wimmer (Dießen/Post SV Weilheim) und Peter Grünebach (Polling/Team Erdinger Alkoholfrei). Zu absolvieren waren 750 Meter Schwimmen, 21,8 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.

Dominic Wimmer findet EM-Teilnahme „einfach nur mega“

Der Auftritt bei der Heim-EM hat für Dominic Wimmer besondere Nachwirkungen. Dass er an den Titelkämpfen teilnehmen durfte, „war einfach nur mega und sorgt immer noch für Gänsehaut“, so der Athlet des Post SV Weilheim auf „Facebook“. Einerseits gab er bei der EM sein Debüt im Nationaltrikot, andererseits schloss sich für ihn im Olympiapark ein Kreis: 2014 bestritt der Vater eines Sohnes dort seinen allerersten Triathlon-Wettkampf.

Mit der Zeit von 1:07:37 Stunden belegte Wimmer in der Klasse „40-44“ als viertbester Deutscher den 25. Platz unter 63 Athleten. Das Resultat gehe für ihn „völlig in Ordnung, zumal ich in den vergangenen Jahren ausschließich den Fokus auf den langen Strecken hatte“. Ganz vorn landeten zwei Franzosen: Cédric Hervio (1:02:36) und Lionel Roye (1:03:09). Bronze ging an den Deutschen Hendrik Becker (1:03:12) aus Wolfenbüttel. Die Athleten auf den Rängen zwei bis sechs lagen innerhalb von 34 Sekunden.

Dominic Wimmer belegt Platz 25 in Klasse „40-44“

Bei einem für Wimmer etwas günstigeren Rennverlauf wäre womöglich gar eine Platzierung hin zu den Top Ten möglich gewesen. Doch dafür lief es im Schwimmen nicht gut genug. „Leider habe ich diesmal im Wasser nicht so den Rhythmus gefunden und irgendwie hat die Power gefehlt“, berichtete der Dießener. Ein paar Wochen zuvor war er – ebenfalls in Karlsfeld – auf der Olympischen Distanz gestartet. Auf der doppelt so langen Schwimmstrecke „bin ich eine deutlich schnellere Pace geschwommen“. Nach 12:25 Minuten stieg Wimmer diesmal aus dem Wasser.

Lächelnd auf der Zielgeraden: Dominic Wimmer vom Post SV Weilheim, absolvierte erstmals im Trikot der Altersklassen-Nationalmannschaft einen Wettkampf. © Privat

Auf dem Rad war er zunächst allein, fuhr schließlich zu einem Österreicher auf. Im weiteren Verlauf kam eine aus sechs Athleten bestehende Gruppe von hinten angefahren, sodass besseres Windschattenfahren möglich war. Ein Ausreißversuch Wimmers lief ins Leere, keiner wollte mitgehen. „So war’s halt leider nicht ganz ein 40er-Schnitt“, berichtete er. Die 21,8 Kilometer auf dem Rad hatte er in 33:09 Minuten absolviert.

Lesen Sie auch Es geht immer ein Stück schneller: Maria Legelli läuft auf schwerer Strecke auf Platz zwei

Die abschließenden fünf Laufkilometer über den Olympiaberg hatten es in sich. „Der sieht übrigens nicht nur von unten steil aus, sondern ist es auch wirklich“, so Wimmer. Im Schnitt lief er jeden Kilometer in 3:50 Minuten und machte dadurch noch diverse Plätze gut. Nach 19:01 Minuten hatte Wimmer die letzte Disziplin erledigt. Das nächste Ziel steht bereits: „Ich freue mich schon auf die 70.3-WM in den USA“, so Wimmer.

Peter Grünebach musste sich für die EM Fahrrad leihen

Die Erwartungen hatte Peter Grünebach (74) im Vorfeld nicht allzu hoch gesetzt. Er sei „eher kein Sprinter“, teilte der Pollinger mit. Dafür mischte er in der Altersklasse „70-74“ sehr gut mit. Mit der Zeit von 1:23:51 Stunden belegte er unter 37 Finishern den beachtlichen siebten Platz. Der Abstand zum Vierten, dem Italiener Corrado Capelli, betrug nur 44 Sekunden. Grünebachs Fazit nach dem Wettbewerb: „Tolle Veranstaltung.“

Der Routinier musste sich für die EM umstellen. Anders als bei den Langdistanz-Wettbewerben, die er sonst im Triathlon gewohnt ist, war in München das Windschattenfahren auf dem Rad gestattet. Aus diesem Grund waren auch keine Zeitfahrräder erlaubt. Der Pollinger musste sich einen fahrbaren Untersatz leihen – Gerhard Steinl aus Deutenhausen, passionierter Rennradler und Mountainbiker, half aus.

Peter Grünebach bärenstark im Schwimmen

Beim Schwimmen im Karlsfelder See war Grünebach ganz vorn dabei. Mit 14:01 Minuten legte er die zweitschnellste Zeit hin. Das hatte auch zur Folge, dass er lange Zeit allein auf der Strecke in Richtung Olympiapark unterwegs war und damit einiges an Kraft verbrauchte. Bei Windschattenfreigabe, so Grünebachs Erkenntnis, „verschieben sich die Karten zugunsten der Taktik auf dem Rad“. Er wurde schließlich von einer Gruppe eingeholt. Seine Radzeit betrug 39:00 Minuten (8. Platz).

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Vor der zweiten Wechselzone unterlief ihm „ein taktisches Ungeschick“, wie er es nannte. Der Pollinger nahm etwas zu früh die Füße aus den Radschuhen, was einiges an Zeit kostete. Im Laufen konnte er das nicht mehr gutmachen. Die Konkurrenz war schnell und die „eigenen Beine waren dann doch schwerer als erwartet“. Die fünf Kilometer absolvierte er in 26:11 Minuten (10. Platz). In der Endabrechnung war Grünebach von den Athleten des Jahrgangs 1948 der mit Abstand schnellste. Gold holte der Deutsche Roland Kashamer (Jg. 1952) mit 1:18:00 Stunden.

Der Auftritt im Olympiapark weckte beim Pollinger Erinnerungen: Während der Olympischen Spiele 1972 war der damalige Berufssoldat zur Unterstützung im Pressezentrum eingesetzt. „Meine Gruppe Fernmelder bediente dort die Telex-Einrichtungen und die Fernschreibmaschinen“, berichtete Grünebach.