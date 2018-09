TSV Weilheim vertraut auf bewährte Kräfte

Basketball: 2. Regionalliga

Die Basketballer des TSV Weilheim spielen in der 2. Regionalliga. Das Team geht mit unverändertem Kader an den Start, und das hat bestimmte Gründe.

Weilheim – Zweimal in Folge aufgestiegen und dabei die Mannschaft überhaupt nicht geändert. Das kommt in Mannschaftssportarten nur ganz selten vor. Die Weilheimer Basketballer, die sich innerhalb von zwei Jahren aus der Bezirksoberliga bis in die 2. Regionalliga hochgearbeitet haben, bilden eine Ausnahme. Sie setzen auf denselben Kader, was zwei Umständen geschuldet ist.

Die Verantwortlichen vertrauen darauf, dass die eingespielte Truppe das Zeug dazu hat, auch eine Liga höher mitspielen zu können. Der zweite Grund ist die Schwierigkeit, gute Spieler ohne Bezahlung in die basketballerische Provinz zu lotsen. Mit letzterem Umstand haben sich die TSV-Korbjäger in der Zwischenzeit aber abgefunden. Stattdessen haben sie die Trainerzahl vergrößert. Coach Darryl Millwood hat Unterstützung von seinem Kumpel Benedikt Schiebilski bekommen, der im vergangenen Jahr noch den Lokalrivalen ESV Staffelsee betreute. Beide Trainer versuchen nun in der neuen Liga, mit vielen ihnen unbekannten Teams das optimale aus der eigenen Mannschaft herauszuholen.

Der erste Gegner der Weilheimer, der an diesem Samstag (19 Uhr) in die Jahnhalle kommt, ist allerdings kein unbeschriebenes Blatt. Mit den „Dachau Spurs“ machten die Weilheimer bereits in einem Vorbereitungsturnier in Freising unliebsame Bekanntschaft. Mit 66:80 zog der Aufsteiger gegen die routinierten Dachauer den Kürzeren. „Da haben sie uns klar die Grenzen aufgezeigt“, sagte TSV-Basketballerchef Florian Willkomm, der mit 46 Jahren weiter bei den Weilheimer spielt. Er ist streng genommen ein Rückkehrer, da er nur die halbe Saison im vergangenen Jahr für den TSV bestritt, da er anschließend zu den Oldies nach Rosenheim wechselte, um mit ihnen die deutsche Meisterschaft erfolgreich zu bestreiten. „In Freising waren die Dachauern nicht einmal komplett“, sagt Willkomm – er rechnet daher heute mit einem noch stärkeren Gegner.

In der vergangenen Saison belegten die „Spurs“ den siebten Platz. „Damit sind sie klaren Favorit“, sagt Willkomm, der dennoch hofft, dass sich der Aufsteiger gut verkauft, und das Spiel offen gestalten kann. „Das heißt für uns vor allem, einfache Fehler zu vermeiden“, so Willkomm. Personell kann das Trainergespann fast aus dem Vollen schöpfen. Maximilian Gotzler und Johnny Millwood sind nicht ganz fit. Ihr Einsatz ist fraglich. Fehlen werden definitiv Matthias Brenner, der erst im Oktober vom Auslandsstudium zurückkommt, und Mathias Kaemmerer, der aus beruflichen Gründen erst nächste Woche einsteigt. Letzterer ist der einzige, der in den vergangenen Jahren noch nicht beim TSV spielte.

Roland Halmel