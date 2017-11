„Weilheim“ gegen „Weilheim“ in der Jahnhalle

Turnen

von Paul Hopp schließen

Fünf Turner des TSV Weilheim sind in der 2. Bundesliga im Einsatz. Am Samstag, 11. November, sind sie alle in der Weilheimer Jahnhalle am Start.

Weilheim - Es ist „für Weilheim schon ein Turn-Highlight“, sagt Klaus Förster, der ehemalige Abteilungsleiter der TSV-Turner. Wenn am Samstag, 11. November, 18 Uhr, in der Jahnhalle die Mannschaft von „Exquisa Oberbayern“ gegen den TSV Buttenwiesen antritt, dann ist das auch ein Duell zwischen Weilheimer Turnern. Auf „Exquisa“-Seite turnt Manuel Förster, der Sohn von Klaus Förster. Und bei Buttenwiesen gehören Fabian und Nicolai Ullrich, Moritz Kraus und Anselm Schmid (er laboriert noch an einer Achillessehnenverletzung) zum Kader.

Beide Mannschaften stehen mit 4:6 Punkten da und haben damit den Klassenerhalt schon sicher. Dennoch möchte jeder Verein unbedingt gewinnen. In Weilheim trafen beide Teams letztmals 2014 aufeinander. Damals siegte „Exquisa“ mit 41:33. was die aktuelle Leistungsstärke betrifft, so befinden sich beide Vereine auf uetwa gleichem Level. „Es wird ein sehr spannender Wettkampf werden“, sagt Klaus Förster, der bei „Exquisa“ zum Betreuerstab gehört. Die Taktik bei der Zusammenstellung der direkten Duelle an den Geräten werde eine große Rolle spielen. Da die Weilheimer in ihren Teams eine gwichtige Rolle spielen, wird an jedem Gerät mindestens ein TSV-Turner zu sehen sein. Los geht es mit dem Boden, es folgen Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und als Abschluss das „Königsgerät“ Reck. Einturnen ist ab 17 Uhr, der Wettkampf beginnt um 18 Uhr.

Zuvor findet in der Jahnhalle noch die Begegnung in der 3. Bundesliga zwischen dem USC München und der TG Hanauerland statt. Auch mit dem USC München ist die Turnabteilung des TSV Weilheim eng verbunden, da auch bei dieser Mannschaft bereits in den 90er Jahren die Weilheimer Turner Christian Hub und Markus Vatter an die Geräte gingen. Im letzten Jahr unterstütze zudem Johannes Albrecht die Münchener; er gehört auch noch dem Betreuerstab an. Das Einturnen für diese Begegnung beginnt um 13 Uhr, Wettkampfbeginn ist um 14 Uhr.