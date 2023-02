Weilheims Handballer mit gruseliger Torbilanz nach der Pause

Von: Roland Halmel

Teilen

Wieder ein Weilheimer Angriff gestoppt: Für die TSV-Handballer (in roten Trikots, hier Philipp Bauer) gab es gegen die kompakte Abwehr von Würm-Mitte vor allem in der zweiten Hälfte kaum noch ein Durchkommen. © Roland Halmel

Eine Halbzeit lang war das Topspiel der Bezirksoberliga zwischen Weilheim und Würm-Mitte ausgeglichen. Nach der Pause folgte beim TSV jedoch ein unerklärlicher Einbruch.

Weilheim – Zwei völlig verschiedene Gesichter zeigten die Handballer des TSV Weilheim in den beiden Halbzeiten im Spitzenspiel der Bezirksoberliga in der heimischen Jahnhalle gegen die HSG Würm-Mitte. Nach einem starken ersten Durchgang meldete sich die TSV-Offensive gegen den Landesliga-Absteiger nach dem Wechsel komplett ab. Die Folge war eine 19:25 (14:12)-Niederlage, mit der die Erfolgsserie der Weilheimer mit sieben Siegen hintereinander zu Ende ging. Damit schlug auch das Vorhaben des TSV fehl, den Gegner aus dem Würmtal vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen.

Nach der Pause waren wir im Angriff viel zu ängstlich und zu schwach.

„Nach der Pause waren wir im Angriff viel zu ängstlich und zu schwach, dazu hat die Geschwindigkeit komplett gefehlt. So kann man ein Spitzenspiel nicht gewinnen“, kritisierte TSV-Teamsprecher Lukas Schwendele, der erneut verletzungsbedingt fehlte und deshalb das Coaching übernahm. „Wir haben gefühlt keine einzige Eins-gegen-Eins-Aktion gewonnen und die Verantwortung immer weitergeschoben“, berichtete Schwendele nach der missratenen zweiten Hälfte. „Mit der Abwehr können wir zufrieden sein. 25 Gegentore sind in Ordnung“, befand Schwendele. Zur Erinnerung: Im Hinspiel, das die Weilheimer mit 25:37 verloren, war die deutlich höher.

Verhaltener Start beider Teams: Nur vier Tore in den ersten neun Minuten

Beide Mannschaften starteten sehr verhalten in die Partie. Nach neun Minuten stand lediglich ein 2:2 auf der Anzeigetafel. In der Folge legten die mit voller Besetzung angereisten Gäste in der sehr intensiv geführten Begegnung immer wieder vor. Die ersatzgeschwächten Weilheimer schafften es aber stets auszugleichen, nicht zuletzt, weil Keeper Benjamin Jilg einige Großchancen der HSG zunichte machte. In der Schlussphase der ersten Hälfte bekamen die Hausherren Oberwasser. Ein Doppelpack von Nico Beinlich, der schon frühzeitig zwei Strafzeiten kassiert hatte, bescherte dem TSV beim Wechsel eine kleine Führung.

Stabile Defensive hält Weilheim vorerst noch im Spiel

Der Vorsprung war nach der Pause aber schnell dahin, da die Würmtaler dreimal in Folge trafen. Die Weilheimer bekamen indessen in der Offensive immer mehr Probleme. Ballverluste und ungenaue Abschlüsse häuften sich. Nur dank einer nach wie vor starken Abwehrleistung hielten sich die TSV-Herren bis zum 16:18 (46.) im Spiel. In der Schlussphase trafen die Gastgeber aus dem Spiel heraus aber nur noch ein einziges Mal ins Tor. Die beiden Siebenmeter-Treffer von Korbinian Wimmer, der insgesamt neunmal traf, reichten nicht, um die Niederlage gegen den Tabellenzweiten zu verhindern.

Statistik

Weilheims Spieler und Tore: Korbinian Wimmer (9/4 Siebenmeter), Max Osthöver (3), Timo Weinmann (2), Nico Beinlich (2), Sylvester Wolf (1), Moritz Krause (1), Andreas Kunz (1), Philipp Bauer, Max Pröll, Fabian Löffler, Benny Leppert; Torhüter: Benjamin Jilg, Benedikt Blacek.