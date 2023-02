Weilheim gegen München Basket chancenlos, doch der Trainer zeigt eine überraschende Reaktion

Von: Roland Halmel

Vergeblicher Versuch: Den Weilheimern (in weißen Trikots, hier Pascal Eckert) gelang es im Heimspiel gegen München Basket nicht, den Gegner zu stoppen. © Roland Halmel

Weilheim – Spätestens nach dem Abpfiff der Heimpartie gegen München Basket war klar: Die Basketballer des TSV Weilheim stecken voll im Abstiegskampf der 2. Regionalliga. Gegen den bisherigen Tabellenletzten, der im Jahr 2023 personell nicht mehr mit der schwachen Mannschaft der Hinrunde zu vergleichen ist, waren die Kreisstädter vollkommen chancenlos.

Weilheims Coach erkennt eine verbesserte Mannschaft gegenüber den Partien zuvor

Die Mannen von TSV-Coach Max Kihm kassierten eine 53:86 (26:44)-Pleite und damit die vierte Niederlage in Folge. „So komisch es bei dem Resultat klingen mag: Unser Spiel war deutlich besser als zuletzt, eine Verbesserung in der Offensive und Defensive war zu erkennen“, sagte Kihm, der unmittelbar nach Spielschluss mit seiner Truppe in die Kabine verschwand, ohne sich beim Publikum für die Unterstützung zu bedanken.

Zum Seitenwechsel liegen die Weilheimer bereits deutlich hinten

Offensichtlich gab es einiges zu besprechen. „Zwei Läufe der Münchner, die deutlich besser besetzt waren als im Hinspiel und die auch ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben, haben die Entscheidung gebracht“, urteilte Kihm, dessen Team im ersten Viertel mit den Gästen auf Augenhöhe agierten. Nach dem 16:20 schlichen sich bei den Hausherren jedoch immer wieder Fehler ein, die von den cleveren Münchnern gnadenlos bestraft wurden. Zum Seitenwechsel lagen die Weilheimer bereits mit 18 Punkten hinten.

Weilheim fehlt es an Zielgenauigkeit: Vier Minuten kein einziger Punkt

Aus der Kabine kamen die TSV-Korbjäger mit frischen Schwung zurück. Matthias Modrok brachte sein Team mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf und einem Korbleger auf 36:49 heran (23.). Drei Freiwürfe, die Modrok obendrein zugesprochen bekam, fanden dann aber allesamt nicht den Weg in den Korb. Diese fehlende Zielgenauigkeit zeigten in der Folge auch seine Teamkollegen. Die Folge: Die Weilheimer blieben vier Minuten ohne Punktgewinn. Die Baskets versenkten indessen eiskalt ihre Würfe, sodass die Hausherren am Ende des dritten Viertels mit 39:65 hinten lagen.

Viele Weilheimer Ballverluste vor allem in der Offensive

Im Schlussdurchgang setzten sich die vielen Ballverluste bei den TSV-Männern in der Offensive fort. Da half es auch wenig, dass es in der Abwehr das eine oder andere Erfolgserlebnis mit einem Block, einer Balleroberung oder einem Rebound gab. Die Münchner verwalteten ohne größere Probleme ihren Vorsprung, der bis zur Sirene noch auf 33 Punkte anwuchs. „Auf dieser Leistung können wir trotzdem aufbauen. Wenn wir es schaffen, die besseren Phasen über einen längeren Zeitraum hinzubekommen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen“, sieht Kihm dennoch keinen Grund zur Panik – auch wenn der vorletzte Platz aktuell für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen des TSV sorgt.

Nächste Partie führt Weilheim zum Tabellenführer

Über die Faschingstage ruht der Spielbetrieb in der 2. Regionalliga. Ihre nächste Partie tragen die Weilheimer Basketballer am Samstag, 25. Februar, bei TS Jahn München aus, Das Team aus der Landeshauptstadt hat alle seine zehn Partien gewonnen und rangiert mit komfortablem Vorsprung an der Tabellenspitze. Nach menschlichem Ermessen wird sich die Niederlagenserie des TSV vermutlich erst einmal fortsetzen.

Statistik

Weilheims Spieler und Punkte: Hennig Ballhausen 16/1 Dreier, Andreas Brem 9/1, Philip Merkl 9/1, Matthias Modrok 8/2, Alex Thumser 7, Pascal Eckert 4, Dominik Irani, Arian Culum, Alexandros Chatziandronis, Martin Fernholz.