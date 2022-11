Acht Spiele, acht Siege - und jetzt ein Topspiel

Teilen

Weilheimer Mädchen-Power: Die gemeinsame Trainingsgruppe der U14 und U16 mit ihren Trainern Florian Willkomm (li), Benjamin Ming (hinten Mitte) und Sven Rieber (re.) © Niki Weinreich/ TSV Weilheim

Die weiblichen Basketball-Jugendlichen des TSV Weilheim sind in dieser Saison so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Die U14 sowie U16 sind nach zusammen acht Partien in ihren Kreisligen bislang beide ungeschlagen Tabellenführer.

Die weiblichen Basketball-Jugendlichen des TSV Weilheim sind in dieser Saison so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Die U14 sowie U16 sind nach zusammen acht Partien in ihren Kreisligen bislang beide ungeschlagen Tabellenführer.

Eine vor wenigen Jahren gestartete Nachwuchs-Offensive der Weilheimer Basketballer bei ihren Mädchen-Teams trägt Früchte: Bereits in der vergangenen Spielzeit wurde die U14 ohne Niederlage Meister in der Kreisklasse. Die Trainer Florian Willkomm und Sven Rieber beschlossen, nachdem nun die Hälfte ihrer Spielerinnen die U16-Altersgrenze erreicht hat, sogar beide Teams in dieser Saison in der höherklassigen Kreisliga zu melden. „Zuletzt haben wir ein paar talentierte Nachwuchs-Spielerinnen integrieren können“, sagt Florian Willkomm. Knapp 30 Elf- bis 15-Jährige gehören aktuell der gemeinsamen Trainings-Gruppe beider Teams an.

Die U14- und U16-Mannschaften der Basketballerinnen des TSV Weilheim Trainer-Team: Florian Willkomm, Sven Rieber, Benjamin Ming U14-Spielerinnen: Alicia Laux, Johanna Horn, Melina Papaioannou, Megi Hagrepi, Greta Hagrepi, Victoria Kessler, Finja Schauff, Caro Seitz, Marie Lübbers, Sienna Rottenfußer, Anna Maria Philipp, Annalena Schneider, Lavinia Neidhart, Alma Kluge, Helena Stuttmann, Enie Anter U16-Spielerinnen: Lea Kiefersauer, Clara Hagenauer, Johanna Willkomm, Charlotte Rieber, Annika Behre, Alina Hügen, Fenja Folkerts, Redola Thaqi, Stella Alf, Lilly Kraus, Lena Greinwald

Die Breite der Kader ist auch die große Stärke gegenüber anderen Mannschaften. Dies wurde am vergangenen Sonntag deutlich, als die U14 auswärts beim TSV Gräfelfing trotz mehrerer krankheitsbedingten Ausfälle einen 23:82-Sieg einfuhr. Es war ihr dritter deutlicher Erfolg im dritten Spiel, bei einer Korbdifferenz von insgesamt plus 164 Punkten in diesen drei Partien. Mehrere U14-Spielerinnen sind auch regelmäßig schon bei den Älteren im Einsatz.

Deren Bilanz ist ähnlich eindrucksvoll in der U16-Kreisliga Oberbayern-West: Mit bislang fünf Siegen führen sie derzeit ungeschlagen die Liga mit insgesamt neun Mannschaften an. Konnten die Partien im Schnitt mit rund 25 Punkten gewonnen werden, war ein knapper 55:59-Derby-Sieg beim TSV Penzberg die bislang härteste Herausforderung. „Und eine wertvolle Erfahrung für die Mädchen, weil sie immer weiter gekämpft haben und erst kurz vor Schluss des Spiels erstmals in Führung gegangen sind“, sagt Willkomm.

U16-Topspiel gegen Murnau am Sonntag

Auf die mutmaßlich härteste Konkurrenz um die Meisterschaft treffen die U16-Weilheimerinnen allerdings an diesem Sonntag, 27. November: Ab 11.30 Uhr ist der ESV Staffelsee in der Röntgenhalle (Mittelschule) zu Gast. Die Murnauerinnen haben bislang aus organisatorischen Gründen erst zwei Partie absolviert, diese aber hoch gewonnen. „Man kennt sich - die Meisterschaft wird mutmaßlich nur über Murnau und Penzberg gehen“, glaubt Willkomm.